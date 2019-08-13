Политика
Reuters назвал вероятного нового посла США в РоссииРБК 20:25
Дональд Трамп склоняется к тому, чтобы назначить новым послом в России Стивена Бигана – дипломата, который внес большой вклад в переговоры с КНДР о ядерном разоружении.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 22:43, Вашингтон
Кино
Супруга Валентина Гафта рассказала о состоянии его здоровья
Обновлено в 09:00
Происшествия
В Приморье отчим избил до смерти двухлетнюю девочку
Обновлено в 20:41
Армия и оружие
Трамп: США «многое поняли» после взрыва в Архангельской области
США делают выводы из чрезвычайного происшествия при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа в России, заявил президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 17:40
Общество
В Амурской области на памятнике изобразили солдат НАТО
Депутат Тындинского районного совета Валерий Ветелкин заявил, что в посёлке Дипкун Амурской области на обновлённом памятнике погибшим в годы Великой Отечественной войны изобразили солдат в форме НАТО.
Обновлено в 22:07
Общество
Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу «Пусть говорят»
Обновлено в 10:35
Финансы
Рынок акций РФ открылся ростом индексов на 0,6-1%
Рынок акций РФ открылся в понедельник ростом цен blue chips и индексов на фоне улучшения фондовой конъюнктуры в Азии, а также на новостях от агентства Fitch, повысившего суверенный рейтинг России на одну ступень; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,6-1%.
Обновлено в 03:36
Армия и оружие
В парке на юге России обнаружили «танк ядерного апокалипсиса»
«Российская газета» называет машину «танком ядерного апокалипсиса». На боевую машину обратили внимание пользователи соцсетей.
Обновлено в 15:19
Авто
Новый гиперкар Bugatti станет самым мощным в истории марки
Новый лимитированный Bugatti, выпущенный в честь исторической модели EB110 S, станет самым мощным в истории марки.
Обновлено в 06:15
Экономика
Заемщиков сводят в единый рейтинг
ЦБ унифицирует систему оценки кредитных историй граждан Банк России обсуждает с участниками рынка необходимость унификации индивидуальных кредитных рейтингов граждан, которые рассчитываются бюро кредитных историй (БКИ).
Обновлено в 17:56
Общество
Уровень Амура у Хабаровска продолжает расти
Уровень реки Амур у Хабаровска продолжает расти, увеличившись за сутки на 13 сантиметров, затоплены почти все дачные участки на островах у Хабаровска, рассказали РИА Новости в краевом управлении МЧС.
Обновлено вчера в 22:51
Общество
Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения судебных процессов
Краснодарскую судью Елену Хахалеву отстранили от судебных процессов. Теперь она займется научно-консультационной работой.
Обновлено в 16:04
Наука
В библиотеке имени Лермонтова стартует цикл программ «Наука ближе»
Сегодня в Центральной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова (Литейный проспект, 17-19) стартует цикл программ «Наука ближе».
Обновлено в 03:08
Общество
В российских колледжах и техникумах исчезнут около 100 специальностей
Причиной исключения специальностей из колледжей стало то, что за прошедшие пять лет на них практически никто не поступал.
Обновлено в 02:40
Экономика
Goldman Sachs спрогнозировал рецессию в США из-за Китая
Опасения, что торговая война между США и Китаем приведет к рецессии, усиливаются.
Обновлено в 01:38
Здоровье
Специалисты дали советы, как правильно начать диету
Специалисты дали рекомендации людям, желающим сесть на диету.
Обновлено в 09:50
Здоровье
Названы симптомы заражения организма паразитами
Обновлено в 09:20
Политика
Самолет главы МИД Германии сломался перед заседанием Совбеза ООН
Визит главы МИД Германии Хайко Мааса в США оказался под угрозой срыва из-за неисправности правительственного самолета.
Обновлено в 14:56
Здоровье
Названа самая сложная часть жизни в российской тюрьме
Низкое качество медицинского обслуживания является самой большой проблемой в жизни заключенного.
Обновлено в 13:06
Финансы
Bloomberg предсказал России четвертое место по золотовалютным резервам
Впервые за восемь лет золотовалютные резервы России могут превысить резервы Саудовской Аравии, пишет Bloomberg.
Обновлено вчера в 06:05
Космос
НАСА предупредило о приближающемся к Земле астероиде
К Земле приближается астероид 2019 OU1. Об этом свидетельствуют данные НАСА.
Обновлено в 00:57
Политика
Журналист Шевченко взял назад свои слова о Кадырове
Журналист Максим Шевченко признал, что допустил резкость в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова в дискуссии о личности имама Шамиля.
Обновлено в 12:44
Общество
Новые правила электронной подписи от Росреестра: что нужно знать
Речь идёт об использовании подписи при сделках с недвижимостью Со вторника, 13 августа, в России будут действовать новые правила использования электронной подписи.
Обновлено в 21:40
Общество
Суд оштрафовал Любовь Соболь на 300 тысяч рублей
В середине июля прокуратура Москвы вынесла Соболь предостережение в связи с проведением несогласованной встречи с кандидатами в Мосгордуму в Новопушкинском сквере.
Обновлено в 12:24
Технологии
СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков
В России появился новый способ телефонного мошенничества. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено в 21:04
Происшествия
При взрыве газа в жилом доме в Москве никто не пострадал
В результате взрыва газовоздушной смеси и последующего обрушения стены в жилом доме на юге Москвы никто не пострадал.
Обновлено в 11:43
Политика
Юрист попросил наказать Путина за езду на мотоцикле без шлема
Юрист из Владивостока направил заявление в ГИБДД с требованием привлечь президента России Владимира Путина к административной ответственности за езду на мотоцикле без шлема.
Обновлено в 08:23
Общество
Названы самые востребованные профессии в России
ВНИИ труда Минтруда России по предварительным результатам опроса 2019 года определил десять наиболее востребованных профессий квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.
Обновлено в 20:25
Шоу-бизнес
Поклонники не смогли отличить дочь Екатерины Климовой от мамы
В комментариях поклонники заметили, что Елизавету невозможно отличить от своей знаменитой мамы и они даже поначалу их перепутали.
Обновлено в 06:47
Футбол
Роналду: «В деньгах больше не нуждаюсь, хочу занять место в истории футбола»
Вы просыпаетесь каждый день, чтобы тренироваться с целью чего-то достичь, а не просто заработать денег.
Обновлено в 19:55
Происшествия
В Новокузнецке две школьницы подожгли платье на пятилетней девочке
В Новокузнецке две школьницы подожгли платье на пятилетней девочке, после чего, испугавшись, убежали с места ЧП.
Обновлено в 00:31