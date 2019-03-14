Финансы

Reuters: российские банки готовят план на случай введения санкций СШАТАСС 17:26

Крупные российские банки разрабатывают план действий на случай введения против них санкций США, лишающих их доступа к американской финансовой системе, и создают систему корреспондентских счетов, позволяющую осуществлять операции в иностранной валюте в случае принятия ограничительных мер.
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Российские банки готовят план на случай введения американский санкций

Эхо Москвы19:03

Reuters: российские банки готовятся к введению санкций США

Московский Комсомолец17:43

Крупные банки России прорабатывают меры по защите от санкций США

Вести.Финанс12:26

Reuters: российские банки готовят план на случай введения санкций США

ТАСС17:26

Reuters узнало о разработке российскими банками системы защиты от возможных санкций

Ведомости12:06

Стало известно о разработке системы защиты российских банков от санкций

Взгляд.ру11:38

Крупнейшие российские банки прорабатывают защиту от возможных санкций -- источники

Financial One10:33
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Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 20:21, Ашберн
Происшествия

В Керченском проливе село на мель судно с металлом

Обновлено в 18:19
Армия и оружие

Израиль атаковал цели в Секторе Газа в ответ на обстрел Тель-Авива

Израильские войска атакуют цели в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел Тель-Авива, сообщила армейская пресс-служба.
Обновлено в 19:28
Армия и оружие

В Совбезе рассказали о переброске войск НАТО к российским границам

Североатлантический альянс перебрасывает войска к российской границе, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов; по его словам, за два года численность военнослужащих сил первоочередного задействования НАТО возросла в 1,6 раза – с 25 до 40 тыс. человек.
Обновлено в 19:24
Происшествия

ВМС Аргентины восстановили полную картину взрыва на подлодке San Juan

Контр-адмирал ВМС Аргентины Давид Бурден, выступая перед верхней палатой парламента страны, восстановил произошедшее на подлодке San Juan в ноябре 2017 года, передает телеканал Todo Noticias.
Обновлено в 15:00
Космос

Корабль «Союз МС-12» с экипажем стартовал к МКС

Обновлено в 15:25
Экономика

Названы убытки РФ из-за повреждений С-400 при перевозке в Китай

Обновлено в 18:34
Шоу-бизнес

Семья Началовой не знает об отеке мозга у певицы

Обновлено в 16:47
Футбол

Сергей Семак: удача была не нашей стороне

По словам главного тренера сине-бело-голубых команде не хватило удачи, как в первом, так и во втором матче.
Обновлено в 19:17
Политика

Матвиенко оценила шутку про закон о борьбе с фейковыми новостями

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко оценила шутку, которую россияне придумали в ответ на недавно принятые законы о борьбе с фейковыми новостями и оскорблением госсимволов.
Обновлено в 11:58
Политика

Сергея Брилева исключили из общественного совета при Минобороны

Ведущий программы "Вести в субботу" на телеканале "Россия-1" Сергей Брилев сообщил РИА Новости, что в связи с плановой ротацией в Общественном совете при Минобороны России, судя по всему, он больше в его состав не входит.
Обновлено в 10:52
Общество

«Ведомости»: в правительстве предложили «Победе» закупить МС-21 вместо Boeing 737 MAX

Обновлено в 18:35
Происшествия

В Швеции задержали мужчину, подозреваемого Россией в терроризме

Полиция Швеции задержала мужчину, которого российские власти подозревают в причастности к террористической деятельности, сообщает газета Aftonbladet.
Обновлено в 19:57
Политика

Госдеп рассмотрит санкции против Китая за «притеснения уйгуров»

Госдепартамент США может ввести санкции против китайских властей за нарушение прав жителей Синьцзян-Уйгурского автономного района.
Обновлено в 16:24
Политика

