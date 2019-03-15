Reuters: российские банки готовят план на случай введения санкций СШАТАСС вчера в 17:26

с чего всё началось

Крупные российские банки разрабатывают план действий на случай введения против них санкций США, лишающих их доступа к американской финансовой системе, и создают систему корреспондентских счетов, позволяющую осуществлять операции в иностранной валюте в случае принятия ограничительных мер.

Политика Олег Дерипаска подал в суд на Минфин США из-за санкций Российский бизнесмен Олег Дерипаска подал в суд на Минфин США. Он требует снять с него санкции.

Политика Канада ввела новые санкции в отношении России "В координации с Европейским союзом и США Канада сегодня объявила о новых санкциях в ответ на агрессивные действия России в Черном море и Керченском проливе и незаконную аннексию Крыма", — говорится в заявлении министерства.

Футбол ЧМ-2018 в России стал самым прибыльным в истории ФИФА В документе говорится, что ФИФА заработала от проведения чемпионата мира в России $5,3 миллиарда, что составило 83% выручки за данный трехлетний цикл.

Финансы Доллар опустился ниже 65 рублей впервые с 25 октября Доллар США на "Московской бирже" в пятницу вечером опустился ниже 65 рублей впервые с 25 октября 2018 года, евро снизился до 73,62 рублей впервые с 7 августа 2018 года.

Армия и оружие Российские офицеры попали в засаду боевиков в Сирии Родственник одного из офицеров рассказал изданию, что 22 февраля автомобиль УАЗ, в котором находились российские военнослужащие, попал в засаду боевиков вблизи города Аль-Маядин.

Политика Бывший кандидат в депутаты от КПРФ оспорил передачу мандата Грудинину Бывший кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Борис Иванюженков оспорил решение президиума ЦК КПРФ о передаче мандата скончавшегося Нобелевского лауреата Жореса Алферова экс-кандидату в президенты от компартии Павлу Грудинину.

Армия и оружие В Риге оштрафовали военных США, которые помочились на памятник Свободы Латвийская полиция оштрафовала двоих американских военнослужащих, которые отличились тем, что справили малую нужду на главный монумент Латвии - памятник Свободы, передает ТАСС.

Хоккей Кубок Гагарина. «Динамо» обыграло ЦСКА и сравняло счет в серии В Москве прошел второй матч четвертьфинальной серии Кубка Гагарина между московскими ЦСКА и "Динамо".

Футбол «Атлетико» пожалуется на Роналду Роналду после забитого гола повернулся к трибунам, где сидели фанаты обоих клубов, и показал тот же жест, что продемонстрировал наставник «Атлетико» Диего Симеоне в первой игре.

Политика США ввели визовые санкции против Международного уголовного суда Напомним, в октябре минувшего года советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон уже грозил Международному уголовному суду санкциями за начало расследования в отношении американских военных, подозреваемых в пытках граждан Афганистана.

Происшествия Жертвами теракта в Новой Зеландии стали десятки человек Жертвами стрельбы в мечети Линвуд стали десять человек, еще 30 погибли в мечети Динс-Авен.

Происшествия Спецслужбы ищут польский след теракта в Новой Зеландии Польские спецслужбы проверяют причастность своих граждан к теракту в новозеландском городе Крайстчерч. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.

Политика На Украине отказались от видеонаблюдения на выборах президента Заместитель председателя ЦИК Украины Евгений Радченко сообщил, что видеонаблюдения на избирательных участках во время выборов президента страны не будет, так как это не предусмотрено законом.

Экономика Thomas Cook раскручивает «Библио-Глобус» Связаться с представителем Thomas Cook не удалось. «Библио-Глобус» — один из крупнейших туроператоров России.

Армия и оружие Производство запрещенных ДРСМД ракет начали в США Компоненты для проведения испытаний неядерных ракет, которые подпадают под запрет Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), начали производить на территории США.

Футбол ФИФА утвердила новый формат клубного чемпионата мира Совет Международной федерации футбола (ФИФА) принял решение изменить формат клубного чемпионата мира с 2021 года.

Политика Гройсман исключил премии «Нафтогазу» без получения выплат от России После победы в арбитраже правление «Нафтогаза» Украины распорядилось выплатить руководству компании премию в размере $45,6 млн — 1% от выигрыша в споре с «Газпромом» в Стокгольмском суде.

Политика Россия потребовала более уважительного отношения к послу в Белоруссии В Москве ожидают более уважительного отношения пресс-секретаря МИД Белоруссии Анатолия Глаза к российскому послу в Минске Михаилу Бабичу.

Наука Популярные мифы о яйцах развеяли специалисты Специалисты по питанию развеяли популярные мифы о яйцах.

Шоу-бизнес У телеведущей и певицы Юлии Началовой диагностировали отек мозга У российской телеведущей и певицы Юлии Началовой диагностировали начальную стадию отека мозга. Об этом сообщает портал Life.ru.