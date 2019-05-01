Reuters нашел у жены Зеленского купленный за полцены пентхаус в КрымуРИА Новости 08:03

Жена избранного президента Украины Владимира Зеленского Елена купила недвижимость в Крыму менее чем за половину рыночной цены у бизнесмена Александра Буряка. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на официальные данные о доходах и реестр недвижимости.

Reuters нашел у жены Зеленского купленный за полцены пентхаус в Крыму

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