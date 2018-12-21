Американские компании Cargill и Bunge, а также другие мировые трейдеры приостановили действие соглашений с Ираном о поставках продовольствия, передает Reuters со ссылкой на источники в промышленности и иранском правительстве.

Финансы Финансы Белорусский Нацбанк расширит меры по дедолларизации Национальный банк Белоруссии опубликовал постановление, регулирующее осуществление операций в иностранной валюте, которое содержит меры по дедолларизации белорусской экономики.

Энергетика Энергетика В Эквадоре цены на бензин повышаются на 25% Сразу на 25% будут повышены цены на бензин в Эквадоре с 26 декабря, говорится в подписанном президентом Ленином Морено указе.

Экономика Экономика Минцифры РФ призвало Белоруссию снизить тарифы для отмены роуминга Второй этап предусматривает внесение изменений в соглашения уже между белорусскими и российскими операторами связи, предусматривающие снижение тарифов "По нашим планам, в мае 2019 года мы уже сможем прийти к соглашению, когда тарифы будут снижены уже для конечных пользователей", — пояснил министр.

Финансы Финансы Рассчитаны курсы валют на время новогодних праздников Падение рубля в период новогодних праздников, вероятнее всего, будет обусловлено тем, что в этот период Банк России не участвует в рыночных операциях.

Экономика Экономика Приезжие потеснили москвичей на рынке элитных особняков

Экономика Экономика «Мы не сторонники разбоя»: мошенники, которых вспоминали в этом году В декабре по западным деловым СМИ прокатилась волна публикаций, посвященных специфическому юбилею, — десять лет назад арестовали Берни Мейдоффа, создателя крупнейшей в истории финансовой пирамиды.

Экономика Экономика Bloomberg оценил потери богатейших людей мира за год Совокупный капитал 25 самых богатых людей России, по версии Bloomberg, сократился за год «незначительно» и, согласно рейтингу, составил $255 млрд.

Экономика Экономика Минимальная зарплата на Украине с 2019 года вырастет на 12% Минимальная зарплата на Украине в 2019 году увеличится на 12% и составит около 150 долларов, сообщил министр соцполитики Украины Андрей Рева.

Энергетика Энергетика Глава «Нафтогаза» предупредил о проблемах с закупками газа По словам главы "Нафтогаза" Андрея Коболева компания начнет 2019 год с минимальным остатком денежных средств, что создаст затруднения с закупками газа, передает РИА "Новости".

Экономика Экономика В Магаданской области заявили о нехватке средств на здравоохранение Здравоохранение Магаданской области в 2019 году столкнется с бюджетным дефицитом в размере 1 миллиарда 900 миллионов рублей, заявил на пресс-конференции в субботу губернатор региона Сергей Носов.

Финансы Финансы ЦБ ужесточит требования по выдаче потребкредитов Совет директоров Банка России решил повысить на 30 процентных пунктов надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам, которые банкам необходимо предоставлять после 1 апреля 2019 года.

Экономика Экономика Утвержден список регионов для включения в нацпроект в 2019 году Министерство экономического развития России утвердило список регионов, которые включат в национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости" в 2019 году.

Энергетика Энергетика Рекордное число нефтяных танкеров отправили на металлолом в 2018 году

Экономика Экономика Forbes назвал Цукерберга главным лузером года среди миллиардеров