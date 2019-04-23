Экономика
Reuters отозвал утверждение об обходе санкций «Роснефтью»РБК вчера в 12:38
«Изменения в статью от 18 апреля были внесены для того, чтобы прояснить, что Reuters не может однозначно определить, были ли произведены платежи в соответствии с предложенным соглашением, также было удалено упоминание о «Еврофинанс Моснарбанке» и уточнено, что эксперты не видят нарушения санкций», — говорится в пояснении агентства.
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Reuters исправил статью о помощи Венесуэле со стороны «Роснефти» в обход санкций
Говорит Москвавчера в 15:34
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