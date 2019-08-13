Политика

Reuters назвало кандидата на должность посла США в РоссииИзвестия 01:03

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность назначить новым послом в России спецпредставителя по КНДР Стивена Бигэна. Об этом сообщило во вторник, 13 августа агентство Reuters.
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Как сообщило агентство Reuters
 со ссылкой источник, знакомый с ситуацией, президент Дональд Трамп склоняется к этому назначению, хотя кандидатура Бигана еще не утверждена.
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