Экономика
Reuters сообщил о планах Индии повысить пошлины на товары из СШАРБК 06:30
Решение повысить пошлины на американские товары власти Индии приняли еще в июне 2018 года. Эту меру они предприняли в ответ на повышение тарифов на алюминий. Впоследствии Индия неоднократно откладывала введение повышения на фоне торговых переговоров с США.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 13:48, Вашингтон
Культура
Звание заслуженного артиста России присвоили Вячеславу Бутусову
Звание заслуженного артиста России музыканту, лидеру и вокалисту рок-групп Nautilus Pompilius и "Ю-Питер" присвоили Вячеславу Бутусову.
Обновлено вчера в 23:04
Происшествия
Российский сноубордист застрелен в США
По информации местных СМИ, американца ждет смертная казнь или пожизненный срок. Дмитрий Кольцов был мастером спорта по сноуборду.
Обновлено в 13:33
Шоу-бизнес
Русская жена экс-короля Малайзии впервые показала новорожденного сына
26-летняя «Мисс Москва - 2015» Оксана Воеводина опубликовала в Instagram фото с новорожденным сыном.
Обновлено в 07:58
Общество
НИУ ВШЭ опровергла политический мотив в увольнении сотрудников
ИА "Ореанда-Новости" Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" отрицает политические мотивы в увольнении собственных сотрудников.
Обновлено в 12:47
Финансы
Эксперт оценил снижение ключевой ставки ЦБ
14 июня ЦБ снизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта, до 7,5%.
Обновлено в 10:10
Хоккей
Жена Барбашева рассказала, за счет чего муж завоевал Кубок Стэнли
Жена нападающего «Сент-Луис Блюз» Ивана Барбашева Ксения рассказала, за счет чего ее муж стал обладателем Кубка Стэнли.
Обновлено в 05:53
Происшествия
В Севастополе суд освободил капитана украинского судна Новицкого
Балаклавский районный суд Севастополя 14 июня оштрафовал обвиняемого в незаконном промысле рыбы у берегов Крыма капитана украинского судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого на 550 тыс. рублей.
Обновлено в 11:00
Общество
Сын Бари Алибасова собрался вывезти отца за границу
Обновлено в 00:15
Общество
На фоне скандала уволен замдиректора театра Образцова
Уволен первый замдиректора кукольного театра имени Сергея Образцова Юрий Шерлинг, сообщает MK.
Обновлено в 09:03
Культура
Экстренно госпитализирован Ален Делон
Обновлено в 12:10
Политика
Правительство Филипа в Молдавии уйдет в отставку
Демократическая партия Молдавии сообщила, что правительство Павла Филипа, уволенное президентом Игорем Додоном, уйдет в отставку.
Обновлено в 12:44
Авто
Haval объявила спецпредложение на покупку нового Haval F7
Обновлено в 01:35
Интернет
ESET обнаружила новый вид мошенничества в WhatsApp
Международная антивирусная компания ESET обнаружила новый вид мошенничества в мессенджере WhatsApp.
Обновлено в 04:39
Футбол
Форвард «Зенита» Сердар Азмун может перейти в «Лацио»
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун привлек внимание представителей «Лацио».
Обновлено в 07:48
Футбол
Ледесма вошел в тренерский штаб «Зенита»
Весной 2015-го вошел в тренерский штаб Леонида Слуцкого и принял участие в подготовке сборной России к чемпионату Европы 2016 года.
Обновлено в 12:21
Происшествия
В Бахрейне убили 22-летнюю россиянку
В Бахрейне убили 22-летнюю уроженку Пермского края.
Обновлено в 05:16
Футбол
Агент: «Игуаин хочет завершить свою карьеру в „Ювентусе“»
Обновлено в 09:39
Общество
В Приморье отловщиков косаток оштрафовали на 56 миллионов рублей
Фрунзенский районный суд Владивостока оштрафовал на 56,4 миллиона рублей компанию ООО «Океанариум ДВ».
Обновлено в 07:27
Экономика
Путин одобрил новые пенсионные изменения
Президент России Владимир Путин одобрил запуск системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), при которой россияне смогут делать пенсионные взносы из своего кармана.
Обновлено в 05:47
Транспорт
Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час
Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
Обновлено в 01:00
Экономика
Чистый убыток ОАК по МСФО в 2018 году вырос в 7 раз
Ранее сообщалось, что совет директоров холдинга рекомендовал акционерам на годовом собрании принять решение не выплачивать дивиденды по итогам 2018 года из-за убытка.
Обновлено в 13:13
Происшествия
Задержан экс-замглавы ГУ ФСИН по Петербургу и Ленобласти
Обновлено в 13:05
Происшествия
Приговор Кокорина и Мамаева отменен
Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено вчера в 11:47
Политика
МИД Украины отреагировал на выдачу паспортов РФ жителям Донбасса
Украинский МИД выступил с очередным заявлением по поводу выдачи жителям Донбасса российских паспортов по упрощённой схеме.
Обновлено в 12:18
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал журналистам, что пропавший кот продюсера по кличке Чуча нашелся.
Обновлено в 12:09
Общество
Роскомнадзор заблокировал форум с данными клиентов российских банков
Роскомнадзор заблокировал форум с данными клиентов российских банков. Об этом сообщается на сайте федеральной службы.
Обновлено в 12:49
Происшествия
МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево
Обновлено в 07:53
Шоу-бизнес
Орнеллу Мути приговорили к тюремному заключению после ужина с Путиным
Суд приговорил артистку к заключению еще в феврале 2015 года, но тогда Мути была приговорена к восьми месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 600 евро.
Обновлено в 03:25