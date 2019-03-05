Авто

Reuters рассказало о планах Ford закрыть два завода в РоссииКоммерсантъ 08:59

Компания Ford рассматривает план по закрытию двух заводов в Ленинградской области и в Татарстане, чтобы оставить в России производство легких коммерческих автомобилей, сообщило Reuters со ссылкой на три источника.
Читать в источнике
с чего всё началось
Компания Ford рассматривает план по закрытию двух заводов в Ленинградской области и в Татарстане, чтобы оставить в России производство легких коммерческих автомобилей, сообщило Reuters
 со ссылкой на три источника.
Коммерсантъ08:59

Подробнее о событии

Ford допускает закрытие двух заводов в России

За рулем10:16

СМИ сообщили о планах Ford Motor закрыть два крупных завода в России

Говорит Москва10:48

Ford задумался о закрытии двух крупных заводов в России

Взгляд.ру09:14

Reuters рассказало о планах Ford закрыть два завода в России

Коммерсантъ08:59

СМИ: Ford задумался о закрытии двух заводов в России

Росбалт08:43

Ford может закрыть два завода в России

ПРАЙМ08:37

Reuters узнал о планах Ford по закрытию заводов в России

РБК09:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 11:20, Ашберн
Происшествия

Новороссийск остался без света из-за аварии на подстанции

Сообщается, что ЧП произошло на подстанции 220 кВ "Кирилловская" в 16 часов 32 минуты, где из-за скачка напряжения сработала защита, которая отключила подачу электроэнергии, в результате чего оказались обесточены девять подстанций 110 кВ, обеспечивающих светом Новороссийск.
Обновлено в 10:56
Авто

Bugatti выпустил самый дорогой в мире автомобиль

По данным издания, стоимость модели составляет €16,5 млн (более 1,2 млрд рублей), что делает ее самым дорогим на сегодняшний день автомобилем в мире.
Обновлено в 10:55
Общество

В России могут появиться платные вытрезвители

В Совфеде готовится законопроект о возрождении системы вытрезвителей, причем пребывание в них предполагается сделать платным - за счет самих постояльцев.
Обновлено в 07:30
Происшествия

Лифт с людьми сорвался в клинике в Москве

Обновлено в 09:05
Происшествия

Подросток устроил стрельбу у школы на Кубани

Обновлено в 04:57
Экономика

Михельсон возглавил рейтинг богатейших россиян по версии Forbes

В глобальном рейтинге Forbes господин Михельсон поднялся за год с 64-го на 32-е место. Всего в список попали 98 россиян.
Обновлено в 08:17
Политика

В Google сообщили об исправлении ошибки с отображением Крыма на картах

Компания Google сообщила об исправлении ошибки с некорректным отображением Крыма на картах у некоторых российских пользователей, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
Обновлено в 11:10
Транспорт

Поездка Москва — Санкт-Петербург по платной трассе стоит 2 тыс. рублей

Поездка из Москвы в Санкт-Петербург на легковом автомобиле по платной трассе М-11 обойдется примерно в две тысячи рублей.
Обновлено в 04:13
Происшествия

На Чукотке экстренно сел самолет, летевший из Пекина в Лос-Анджелес

В понедельник, 4 марта, в аэропорту Анадырь на Чукотке вынужденно приземлился самолет китайской авиакомпании Air China, летевший из Пекина в Лос-Анджелес со 188 пассажирами на борту.
Обновлено вчера в 15:26
Армия и оружие

Пентагон продолжил убеждать Турцию не закупать ЗРК С-400 у РФ

В Пентагоне рекомендовали не передавать самолеты F-35 Турции, если она закупит комплексы С-400 у России.
Обновлено в 11:04
Общество

ФАС нашла нарушения в рекламе с участием Киркорова

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала компанию Johnson&Johnson нарушителем закона "О рекламе" из-за телевизионных роликов, продвигавших лекарство "Гексорал", говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 10:12
Авто

Автомобили Aurus представили на автосалоне в Женеве

Автомобили Aurus, которые разрабатывались в рамках проекта «Кортеж», показали публике на 89-м автосалоне в Женеве.
Обновлено в 11:15
Происшествия

