с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность назначить новым послом в России спецпредставителя по КНДР Стивена Бигэна. Об этом сообщило во вторник, 13 августа агентство Reuters.

Reuters назвало кандидата на должность посла США в России

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