Алексей Чалый раскрыл тайны присоединения Крыма к России

Человек в свитере, подписывающий договор о вхождении Крыма в состав России, пять лет назад вошел в историю.
Обновлено в 09:49
Политика

Boeing приостановил поставки самолетов 737 MAX

Boeing принял решение приостановить поставки самолетов 737 MAX из-за катастрофы в Эфиопии, передает Reuters.
Обновлено в 16:36
Политика

Сенат США проголосовал за отмену приказа Трампа о режиме ЧП на границе

Ранее американский президент обещал наложить вето на документ Сенат США принял резолюцию, которая отменяет указ президента страны Дональда Трампа по поводу введения режима ЧП на границе с Мексикой.
Обновлено в 16:27
Общество

Финские врачи призвали разрешать сотрудникам поспать на рабочем месте

Мир находится в глобальной эпидемии потери сна, поэтому стоило бы разрешить людям делать перерыв в работе на короткий послеобеденный сон, считает врач-сомнолог Университетской больницы Хельсинки Кирсти Калева.
Обновлено в 20:14
Политика

Продаже СПГ из США на Украину мешает ситуация в Керченском проливе

Ситуация вокруг Керченского пролива существенно осложняет перспективы продажи американского сжиженного природного газа (СПГ) на Украину.
Обновлено в 19:52
Футбол

«Краснодар» сыграл вничью с «Валенсией» и завершил выступление в ЛЕ

Обновлено в 17:38
Происшествия

В Минске во дворе жилого дома обнаружили 4 кг радиоактивных веществ

Обновлено в 17:17
Происшествия

В Мытищах киллерами убит мужчина

Обновлено в 11:30
Происшествия

«МК в Чите» на месте проверил информацию об обрушении стен дома на КСК

Напомним, ранее очевидец происшествия сообщил "МК в Чите", что при обрушении стен никто не пострадал.В единой диспетчерской службе города корреспонденту портала предоставить информацию отказались.
Обновлено в 17:49
Политика

Шведскую школьницу выдвинули на Нобелевскую премию мира

Кандидатуру Тунберг на Нобелевскую премию мира выдвинули депутаты из шведской Левой партии и норвежские парламентарии, сообщает Aftonbladet.
Обновлено в 04:28
Политика

Российские пранкеры Вован и Лексус разыграли Гуаидо

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) позвонили спикеру оппозиционного парламента Венесуэлы Хуану Гуаидо от имени президента Швейцарии Ули Маурера.
Обновлено в 08:46
Политика

Герман Греф назвал основную проблему России

Глава Сбербанка, глава совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Герман Греф, выступая на форуме "Лидеры России" в Сочи, назвал основную проблему страны.
Обновлено в 08:49
Спорт

Йоханнес Бё выиграл третье золото на чемпионате мира по биатлону

Обновлено в 13:05
Происшествия

Избитая осетинским депутатом учительница рассказала о конфликте

По словам учительницы, депутат не в первый раз избивает учителей из-за плохой успеваемости племянницы, но до этого случая ему всё сходило с рук.
Обновлено в 18:59
Политика

«Он проиграл»: Владимир Познер дал оценку интервью Дудя и Киселева

Самый известный интервьюер не только в России, но и во всем мире Владимир Познер прокомментировал скандальное интервью Юрия Дудя и Дмитрия Киселева.
Обновлено в 11:53
Происшествия

В Москве мужчина брал детей из детдома, насиловал и сдавал обратно

По данным следствия, в июне 2016 года обвиняемый оформил опекунство над мальчиком, совершил в отношении него насильственные действия сексуального характера, а затем вернул ребенка в социальное учреждение.
Обновлено в 13:09
Экономика

Банк России не смог продать Азиатско-Тихоокеанский банк

В ближайшей перспективе ЦБ планирует рассмотреть вопрос о формировании в АТБ постоянных органов управления, под руководством которых может быть определена стратегия развития его бизнеса, говорится в релизе.
Обновлено в 10:41
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