Испанский суд объяснил запрет на вывоз тела Малашенко из страны

Суд разрешит перевезти тело основателя НТВ Игоря Малашенко из Испании в Россию только после полного исключения криминального характера его смерти, сообщили в пресс-службе Высшего суда Андалусии.
Обновлено в 06:57
Происшествия

Активисты сообщили о задержании после акции у могилы Сталина в Москве

В Москве полицейские задержали у могилы Иосифа Сталина двух активистов проекта «Декоммунизация» Евгения Сучкова и Ольгу Савченко.
Обновлено в 07:20
Хоккей

Главный арбитр КХЛ признал, что судьи не заметили фол перед решающим голом СКА в матче со «Спартаком»

Главный рефери Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Артём Анисимов пересмотрел спорный эпизод четвёртого матча серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина «Спартак» — СКА и выразил мнение, что арбитры встречи пропустили нарушение правил за несколько секунд до решающей шайбы питерцев.
Обновлено в 09:13
Общество

Forbes назвал нового лидера среди самых юных миллиардеров мира

Журнал Forbes назвал 21-летнюю американскую модель Кайли Дженнер самым молодым миллиардером в истории, заработавшим состояние самостоятельно.
Обновлено в 09:29
Общество

В Гидрометцентре предупредили о скачках атмосферного давления в Москве

В Москве на этой неделе прогнозируются резкие скачки атмосферного давления, которые могут негативно повлиять на состояние метеочувствительных людей.
Обновлено в 10:00
Хоккей

Российские хоккеисты обыграли США на Универсиаде

Обновлено в 09:57
Происшествия

В Москве двое мужчин в течение четырех месяцев насиловали школьницу

По данным СК, двое знакомых с 28 октября прошлого года по 1 марта 2019-го в квартире на улице Коминтерна неоднократно насиловали девочку 2005 года рождения.
Обновлено в 10:25
Происшествия

Сотрудники WWF устраивали над браконьерами кровавые расправы

Обновлено в 06:00
Общество

Хостелы в жилых домах решили запретить

Госдума во вторник, 5 марта, приняла во втором чтении законопроект, вводящий запрет на размещение гостиниц и хостелов в жилых помещениях.
Обновлено в 03:22
Происшествия

Убит главный свидетель в деле украинских «бриллиантовых прокуроров»

Как сообщил экс-заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе, застреленным оказался главный свидетель в деле «бриллиантовых прокуроров», бывший собственник завода ювелирных изделий Сергей Киселев, 1960 года рождения.
Обновлено в 09:16
Политика

Порошенко утвердил концепцию борьбы с терроризмом

Украинский лидер Петр Порошенко утвердил концепцию борьбы с терроризмом. Основной угрозой для страны в документе назвали политику России.
Обновлено в 08:41
Политика

Совет Европы: Расизм и гомофобия в России остаются безнаказанными

По мнению комиссии, нетолерантный публичный дискурс остается безнаказанным и неизменным.
Обновлено вчера в 21:25
Экономика

В России нашли пенсионерку-миллиардера

Жительница Санкт-Петербурга Валентина Дубленникова является собственником имущества стоимостью не менее миллиарда долларов, пишет «Фонтанка».
Обновлено в 10:54
Общество

Суд «простил» жене организатора блокады Крыма миллиард рублей долга

Арбитражный суд Москвы завершил банкротство Эльвиры Ислямовой, освободив ее от обязательств перед кредиторами, говорится в определении суда.
Обновлено в 09:23
Армия и оружие

«Укроборонпром» заявил о достигнутом «ракетном паритете» с врагом

Обновлено в 10:24
Политика

Представителя российского МИД не пустили в Чехию

Представителю российского МИД отказали во въезде В Чехию в аэропорту Праги.
Обновлено в 07:57
Армия и оружие

Новые скоростные катера Росгвардии заступили на охрану Крымского моста

Два высокоскоростных транспортно-десантных катера Росгвардии БК-16 совершили переход из Севастополя в Керчь, где заступили на охрану побережья Черного моря.
Обновлено в 10:00
Политика

В Кремле прокомментировали публикацию об офшорной сети «Тройки Диалог»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал расследование об офшорной сети инвесткомпании «Тройка Диалог».
Обновлено в 05:59
Как работают Яндекс.Новости?
Главное