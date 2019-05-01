Политика
Reuters нашел у жены Зеленского купленный за полцены пентхаус в КрымуРИА Новости 08:03
Жена избранного президента Украины Владимира Зеленского Елена купила недвижимость в Крыму менее чем за половину рыночной цены у бизнесмена Александра Буряка. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на официальные данные о доходах и реестр недвижимости.
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Политика
Волкер предостерег Зеленского от необдуманных шагов
Избранный президент Украины Владимир Зеленский может потерять доверие граждан, если откажется от части территорий страны в пользу России с целью урегулирования конфликта в Донбассе, считает спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.
Обновлено в 09:14
Технологии
Партнер Интерпола проверит итоги шоу «Голос. Дети»
По итогам голосования дочь Алсу десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы победила в финале проекта, набрав 56,5% голосов.
Обновлено 29 апреля в 04:46
Армия и оружие
Метро в Каракасе частично приостановило работу
Метро Каракаса из соображений безопасности частично прекратило работу трех линий до последующего уведомления.
Обновлено вчера в 10:21
Гаджеты
«Яндекс» выпустит две новые версии «Яндекс.Станции»
«Яндекс» получил разрешение на ввоз на территорию ЕЭАС «Яндекс.Станции Мини» и «Яндекс.Станции Плюс».
Обновлено вчера в 13:58
Политика
Замминистра пригрозил получающим российские паспорта украинцам
Замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак предложил отбирать украинские паспорта у жителей Донбасса, которые получат российское гражданство.
Обновлено в 09:16
Культура
Режиссер Павел Чухрай экстренно госпитализирован
Обновлено вчера в 19:53
Спорт
Сторублевая купюра попала в число самых красивых банкнот мира
Обновлено в 07:09
Энергетика
На Украине подешевел газ для населения
«Нафтогаз» с 1 мая снизил тариф на газ для населения Украины, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 05:18
Экономика
ФАС предложила банкам уравнять комиссии за денежные переводы
Федеральная антимонопольная служба начала разрабатывать поправки в закон, которые обяжут банки уравнять размер комиссий при переводах денег внутри банковской сети, говорится в информации, опубликованной на портале нормативных правовых актов.
Обновлено в 02:46
Футбол
Эриксен согласовал условия личного контракта с «Реалом»
По информации источника, стороны согласовали условия личного контракта 27-летнего футболиста.
Обновлено в 09:18
Политика
Помпео заявил о возможном начале военной операции США в Венесуэле
Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон при необходимости может инициировать военную операцию в Венесуэле.
Обновлено в 09:40
Экономика
ЦБ нашел возможную схему вывода пенсионных накоплений за границу
Высокая доходность и скоординированные действия участников торгов указывают на возможную схему вывода части средств НПФ на счета нерезидентов, пишет ЦБ.
Обновлено вчера в 19:21
Политика
WikiLeaks осудила приговор Ассанжу
Организация WikiLeaks осудила приговор британского суда своему основателю Джулиану Ассанжу и выразила сомнения в том, что слушания о его возможной экстрадиции будут честными.
Обновлено в 08:04
Происшествия
На РЕН ТВ донесли в прокуратуру из-за сюжета о грядущем конце света
Эксперт в сфере космонавтики Виталий Егоров пожаловался в прокуратуру на канал РЕН ТВ, обнародовавший информацию о столкновении Земли с гигантским астероидом.
Обновлено в 08:58
Шоу-бизнес
Ани Лорак подверглась критике из-за неудачного образа
View this post on Instagram See you tonight! #osnabrück A post shared by Ани Лорак (@anilorak) on Apr 30, 2019 at 6:45am PDT Именно брюки вызвали негодование у подписчиков, поскольку, на их взгляд, этот атрибут «изуродовал» идеальную фигуру исполнительницы.
Обновлено в 06:29
Политика
Путин упростил порядок получения гражданства РФ для украинцев
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины.
Обновлено в 06:38
Авто
Владельцы рассказали, насколько надежна «внедорожная» LADA Vesta
Коллеги с портала «Новые автомобили» проанализировали порядка 100 отзывов владельцев и выяснили, насколько надежна LADA Vesta с приставкой Cross на самом деле.
Обновлено в 07:19
Авто
В России упали цены на автомобили с пробегом
Специалисты составили прайс со средней ценой машины в апреле 2019 года, сообщает издание iReactor.
Обновлено в 07:01
Футбол
Опубликовано фото новой формы «Реала»
Опубликовано фото новой формы "Реала" на следующий сезон.
Обновлено в 07:43
Экономика
Путин подписал указ об ипотечных каникулах
Президент РФ Владимир Путин подписал закон об ипотечных каникулах.
Обновлено в 10:04
Транспорт
В России появились новые дорожные знаки
С 1 мая в России вступил в силу новый национальный ГОСТ, предусматривающий появление новых дорожных знаков и знаков уменьшенного размера.
Обновлено в 00:44
Общество
В Риге 5 тысяч человек вышли на митинг в защиту русских школ
Обновлено в 07:35
Общество
В России заблокированы более 9 тысяч пиратских сайтов
На сегодняшний день в России по решению суда ограничен доступ к более 9,5 тыс. пиратских сайтов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.
Обновлено в 08:48
Хоккей
Бобровский сделал 36 сейвов, «Коламбус» снова обыграл «Бостон»
Обновлено в 00:00