Политика
Reuters назвало кандидата на должность посла США в РоссииИзвестия 01:03
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность назначить новым послом в России спецпредставителя по КНДР Стивена Бигэна. Об этом сообщило во вторник, 13 августа агентство Reuters.
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с чего всё началось
Как сообщило агентство Reuters со ссылкой источник, знакомый с ситуацией, президент Дональд Трамп склоняется к этому назначению, хотя кандидатура Бигана еще не утверждена.Телеканал 360°01:28
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 01:46, Вашингтон
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Обновлено вчера в 11:55
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Обновлено в 01:00
Происшествия
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