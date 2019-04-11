Политика

Reuters сообщает, что президент Судана ушел в отставкуУтроNews 05:18

Reuters, ссылаясь на источники в правительстве, сообщает, что президент Судана Омар аль-Башир ушел в отставку, передает корреспондент УтроNеws.
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СМИ сообщили о намерении президента Судана уйти в отставку

RT на русском01:38

Президент Судана Омар аль-Башир ушел в отставку

ФАН04:08

Биография президента Судана Омара аль-Башира

ТАСС04:09

СМИ: армия Судана объявила об отставке президента Омара аль-Башира

Новая газета02:50

Reuters сообщил об уходе в отставку президента Судана

РБК04:40

Reuters: президент Судана ушел в отставку. Местные СМИ сообщили о военном перевороте

Дождь03:53

СМИ сообщают об уходе в отставку президента Судана

Говорит Москва03:41
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Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян назвала арестованного основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа провидцем.
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