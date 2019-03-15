Reuters: российские банки готовят план на случай введения санкций СШАТАСС вчера в 17:26

с чего всё началось

Крупные российские банки разрабатывают план действий на случай введения против них санкций США, лишающих их доступа к американской финансовой системе, и создают систему корреспондентских счетов, позволяющую осуществлять операции в иностранной валюте в случае принятия ограничительных мер.

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