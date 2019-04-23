Экономика

Reuters отозвал утверждение об обходе санкций «Роснефтью»РБК вчера в 12:38

«Изменения в статью от 18 апреля были внесены для того, чтобы прояснить, что Reuters не может однозначно определить, были ли произведены платежи в соответствии с предложенным соглашением, также было удалено упоминание о «Еврофинанс Моснарбанке» и уточнено, что эксперты не видят нарушения санкций», — говорится в пояснении агентства.
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Reuters отозвало утверждение о покупке венесуэльской нефти через «Роснефть»

Коммерсантъвчера в 13:11

Reuters исправило статью после жалобы «Роснефти»

URA.Ruвчера в 13:35

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Эхо Москвы01:47

Reuters отозвал утверждение об обходе санкций «Роснефтью»

РБКвчера в 12:38

Reuters исправил статью о помощи Венесуэле со стороны «Роснефти» в обход санкций

Говорит Москвавчера в 15:34

Reuters исправило материал об обходе санкций Венесуэлой после критики «Роснефти»

Дождьвчера в 12:57
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Происшествия

Глава СКР: Керченского стрелка постоянно унижали

Напомним, Росляков считается подозреваемым по делу о массовом убийстве в Керченском политехническом колледже 17 октября 2018 г. Он после убийства совершил суицид.
Обновлено вчера в 17:52
Политика

В Кремле назвали дату встречи Путина и Ким Чен Ына

Обновлено вчера в 09:00
Энергетика

Гройсман посоветовал «Нафтогазу» искать дешевый газ «по всему миру»

Премьер предложил компании увеличивать добычу украинского газа и заодно искать «дешевый газ по всему миру», чтобы граждане страны могли получить его по низкой цене.
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Футбол

Роналду назвал нужных «Ювентусу» игроков

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду назвал игроков, которые нужны команде, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 15:07
Политика

Виктор Янукович надеется вернуться на Украину

Экс-президент Украины Виктор Янукович рассчитывает вернуться в страну при президенте Владимире Зеленском.
Обновлено вчера в 14:19
Армия и оружие

Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море

Обновлено вчера в 23:30
Футбол

«Витесс» Слуцкого проиграл «Аяксу» в чемпионате Голландии

«Аякс» одержал победу над «Витессом» в матче 32-го тура чемпионата Голландии. Встреча завершилась со счётом 4:2.
Обновлено в 01:13
Хоккей

«Сан-Хосе» победил в серии плей-офф НХЛ с «Вегасом»

"Сан-Хосе Шаркс" нанес поражение "Вегас Голден Найтс" в седьмом матче серии первого раунда Кубка Стэнли, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:46
Происшествия

Во французском Версале произошел сильный пожар

Обновлено вчера в 13:33
Общество

В Московском зоопарке появились на свет птенцы кудрявого пеликана

Два птенца кудрявого пеликана появились на свет в столичном зоопарке с разницей в пять дней.
Обновлено в 00:35
Общество

В Роструде назвали самые опасные сферы деятельности

В Роструде выяснили, в каких сферах деятельности в 2018 году произошло наибольшее количество смертельных несчастных случаев с работниками.
Обновлено в 01:00
Игры

Нейросети в четыре раза улучшили текстуры Fallout: New Vegas

Обновлено вчера в 06:49
Авто

Вазовский мотор 1,8 назвали ошибкой эволюции

Обновлено вчера в 07:30
Шоу-бизнес

Певица МакSим серьезно пострадала в автомобильной аварии

Известная российская певица МакSим попала в дорожно-транспортное происшествие.
Обновлено вчера в 04:19
Гаджеты

Meizu представила новый флагманский смартфон Meizu 16s

Обновлено вчера в 11:00
Шоу-бизнес

Альбина Джанабаева: «Если есть любовь, то есть и ревность»

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Происшествия

Взрыв прогремел в кинотеатре Коломбо на Шри-Ланке

Еще один взрыв прогремел в кинотеатре Коломбо на Шри-Ланке. Об этом сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 01:12
Экономика

Росстат обнаружил у россиян 1,75 триллиона лишних доходов

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) представила пересмотренный вариант динамики доходов россиян в 2013-2018 годах после изменения методики их расчета.
Обновлено вчера в 10:38
Политика

Советник Зеленского исключил прямые переговоры с ДНР и ЛНР

Напомним, накануне специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что поддерживает прямой диалог комика Зеленского и российского лидера Владимира Путина.
Обновлено вчера в 23:48
Происшествия

Три человека погибли при пожаре в Казани

В Казани в результате пожара в жилом доме погибли три человека.
Обновлено вчера в 21:55
Армия и оружие

Штаб украинских войск в Донбассе сообщил о потерях на фронте

В результате перестрелок один военнослужащий "Объединенных сил" погиб и трое украинских боевиков получили ранения.
Обновлено вчера в 02:22
Здоровье

Максимов: Давайте относиться серьезно к вопросам благополучия и жизни людей

Депутат Государственной Думы Василий Максимов рассказал о важных решениях в сфере здравоохранения, озвученных в отчете премьер-министра Дмитрия Медведева о работе Правительства РФ за 2018 год.
Обновлено в 01:44
Авто

Вступили в силу новые правила уплаты транспортного налога

Владельцев угнанных машин освободят от уплаты транспортного налога с момента подачи в полицию заявления об угоне до возврата похищенного транспорта.
Обновлено вчера в 01:56
Общество

Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти

Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Обновлено вчера в 14:03
Хоккей

НХЛ определила финалистов «Кинг Клэнси Трофи»

Победитель получит из фонда НХЛ 40 тысяч долларов, которые сможет потратить на благотворительные цели по своему усмотрению.
Обновлено в 01:57
Армия и оружие

Baza: Минобороны РФ скрыло истинную причину крушения МиГ-31 в Бурятии

Министерство обороны России скрыло причину крушения истребителя МиГ-31 в Бурятии.
Обновлено вчера в 05:40
Шоу-бизнес

Рудинштейн рассказал о серьезных проблемах со здоровьем у Пугачевой

Режиссер Марк Рудинштейн рассказал о плохом состоянии здоровья певицы Аллы Пугачевой и актера Армена Джигарханяна.
Обновлено вчера в 21:54
Политика

Команда Зеленского обещает наказать виновных в конфликте в Донбассе

Апаршин обещает, что «правда относительно Иловайска, в отношении Дебальцево, относительно начала войны в 2014 году будет обнародована».
Обновлено вчера в 04:09
Транспорт

«Аэрофлот» заявил об ажиотаже из-за льготных авиабилетов

Из-за ажиотажа при продаже льготных авиабилетов на усиленный режим работы перешли офисы «Аэрофлота» на Дальнем Востоке.
Обновлено вчера в 19:58
Происшествия

Число жертв терактов на Шри-Ланке выросло до 359 человек

Количество жертв на Шри-Ланке возросло до 359 человек.
Обновлено в 00:49
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