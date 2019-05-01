Политика

Reuters нашел у жены Зеленского купленный за полцены пентхаус в КрымуРИА Новости 08:03

Жена избранного президента Украины Владимира Зеленского Елена купила недвижимость в Крыму менее чем за половину рыночной цены у бизнесмена Александра Буряка. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на официальные данные о доходах и реестр недвижимости.
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Reuters нашел у жены Зеленского купленный за полцены пентхаус в Крыму

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Коломойский назвал причину продажи пентхауса жене Зеленского за полцены

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Жена Зеленского задешево купила элитный пентхаус в Ливадии - СМИ

РИА Новости Крым06:04

Reuters: жена Зеленского за полцены купила пентхаус в Крыму

URA.Ru05:36

Reuters нашел у жены Зеленского купленный за полцены пентхаус в Крыму

РИА Новости08:03

Жена Зеленского купила пентхаус со скидкой у украинского бизнесмена

Газета.Ru06:35

СМИ узнали о пентхаусе жены Владимира Зеленского в Крыму

Говорит Москва05:32
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 10:09, Ашберн
Политика

Волкер предостерег Зеленского от необдуманных шагов

Избранный президент Украины Владимир Зеленский может потерять доверие граждан, если откажется от части территорий страны в пользу России с целью урегулирования конфликта в Донбассе, считает спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.
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Пригожин призвал «убрать руки» от участвующей в Евровидении Алсу

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Партнер Интерпола проверит итоги шоу «Голос. Дети»

По итогам голосования дочь Алсу десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы победила в финале проекта, набрав 56,5% голосов.
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Метро в Каракасе частично приостановило работу

Метро Каракаса из соображений безопасности частично прекратило работу трех линий до последующего уведомления.
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«Яндекс» выпустит две новые версии «Яндекс.Станции»

«Яндекс» получил разрешение на ввоз на территорию ЕЭАС «Яндекс.Станции Мини» и «Яндекс.Станции Плюс».
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Актриса Инга Оболдина рассказала о нищете и жизни в коммуналке

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Замминистра пригрозил получающим российские паспорта украинцам

Замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак предложил отбирать украинские паспорта у жителей Донбасса, которые получат российское гражданство.
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Режиссер Павел Чухрай экстренно госпитализирован

Обновлено вчера в 19:53
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Сторублевая купюра попала в число самых красивых банкнот мира

Обновлено в 07:09
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На Украине подешевел газ для населения

«Нафтогаз» с 1 мая снизил тариф на газ для населения Украины, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 05:18
Экономика

ФАС предложила банкам уравнять комиссии за денежные переводы

Федеральная антимонопольная служба начала разрабатывать поправки в закон, которые обяжут банки уравнять размер комиссий при переводах денег внутри банковской сети, говорится в информации, опубликованной на портале нормативных правовых актов.
Обновлено в 02:46
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Эриксен согласовал условия личного контракта с «Реалом»

По информации источника, стороны согласовали условия личного контракта 27-летнего футболиста.
Обновлено в 09:18
Политика

Помпео заявил о возможном начале военной операции США в Венесуэле

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон при необходимости может инициировать военную операцию в Венесуэле.
Обновлено в 09:40
Происшествия

Первомайские демонстрации в Париже переросли в беспорядки

Обновлено в 08:25
Экономика

ЦБ нашел возможную схему вывода пенсионных накоплений за границу

Высокая доходность и скоординированные действия участников торгов указывают на возможную схему вывода части средств НПФ на счета нерезидентов, пишет ЦБ.
Обновлено вчера в 19:21
Политика

WikiLeaks осудила приговор Ассанжу

Организация WikiLeaks осудила приговор британского суда своему основателю Джулиану Ассанжу и выразила сомнения в том, что слушания о его возможной экстрадиции будут честными.
Обновлено в 08:04
Происшествия

На РЕН ТВ донесли в прокуратуру из-за сюжета о грядущем конце света

Эксперт в сфере космонавтики Виталий Егоров пожаловался в прокуратуру на канал РЕН ТВ, обнародовавший информацию о столкновении Земли с гигантским астероидом.
Обновлено в 08:58
Шоу-бизнес

Ани Лорак подверглась критике из-за неудачного образа

View this post on Instagram See you tonight! #osnabrück A post shared by Ани Лорак (@anilorak) on Apr 30, 2019 at 6:45am PDT Именно брюки вызвали негодование у подписчиков, поскольку, на их взгляд, этот атрибут «изуродовал» идеальную фигуру исполнительницы.
Обновлено в 06:29
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Назван топ-10 «проклятых» автомобилей, с которыми не надо связываться

Обновлено в 07:48
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Путин упростил порядок получения гражданства РФ для украинцев

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины.
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Обкуренный Резник устроил дебош на первомайском шествии в Петербурге

Обновлено в 08:58
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Владельцы рассказали, насколько надежна «внедорожная» LADA Vesta

Коллеги с портала «Новые автомобили» проанализировали порядка 100 отзывов владельцев и выяснили, насколько надежна LADA Vesta с приставкой Cross на самом деле.
Обновлено в 07:19
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В России упали цены на автомобили с пробегом

Специалисты составили прайс со средней ценой машины в апреле 2019 года, сообщает издание iReactor.
Обновлено в 07:01
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Опубликовано фото новой формы «Реала»

Опубликовано фото новой формы "Реала" на следующий сезон.
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Путин подписал указ об ипотечных каникулах

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об ипотечных каникулах.
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Транспорт

В России появились новые дорожные знаки

С 1 мая в России вступил в силу новый национальный ГОСТ, предусматривающий появление новых дорожных знаков и знаков уменьшенного размера.
Обновлено в 00:44
Общество

В Риге 5 тысяч человек вышли на митинг в защиту русских школ

Обновлено в 07:35
Общество

В России заблокированы более 9 тысяч пиратских сайтов

На сегодняшний день в России по решению суда ограничен доступ к более 9,5 тыс. пиратских сайтов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.
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Бобровский сделал 36 сейвов, «Коламбус» снова обыграл «Бостон»

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Украинский политик
Украинский политический деятель, избранный президент Украины, победивший на выборах в 2019 году при поддержке партии «Слуга народа». Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста. Основатель и художественный руководитель Студии «Квартал-95».
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