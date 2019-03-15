Российские банки разработали план на случай введения санкций СШААБН 00:32

с чего всё началось

Российские банки разработали подробный план на случай введения санкций со стороны США. Об этом сообщает агентство Reuters. Если доступ к финансовой системе ограничат, то российские банки будут действовать согласно плану.

Происшествия Суд отказался арестовать депутата Госдумы Белоусова по делу о взятке Ленинский суд Екатеринбурга отказался арестовать депутата Госдумы от «Справедливой России» Вадима Белоусова, обвиняемого по делу о крупной взятке, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента из зала суда.

Политика Экс-сотрудник разведки США признался в попытке шпионажа в пользу Китая Бывший сотрудник американской разведки Рон Рокуэлл Хансен признал себя виновным в попытке шпионажа в пользу Китая.

Происшествия Суд оставил новозеландского стрелка под стражей до 5 апреля Окружной суд Крайстчерча оставил обвиняемого в убийстве и нападении на мечети 28-летнего Брентона Тарранта под стражей до следующего заседания, назначенного на 5 апреля.

Армия и оружие У российских границ обнаружили ядерный бомбардировщик США Стратегический бомбардировщик Военно-воздушных сил США Boeing B-52H Stratofortress выполнял маневры вблизи российских границ в районе Балтики.

Политика Дерипаска подал в суд на Минфин США Российский бизнесмен Олег Дерипаска подал в суд на Минфин США и его главу Стивена Мнучина, документ направлен в суд округа Колумбия, соответствующий иск появился в судебной базе США.

Происшествия Девочка выжила после падения с шестого этажа больницы в Москве 16-летняя девочка выжила после падения с шестого этажа Филатовской детской клинической больницы в Москве, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы города.

Футбол ЧМ-2018 в России стал самым прибыльным в истории ФИФА Доход Международной федерации футбола (ФИФА) от проведения чемпионата мира 2018 года в России составил $5,357 млрд.

Интернет «Яндекс» запускает собственную социальную сеть «Аура» Российская интернет-компания «Яндекс» начала тестирование нового социального сервиса «Аура», который будет работать внутри мобильного приложения «Яндекс».

Происшествия У брошенной в квартире в Москве девочки нашлись родственники У пятилетней девочки, которую обнаружили в захламленной квартире в Москве, нашлись родственники, сообщила в эфире телеканала "Россия 24" уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

Происшествия В Ethiopian Airlines сравнили авиакатастрофы в Эфиопии и Индонезии Ранее сообщалось, что эксперты из Эфиопии прибыли во французское Бюро по расследованию авиакатастроф (BEA) и приступили к изучению бортовых самописцев разбившегося в воскресенье самолета Boeing 737 Max 8.

Футбол УЕФА открыл дело в отношении «Зенита» из-за матча ЛЧ Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении петербургского "Зенита" за инцидент в матче 1/8 финала Лиги Европы против испанского "Вильярреала", сообщает "Советский спорт".

Политика Пенсионер поблагодарил Порошенко за бедность Предвыборный путь Петра Порошенко украшен цветами. Так президента Украины встречают в Закарпатье.

Политика Трамп наложил вето на решение конгресса отменить режим ЧП 14 марта сенат конгресса Соединенных Штатов проголосовал за принятие резолюции об отмене введенного президентом страны Дональдом Трампом режима чрезвычайного положения на границе с Мексикой.

Общество Эксперты ООН спрогнозировали преждевременную смерть миллионов людей В ООН подчеркнули, что, даже если цели Парижского соглашения по климату будут достигнуты, средняя температура в Арктике продолжит расти.

Происшествия Пожар в автосервисе в Самаре локализован "Пожар локализован на площади 400 кв. м, произошло обрушение кровли на площади 300 кв. метров", - сказали в ведомстве.

Политика Мадуро пообещал «мощные» изменения в работе правительства Венесуэлы Президент Венесуэлы Николас Мадуро пообещал в пятницу "мощные" изменения в работе правительства страны.

Армия и оружие Российские офицеры попали в засаду боевиков в Сирии Родственник одного из офицеров рассказал изданию, что 22 февраля автомобиль УАЗ, в котором находились российские военнослужащие, попал в засаду боевиков вблизи города Аль-Маядин.

Политика Франция призвала Британию объяснить перенос Brexit Министр по европейским делам при МИД Франции Натали Луазо заявила, что Великобритания должна аргументированно объяснить перенос сроков Brexit.

Наука Популярные мифы о яйцах развеяли специалисты Специалисты по питанию развеяли популярные мифы о яйцах.

Политика МИД России отреагировал на «очередную порцию санкций» США и Канады США и Канада в последние годы под надуманным предлогом вводят санкции против российских граждан и организаций, заявили в МИД России, комментируя новые санкции, введённые против российской стороны Оттавой и Вашингтоном.

Политика КПРФ решила передать место Алферова в Госдуме Грудинину Президиум ЦК КПРФ на заседании 14 марта принял решение передать депутатский мандат Жореса Алферова в Госдуме директору совхоза имени Ленина и экс-кандидату в президенты России Павлу Грудинину.

Финансы Доллар упал ниже 65 рублей впервые с октября 2018 года Курс доллара на Московской бирже к 19:30 мск 15 марта опустился ниже 65 рублей.

Футбол «Монако» обыграл «Лилль» и отдалился от зоны вылета "Монако", где выступает полузащитник сборной России Александр Головин, обыграл в гостях "Лилль" и отдалился от зоны вылета на 7 очков.

Армия и оружие В Риге оштрафовали военных США, которые помочились на памятник Свободы Латвийская полиция оштрафовала двоих американских военнослужащих, которые отличились тем, что справили малую нужду на главный монумент Латвии - памятник Свободы, передает ТАСС.

Общество Стас Михайлов отменил сольный концерт в Ереване Российский певец Стас Михайлов отменил сольный концерт в Ереване, намеченный на 2 апреля, говорится в пресс-релизе менеджмента артиста.