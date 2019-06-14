Экономика

Reuters сообщил о планах Индии повысить пошлины на товары из СШАРБК 06:30

Решение повысить пошлины на американские товары власти Индии приняли еще в июне 2018 года. Эту меру они предприняли в ответ на повышение тарифов на алюминий. Впоследствии Индия неоднократно откладывала введение повышения на фоне торговых переговоров с США.
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Индия может поднять пошлины на некоторые американские товары

Эхо Москвы08:30

Индия введет пошлины на товары из США накануне визита Помпео

Ведомости11:21

Индия собралась повысить пошлины на товары из США

Взгляд.ру09:39

СМИ: Индия намерена повысить ввозные пошлины на 29 товаров из США

ТАСС09:38

СМИ: Индия хочет повысить пошлины на ввоз 29 товаров из США

Аргументы и Факты11:33

Индия после годовой отсрочки планирует ввести пошлины на импорт из США

Вести.Финанс07:57

Reuters сообщил о планах Индии повысить пошлины на товары из США

РБК06:30
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Культура

Звание заслуженного артиста России присвоили Вячеславу Бутусову

Звание заслуженного артиста России музыканту, лидеру и вокалисту рок-групп Nautilus Pompilius и "Ю-Питер" присвоили Вячеславу Бутусову.
Обновлено вчера в 23:04
Происшествия

Российский сноубордист застрелен в США

По информации местных СМИ, американца ждет смертная казнь или пожизненный срок. Дмитрий Кольцов был мастером спорта по сноуборду.
Обновлено в 13:33
Шоу-бизнес

Русская жена экс-короля Малайзии впервые показала новорожденного сына

26-летняя «Мисс Москва - 2015» Оксана Воеводина опубликовала в Instagram фото с новорожденным сыном.
Обновлено в 07:58
Общество

НИУ ВШЭ опровергла политический мотив в увольнении сотрудников

ИА "Ореанда-Новости" Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" отрицает политические мотивы в увольнении собственных сотрудников.
Обновлено в 12:47
Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Обновлено в 04:08
Происшествия

Российские селяне устроили народный сход из-за «войны» с цыганами

Обновлено в 11:59
Финансы

Эксперт оценил снижение ключевой ставки ЦБ

14 июня ЦБ снизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта, до 7,5%.
Обновлено в 10:10
Хоккей

Жена Барбашева рассказала, за счет чего муж завоевал Кубок Стэнли

Жена нападающего «Сент-Луис Блюз» Ивана Барбашева Ксения рассказала, за счет чего ее муж стал обладателем Кубка Стэнли.
Обновлено в 05:53
Происшествия

В Севастополе суд освободил капитана украинского судна Новицкого

Балаклавский районный суд Севастополя 14 июня оштрафовал обвиняемого в незаконном промысле рыбы у берегов Крыма капитана украинского судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого на 550 тыс. рублей.
Обновлено в 11:00
Общество

Сын Бари Алибасова собрался вывезти отца за границу

Обновлено в 00:15
Общество

На фоне скандала уволен замдиректора театра Образцова

Уволен первый замдиректора кукольного театра имени Сергея Образцова Юрий Шерлинг, сообщает MK.
Обновлено в 09:03
Культура

Экстренно госпитализирован Ален Делон

Обновлено в 12:10
Политика

Правительство Филипа в Молдавии уйдет в отставку

Демократическая партия Молдавии сообщила, что правительство Павла Филипа, уволенное президентом Игорем Додоном, уйдет в отставку.
Обновлено в 12:44
Авто

Haval объявила спецпредложение на покупку нового Haval F7

Обновлено в 01:35
Интернет

ESET обнаружила новый вид мошенничества в WhatsApp

Международная антивирусная компания ESET обнаружила новый вид мошенничества в мессенджере WhatsApp.
Обновлено в 04:39
Футбол

Форвард «Зенита» Сердар Азмун может перейти в «Лацио»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун привлек внимание представителей «Лацио».
Обновлено в 07:48
Футбол

Ледесма вошел в тренерский штаб «Зенита»

Весной 2015-го вошел в тренерский штаб Леонида Слуцкого и принял участие в подготовке сборной России к чемпионату Европы 2016 года.
Обновлено в 12:21
Происшествия

В Бахрейне убили 22-летнюю россиянку

В Бахрейне убили 22-летнюю уроженку Пермского края.
Обновлено в 05:16
Футбол

Агент: «Игуаин хочет завершить свою карьеру в „Ювентусе“»

Обновлено в 09:39
Общество

В Приморье отловщиков косаток оштрафовали на 56 миллионов рублей

Фрунзенский районный суд Владивостока оштрафовал на 56,4 миллиона рублей компанию ООО «Океанариум ДВ».
Обновлено в 07:27
Экономика

Путин одобрил новые пенсионные изменения

Президент России Владимир Путин одобрил запуск системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), при которой россияне смогут делать пенсионные взносы из своего кармана.
Обновлено в 05:47
Транспорт

Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час

Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
Обновлено в 01:00
Экономика

Чистый убыток ОАК по МСФО в 2018 году вырос в 7 раз

Ранее сообщалось, что совет директоров холдинга рекомендовал акционерам на годовом собрании принять решение не выплачивать дивиденды по итогам 2018 года из-за убытка.
Обновлено в 13:13
Происшествия

Задержан экс-замглавы ГУ ФСИН по Петербургу и Ленобласти

Обновлено в 13:05
Происшествия

Приговор Кокорина и Мамаева отменен

Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено вчера в 11:47
Политика

МИД Украины отреагировал на выдачу паспортов РФ жителям Донбасса

Украинский МИД выступил с очередным заявлением по поводу выдачи жителям Донбасса российских паспортов по упрощённой схеме.
Обновлено в 12:18
Происшествия

Нашелся пропавший кот Бари Алибасова

PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал журналистам, что пропавший кот продюсера по кличке Чуча нашелся.
Обновлено в 12:09
Общество

Роскомнадзор заблокировал форум с данными клиентов российских банков

Роскомнадзор заблокировал форум с данными клиентов российских банков. Об этом сообщается на сайте федеральной службы.
Обновлено в 12:49
Происшествия

МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево

Обновлено в 07:53
Шоу-бизнес

Орнеллу Мути приговорили к тюремному заключению после ужина с Путиным

Суд приговорил артистку к заключению еще в феврале 2015 года, но тогда Мути была приговорена к восьми месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 600 евро.
Обновлено в 03:25
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