Гаджеты
Reuters: на смартфонах Huawei перестанет обновляться AndroidВедомости 16:37
Alphabet Inc. — материнская компания Google — приостановила сотрудничество с телекоммуникационной компанией Huawei из-за того, что китайская компания попала в черный список правительства США, передает Reuters со ссылкой на неназванный источник, знакомый с ситуацией.
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Культура
Профессор рассказал, чему полезному учит сериал «Игра престолов»
Профессор и программный директор по менеджерскому образованию Бизнес-школы при Колумбийском университете в Нью-Йорке Брюс Крейвен считает, что сериал «Игра престолов» является хорошим примером для студентов, которые осваивают профессию менеджера.
Обновлено в 20:18
Общество
Опрос выявил наиболее распространенную аллергию у россиян
Плохая экология, по мнению 60% россиян, способствует развитию аллергии, кроме того наиболее распространена у граждан аллергия на растения (26%), показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 20:28
Происшествия
Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения
Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено в 18:13
Политика
Власти Крыма обещали помочь беженкам из Киева избежать депортации
Правительство Крыма постарается помочь семье из Киева, которой грозит депортация на Украину.
Обновлено в 13:39
Общество
На Дальнем Востоке построили меньше всего нового жилья
Меньше всего нового жилья по итогам 2018 года ввели в регионах Дальнего Востока.
Обновлено в 19:47
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ изъяли 12 млрд рублей
Дмитрия Фролова и Андрей Васильева обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Связанны ли эти два дела, пока не ясно.
Обновлено 17 мая в 10:24
Музыка
AFP: умер певец Нильда Фернандез
Франко-испанский шансонье, обладатель редкого мужского альта Нильда Фернандез скончался на юге Франции в возрасте 61 года.
Обновлено в 18:04
Экономика
Миллер оценил вероятность отсрочки ввода «Северного потока-2»
Ранее на этой неделе Датское энергетическое агентство (ДЭА) опубликовало доклад оператора газопровода Nord Stream 2 AG (дочерняя структура "Газпрома"), в котором говорилось, что если ДЭА одобрит прокладку труб в своих водах лишь по третьему альтернативному маршруту, то срок ввода "Северного потока-2" в эксплуатацию может быть перенесен с конца IV квартала этого года на III квартал следующего.
Обновлено в 10:11
Технологии
Китайские хакеры взломали TeamViewer в 2016 году
Количество хакерских атак активистов с 2015 года упало на 95% Согласно расследованию, кибератака была начата хакерами с китайским происхождением, которые использовали троянское вредоносное ПО Winnti, действия которого ранее были обнаружены как связанные с государственной разведывательной системой Китая.
Обновлено в 10:28
Происшествия
На Урале пять человек погибли после падения автомобиля с моста в реку
Сообщается, что водитель 1982 года вождения съехал с моста и опрокинулся в пойму реки Реж на автомобиле ВАЗ-21053 («пятерка»).
Обновлено в 16:45
Транспорт
Грузовикам запретили выезжать на трассы в жару
В России с понедельника вступил в силу приказ «Росавтодора», который запрещает большегрузному транспорту выезжать на отдельные участки дорог с асфальтобетонным покрытием при условии высокой температуры.
Обновлено в 17:12
Баскетбол
ЦСКА победил «Анадолу Эфес» и выиграл баскетбольную Евролигу
Столичный ЦСКА восьмой раз в истории стал чемпионом баскетбольной Евролиги.
Обновлено в 18:35
Здоровье
В каких случаях головокружение опасно для жизни, узнали волгоградцы
Головокружение в большинстве случаев неопасно для здоровья, но следует насторожиться, если симптом становится постоянным и сопровождается другими болезненными ощущениями.
Обновлено в 15:09
Политика
Кремль ждет инициативы США по встрече Путина и Трампа
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что инициатива о проведении новой встречи лидеров России и США должна исходить от американской стороны.
Обновлено в 06:46
Шоу-бизнес
Располневшую Седокову довели до голодания
Обновлено в 09:28
Шоу-бизнес
Откровенное декольте Эмбер Херд остановило движение в Каннах
Появление на улице голливудской дивы парализовало движение: актрису снимали не только папарацци, но и прохожие, моментально вытащившие свои мобильные телефоны и направившие камеры на Эмбер.
Обновлено в 19:45
Происшествия
На Шпицбергене погибли двое польских ученых
Тела двоих исследователей из Польши – мужчины и женщины – обнаружены в районе Хорсенн на Шпицбергене, который считается лавиноопасным, сообщается на сайте губернатора Шпицбергена.
Обновлено в 15:49
Гаджеты
Флагман Redmi K20 за 390 долларов будет представлен 20 мая
Среди источников присутствуют и авторитетные, а все их данные сходятся на одном — флагман Redmi K20 за 390 долларов будет представлен 20 мая.
Обновлено в 15:31
Кино
Финальную серию саги «Игры престолов» покажут сегодня ночью
Обновлено в 06:50
Экономика
Названы страны Европы, в которые россияне стали реже летать
Эксперты Aviasales проанализировали бронирование авиабилетов в страны Европы за первые четыре месяца 2019 года и сравнили эти данные с показателями за аналогичный период прошлого года для определения теряющих популярность маршрутов.
Обновлено в 07:21
Музыка
Белорусское жюри отстранили от голосования в финале «Евровидения»
Обновлено вчера в 13:22
Происшествия
В Бразилии 11 человек погибли в результате стрельбы в баре
В Бразилии 11 человек были убиты во время стрельбы в баре в городе Белен в штате Пара на севере страны.
Обновлено в 19:31
Политика
Порошенко о самом обидном: «Не удалось установить мир»
19 мая действующий президент Украины Пётр Порошенко на странице в соцсети Twitter сообщил, что политик Владимир Зеленский, победивший во втором туре президентских выборов на Украине, уже 20 мая официально возглавит страну.
Обновлено в 12:36
Авто
Эксперты назвали самые надёжные подержанные автомобили
Эксперты британского портала What Car назвали десять самых надёжных подержанных моделей автомобилей.
Обновлено в 19:48
Общество
Названы способы избавления от целлюлита за две недели
Обновлено в 20:49