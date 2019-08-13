с чего всё началось

Новым послом США в России может стать Стивен Биган - по крайней мере, именно его в качестве претендента называют источники Reuters. Биган - главный переговорщик Вашингтона с КНДР. Кроме того, дипломат изучал русский язык и работал в Москве с 1990-е годы.

Reuters назвал главного кандидата на пост посла США в России

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