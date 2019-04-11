Reuters сообщает, что президент Судана ушел в отставкуУтроNews 05:18

Reuters, ссылаясь на источники в правительстве, сообщает, что президент Судана Омар аль-Башир ушел в отставку, передает корреспондент УтроNеws.

Reuters сообщает, что президент Судана ушел в отставку

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