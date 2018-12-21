Экономика

Reuters: санкции США сорвали продовольственные поставки в Иран
Газета.Ru
01:18

Американские компании Cargill и Bunge, а также другие мировые трейдеры приостановили действие соглашений с Ираном о поставках продовольствия, передает Reuters со ссылкой на источники в промышленности и иранском правительстве.
Газета.Ru01:18

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Американские компании перестали поставлять продовольствие в Иран

Московский Комсомолец03:55

Reuters: санкции США сорвали продовольственные поставки в Иран

Газета.Ru01:18

Поставщики продовольствия отказываются от сотрудничества с Ираном

REGNUM00:06

Reuters сообщило о срыве сделок на поставку продовольствия в Иран из-за санкций

Коммерсантъвчера в 03:32

СМИ узнали о срыве сделок на поставку продовольствия в Иран из-за санкций

РБК21 декабря в 19:19

Трейдеры перестали заключать сделки на поставки продовольствия в Иран

Ведомости21 декабря в 14:39

Reuters: трейдеры не заключают сделки на поставки продовольствия в Иран из-за санкций США

ТАСС21 декабря в 12:25
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Финансы

Нацбанк Белоруссии объявил о новых мерах по дедолларизации

Меры, указывает регулятор, нацелены на дальнейшую дедолларизацию экономики Белоруссии и одновременно либерализацию валютных отношений.
Обновлено вчера в 10:32
Финансы

Рассчитаны курсы доллара и евро после новогодних праздников

В целом, в нашем базовом прогнозе до конца декабря у рубля есть высокий шанс протестировать отметку 70 к доллару, от которой он звонко отскочит в район 68-68,20 за доллар или 78,60-78,80 за евро.
Обновлено вчера в 23:42
Энергетика

Президент Эквадора повысил цены на бензин на 25%

Цены на бензин повышаются в Эквадоре на 25% с 26 декабря. Соответствующий указ был подписан президентом страны Ленином Морено.
Обновлено вчера в 22:51
Экономика

Минцифры РФ призвало Белоруссию снизить тарифы для отмены роуминга

Второй этап предусматривает внесение изменений в соглашения уже между белорусскими и российскими операторами связи, предусматривающие снижение тарифов "По нашим планам, в мае 2019 года мы уже сможем прийти к соглашению, когда тарифы будут снижены уже для конечных пользователей", — пояснил министр.
Обновлено вчера в 04:30
Экономика

Приезжие потеснили москвичей на рынке элитных особняков

Обновлено вчера в 11:28
Экономика

«Мы не сторонники разбоя»: мошенники, которых вспоминали в этом году

В декабре по западным деловым СМИ прокатилась волна публикаций, посвященных специфическому юбилею, — десять лет назад арестовали Берни Мейдоффа, создателя крупнейшей в истории финансовой пирамиды.
Обновлено в 00:00
Экономика

Bloomberg: богатейшие люди мира за 2018 год обеднели на $511 млрд

В этом году самые богатые люди в мире потеряли примерно $511 млрд, передает Bloomberg.
Обновлено 21 декабря в 23:50
Экономика

Торговый оборот Северной Кореи резко снизился из-за санкций ООН

Санкции, введённые Советом Безопасности ООН в 2016—2017 годах из-за ракетно-ядерных испытаний КНДР, негативно сказались на внешней торговле этой страны.
Обновлено 21 декабря в 10:41
Экономика

Минимальная зарплата на Украине с 2019 года вырастет на 12%

Минимальная зарплата на Украине в 2019 году увеличится на 12% и составит около 150 долларов, сообщил министр соцполитики Украины Андрей Рева.
Обновлено вчера в 05:51
Энергетика

Глава «Нафтогаза» предупредил о проблемах с закупками газа

По словам главы "Нафтогаза" Андрея Коболева компания начнет 2019 год с минимальным остатком денежных средств, что создаст затруднения с закупками газа, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 00:36
Экономика

В Магаданской области заявили о нехватке средств на здравоохранение

Здравоохранение Магаданской области в 2019 году столкнется с бюджетным дефицитом в размере 1 миллиарда 900 миллионов рублей, заявил на пресс-конференции в субботу губернатор региона Сергей Носов.
Обновлено 21 декабря в 20:15
Экономика

Утвержден список регионов для включения в нацпроект в 2019 году

Министерство экономического развития России утвердило список регионов, которые включат в национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости" в 2019 году.
Обновлено 21 декабря в 07:48
Финансы

ЦБ объявил о новых ограничениях для выдачи потребительских кредитов

Совет директоров Банка России принял решение повысить на 30 п.п. надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам, которые банки будут предоставлять после 1 апреля, сообщил ЦБ.
Обновлено 21 декабря в 13:04
Экономика

Forbes назвал Цукерберга главным лузером года среди миллиардеров

Обновлено 21 декабря в 10:36
Экономика

В производство метанола в Тульской области инвестируют 4,5 миллиардов

Госкорпорация ВЭБ.РФ инвестирует в строительство третьей очереди производства метанола на базе "Щекиноазот" в Тульской области.
Обновлено в 05:36
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