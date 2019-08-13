Политика

Reuters назвал вероятного нового посла США в РоссииРБК 20:25

Дональд Трамп склоняется к тому, чтобы назначить новым послом в России Стивена Бигана – дипломата, который внес большой вклад в переговоры с КНДР о ядерном разоружении.
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Джон Хантсман
Американский государственный деятель, политик, дипломат и предприниматель. Посол Соединённых Штатов Америки в Российской Федерации с 3 октября 2017.
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