Reuters: экспорт нефти из Ирана в апреле упал до годового минимумаГазета.Ru 13:05

Среднесуточный показатель экспорта иранской нефти в апреле оказался самым низким в 2019 году. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные аналитических фирм.

Reuters: экспорт нефти из Ирана в апреле упал до годового минимума

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