Экономика

Reuters сообщил о планах Индии повысить пошлины на товары из СШАРБК 06:30

Решение повысить пошлины на американские товары власти Индии приняли еще в июне 2018 года. Эту меру они предприняли в ответ на повышение тарифов на алюминий. Впоследствии Индия неоднократно откладывала введение повышения на фоне торговых переговоров с США.
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Индия собралась повысить пошлины на товары из США

Взгляд.ру09:39

Reuters сообщил о планах Индии повысить пошлины на товары из США

РБК06:30

Индия намерена повысить ввозные пошлины на 29 товаров из США

Инфорос09:28

Уже со следующей недели Индия может поднять пошлины на ряд американских товаров

Финмаркет08:35

Индия может поднять пошлины на некоторые американские товары

Эхо Москвы08:30

Индия после годовой отсрочки планирует ввести пошлины на импорт из США

Вести.Финанс07:57

СМИ: Индия намерена повысить ввозные пошлины на 29 товаров из США

ТАСС09:38
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Расследующая крушение MH17 следственная группа проведет пресс-конференцию 19 июня

Совместная следственная группа (ССГ), занимающаяся расследованием крушения Boeing на Украине в июле 2014 года, проведет 19 июня пресс-конференцию.
Обновлено в 06:35
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Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Органами следствия в Ленинградской области задержан младший, 15-летний, сын бывшего хоккеиста СКА и сборной России, а ныне тренера молодежной команды «СКА-1946» Максима Соколова.
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МВД начало выдачу российских паспортов жителям Донбасса

О начале выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР рассказали два источника РБК, близкие к МВД России.
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Полигон с боеприпасами загорелся под Воронежом

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Армия и оружие

Постпред России отреагировал на заявления США о ядерных испытаниях

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов потребовал от Вашингтона предоставить доказательства якобы проведения Россией ядерных испытаний.
Обновлено в 10:04
Гаджеты

Realme выходит на российский рынок смартфонов

Для российского рынка компанией будет предложен новый realme 3 Pro.
Обновлено 11 июня в 14:09
Технологии

Новые видео демонстрируют высокую активность в Зоне-51

Обновлено в 03:58
Авто

Fisker опубликовал тизер своего нового электрического кроссовера

Неназванный пока электрический внедорожник уже не раз появлялся на тизерах в социальных сетях перед декабрьским дебютом, и теперь сам Хенрик Фискер опубликовал на своей странице в Facebook свежую фотографию новинки.
Обновлено в 03:32
Общество

Адвокат Мамаева подал жалобу на прокурора

Обновлено в 09:00
Политика

Украинский суд признал действия Порошенко неконституционными

Конституционный суд Украины (КСУ) признал не соответствующим Конституции страны принятое в 2014 году решение президента Петра Порошенко создать Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Обновлено в 08:06
Политика

Иран отвергает обвинения США в атаке на танкеры в Оманском заливе

Иран отвергает все обвинения США в атаке на два танкера в Оманском заливе.
Обновлено вчера в 19:54
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Кети Топурия откровенно рассказала об отношениях с Гуфом

Внушительная часть интервью была посвящена отношениям певицы с рэпером Гуфом. Новость о романе Кети и Гуфа удивила многих.
Обновлено в 07:45
Армия и оружие

Леонков рассказал о преимуществах российской противоракеты ПРС-1М

Речь идет о ракете системы ПРО ПРС-1М, способной уничтожить запущенный с территории Европы или Соединенных Штатов баллистический снаряд.
Обновлено в 08:10
Политика

Киев предложил Молдавии импортировать газ из ЕС через украинскую ГТС

Украинская компания «Укртрансгаз» предложила властям Молдавии наладить поставки газа из ЕС через газотранспортную систему Украины.
Обновлено в 09:07
Политика

Набиуллина рассказала о переговорах РФ по единой валюте с Белоруссией

Между Россией и Белоруссией ведутся переговоры о создании единой валюты.
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Общество

СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова

О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено вчера в 16:41
Шоу-бизнес

Родители покойной Юлии Началовой прошли курс реабилитации

Фото: покойная Юлия Началова с родителями Напомним, после смерти Юлии очень многие стали помогать семье покойной.
Обновлено в 08:58
Транспорт

ЦОДД составил топ-10 самых загруженных по пятницам дорог Москвы

Центр организации дорожного движения провел исследование и составил топ-10 самых загруженных по пятницам московских магистралей.
Обновлено в 08:36
Общество

Малышева назвала критиков эфира о детях-кретинах «жертвами обмана»

В комментарии радиостанции "Говорит Москва" телеведущая также заявила, что позвонившие ей журналисты "стали жертвами обмана".
Обновлено в 08:58
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Бывшего мэра Рязани арестовали на два месяца

Обновлено в 05:00
Происшествия

Сестрам Хачатурян предъявили окончательное обвинение в убийстве отца

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Финансы

Банк России снизил ключевую ставку

Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Обновлено в 06:56
Политика

ЕС заявил о попытке вмешательства РФ в выборы

Евросоюз заявил о попытках "российских источников" повлиять на выборы в Европарламент. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:51
Экономика

У чиновников изымут незадекларированные доходы

Минюст разрабатывает механизм конфискации у чиновников доходов, превышающих указанные в декларации, если нет подтверждения законности получения этих денежных средств.
Обновлено вчера в 11:49
Политика

ПЦУ обвинила Филарета в организации нового раскола

Новообразованная Православная церковь Украины (ПЦУ) может разорвать юридические и церковные связи с почетным патриархом Филаретом, если он попытается устроить собор Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено в 10:41
Происшествия

Полиция задержала петербуржца, порубившего саблей продавца магазина

В Санкт-Петербурге полицейские задержали нетрезвого мужчину, который ранил продавца магазина.
Обновлено в 09:24
Политика

Аксенов назвал намерение ЕС продлить санкции по Крыму комедией абсурда

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал комедией абсурда намерение стран ЕС продлить пакет крымских санкций, и заявил, что оценивать санкции с точки зрения нанесения вреда региону не стоит.
Обновлено в 09:38
Шоу-бизнес

Орнелла Мути приговорена к тюрьме за ужин с Путиным

Известная итальянская звезда кино Орнелла Мути приговорена к заключению сроком на полгода, причиной чему послужил ужин с Владимиром Путиным.
Обновлено в 09:46
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Макс Корж стал отцом во второй раз

30-летний белорусский певец Макс Корж стал отцом во второй раз - 14 июня супруга родила ему мальчика.
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Российский детский лагерь проверили после «развратных игр» девятилеток

Обновлено в 09:57
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