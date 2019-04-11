Политика
Reuters сообщает, что президент Судана ушел в отставкуУтроNews 05:18
Reuters, ссылаясь на источники в правительстве, сообщает, что президент Судана Омар аль-Башир ушел в отставку, передает корреспондент УтроNеws.
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Спорт
Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ
Обновлено в 05:10
Транспорт
За превышение скорости ГИБДД хочет штрафовать в шесть раз сильнее
В ГИБДД предлагают повысить штраф за превышение скорости на 20-40 км / ч до 3 тыс. руб. А злостных нарушителей планируется лишить скидки за быструю оплату штрафа.
Обновлено вчера в 12:17
Общество
Гороскоп на 12 апреля: Раки ищут приключения, Львы учатся сдержанности
Сегодня, 12 апреля, звезды предсказывают хороший, но суматошный денек.
Обновлено в 10:00
Политика
Ким Чен Ын был переизбран председателем госсовета КНДР
Обновлено в 18:12
Экономика
«Почта России» зарегистрировала «дочку» в Китае
"Почта России" завершила регистрацию дочерней организации на территории КНР, доля участия ФГУП в уставном капитале новой компании составляет 100%.
Обновлено в 03:26
Политика
После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»
Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
Обновлено в 09:38
Хоккей
Билялетдинов покидает пост главного тренера «Ак Барса»
Главный тренер казанского ХК «Ак Барс» Зинэтула Билялетдинов покидает свой пост, сообщает «РИА Новости», «Спорт Экспресс» и «Московский комсомолец» со ссылкой на источники.
Обновлено в 13:23
Происшествия
Неизвестный сбил полицейского в Москве
Обновлено в 08:58
Футбол
Вильярреал — Валенсия 1:3
Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев не попал в стартовый состав своей команды на первый матч четвертьфинального противостояния Лиги Европы против «Вильярреала».
Обновлено в 14:02
Игры
Утечка: Octopath Traveler действительно выйдет на РС, причём уже 7 июня
На прошлой неделе появилась информация, что Square Enix готовится выпустить Octopath Traveler на РС — до этого jRPG вышла только на Nintendo Switch.
Обновлено в 12:12
Армия и оружие
Кедми назвал истинную цель прибытия на Украину «морских котиков»
Израильский аналитик Яков Кедми назвал беспрецедентным уровень военного присутствия США в районе Черного моря после прибытия на Украину американских «морских котиков».
Обновлено в 14:01
Происшествия
В Тульской области уволят учительницу, ударившую ученика линейкой
Короткий ролик якобы снят в школе Новомосковска на уроке геометрии: стоящий у доски ученик ошибается в ответе, и женщина-педагог бьет его по спине линейкой и обзывает.
Обновлено в 12:35
Политика
ЕС и Великобритания согласовали отсрочку Brexit
Европейский союз и Великобритания согласовали перенос крайнего срока Brexit на 31 октября текущего года.
Обновлено вчера в 19:53
Общество
Симоньян рассказала о сбывшихся прогнозах Ассанжа
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян назвала арестованного основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа провидцем.
Обновлено в 16:31
Космос
Поздравление с Днем космонавтики
Обновлено в 06:04
Футбол
Бикерстафф уволен с поста главного тренера «Мемфиса»
Джей Би Бикерстафф уволен с поста главного тренера клуба НБА "Мемфис Гризлис", сообщается на сайте лиги.
Обновлено в 16:45
Политика
Литва отозвала посла в России из-за коррупционного скандала
МИД Литвы в четверг сообщил, что посол в России Рямигиюс Мотузас будет отозван для консультаций, так как становится "уязвимым" из-за угроз после вердикта суда по "делу 13 января" и расследования дела о коррупционном скандале во время выдачи виз при бывшем после.
Обновлено в 17:51
Авто
Автомобили Chery появятся в онлайн-магазине Tmall
Обновлено в 04:22
Происшествия
При пожаре в квартире на западе Москвы погиб человек
Один человек погиб в четверг вечером в результате пожара в пятиэтажном доме на западе Москвы.
Обновлено в 15:30
Технологии
За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз
Пока в публичном доступе находится только предыдущая, третья, версия ОС – более новая будет доступна для скачивания в мае 2019 года.
Обновлено в 06:35
Шоу-бизнес
44-летняя Екатерина Архарова спровоцировала слухи о беременности
После публикации фотографий с мероприятия в Сети поползли слухи о беременности Архаровой.
Обновлено в 11:38
Происшествия
Опубликовано видео нападения футболиста «Спартака» Гулиева на пешехода
В интернете появилось видео момента нападения футболиста московского «Спартака» Аяза Гулиева на пешехода в центре Москвы.
Обновлено в 17:32
Шоу-бизнес
Собчак перепутала Парфенова с Миком Джаггером
Обновлено в 09:12
Общество
Россияне считают 66 тысяч рублей в месяц достойной зарплатой
Сегодня, 10 апреля 2019 года, стало известно, что россиянам для достойной жизни нужно зарабатывать в среднем 66 тысяч рублей в месяц.
Обновлено вчера в 04:45
Игры
Авторы Hitman 2 представили годовой план развития
Недавно студия IO Interactive рассказала о том, что ждёт игроков Hitman 2 в апреле. А теперь решила заглянуть в будущее ещё дальше.
Обновлено в 14:35
Армия и оружие
На Украине пообещали новые проходы кораблей в Керченском проливе
Киев продолжит направлять корабли в Керченский пролив, так как отказ от прохождения в этой акватории означал бы отказ Украины от Азовского моря и своих территорий.
Обновлено в 15:43
Авто
В России представили обновленный пикап Isuzu D-Max
Японская компания Isuzu пополнила российский авторынок новой версией пикапа Isuzu D-Max, который представили публике в 2017 году.
Обновлено в 02:20
Экономика
В МВФ оценили экономическую ситуацию в России
«Фискальная, монетарная и общая ситуация в России здоровая», — цитирует главу МВФ Кристин Лагард РИА Новости.
Обновлено в 10:49
Игры
Хоррор Chernobylite вышел на Kickstarter
Разработчики пытаются собрать деньги на завершение работы над фантастическим хоррором Chernobylite.
Обновлено в 12:46