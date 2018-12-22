Экономика
Reuters: санкции США сорвали продовольственные поставки в Иран
Reuters: санкции США сорвали продовольственные поставки в ИранГазета.Ru01:18
Американские компании Cargill и Bunge, а также другие мировые трейдеры приостановили действие соглашений с Ираном о поставках продовольствия, передает Reuters со ссылкой на источники в промышленности и иранском правительстве.
Газета.Ru01:18
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Reuters сообщило о срыве сделок на поставку продовольствия в Иран из-за санкций
Коммерсантъвчера в 03:32
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Обновлено вчера в 00:36
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