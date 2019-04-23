Экономика
Reuters исправил новость об обходе санкций «Роснефтью»News.ru вчера в 15:29
Журналисты информагентства Reuters поменяли формулировку материала о том, что компания «Роснефть» участвует в поставках нефти венесуэльской госкорпорации PDVSA. В тексте заметки теперь есть информация, что агентству не удалось установить факт отправки денег описанным способом.
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Reuters исправил статью о помощи Венесуэле со стороны «Роснефти» в обход санкций
Говорит Москвавчера в 15:34
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Политика
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Примерно 30% популярных марок картриджей и жидкостей для электронных сигарет содержат следы бактериальных, а 80% – и грибковых токсинов.
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К хозяйственным постройкам относятся сараи, теплицы, бани, летние кухни и другие капитальные строения на дачном участке.
Обновлено вчера в 04:22
Армия и оружие
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Происшествия
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Обновлено в 03:41
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Роструд назвал строительство самой опасной сферой деятельности
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Верховная рада категорически не согласна на роспуск нардепов
Парламент принимает важные законы, правительство работает в поте лица, а Андрей Парубий останется в должности главы Верховной рады, — цитирует заявление нардепов РИА Новости.
Обновлено в 04:12
Общество
Ливневые дожди надвигаются на Москву
Специалисты отметили, что благодаря дождям в городе станет немного свежее, передаёт центр погоды «Фобос».
Обновлено в 02:58
Армия и оружие
Лавров допустил трудности с продлением договора о СНВ
Ясность о продлении российско-американского договора о сокращении наступательных вооружений (СНВ) отсутствует.
Обновлено в 04:43
Происшествия
Пожары нанесли ущерб в 600 млн рублей сельскому хозяйству Забайкалья
Сумма ущерба, нанесенная агропромышленному комплексу Забайкалья природными пожарами, по предварительным подсчетам, составила 591 миллион рублей.
Обновлено вчера в 23:48
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Великая среда: Иуда ищет удобного случая предать Христа
В третий день Страстной недели во время богослужения вспоминают, как в доме Симона прокаженного, куда Христос пришел в гости, грешница омыла слезами ноги Иисуса и возлила Христу на голову драгоценное миро.
Обновлено вчера в 17:58
Транспорт
В ГИБДД предложили снизить скорость для водителей с детьми
Глава ГИБДД генерал-лейтенант полиции Михаил Черников предложил снизить предельно допустимую скорость для водителей с детьми.
Обновлено вчера в 10:09
Футбол
«Бавария» может приобрести Федерико Кьезу за 70 миллионов евро
Мюнхенский клуб готовит солидное предложение по игроку в размере 70 миллионов евро.
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Общество
МЧС будет работать в режиме повышенной готовности во время майских праздников
В первую очередь территория, где планируется организовать пикник, должна быть очищена от сухой травы.
Обновлено в 04:54
Общество
Россиянам запретят сожительствовать с лисами и макаками
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Обновлено в 02:39
Политика
Зеленскому рекомендовали не встречаться с Путиным один на один
Владимиру Зеленскому не стоит встречаться один на один с Владимиром Путиным, заявил в эфире телеканала ZIK Иван Апаршин, советник лидера второго тура выборов украинского лидера.
Обновлено вчера в 21:59
Общество
Местные чиновники выступили против вывоза мусора из Москвы в Архангельскую область
Мусор из Москвы планируют сжимать в брикеты и вывозить в Архангельскую область.
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Появилась информация о новом Toyota Land Cruiser 300
По данным японских СМИ, внедорожник Toyota Land Cruiser 300 дебютирует 24 октября 2019 года на международном автосалоне в Токио.
Обновлено вчера в 23:35
Армия и оружие
Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море
Посол США в России Джон Хантсман побывал на американских авианосцах, находящихся в Средиземном море, и заявил, что эти корабли помогут указать России на необходимость «прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру», сообщается на сайте 6 флота ВМС США.
Обновлено вчера в 23:30
Кино
Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон рассказали о своем первом поцелуе
Незадолго до премьеры финальной части «Мстителей» актрисы, снявшиеся в роли супергероинь Черной вдовы и Капитана Марвел, Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон стали гостьями шоу Эллен Дедженерес.
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