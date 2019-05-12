Reuters: экспорт нефти Ирана упал ниже 500 тыс. баррелей в суткиТАСС вчера в 16:57

Объем экспорта нефти Ираном под влиянием санкций США в мае упал ниже 500 тыс. баррелей в сутки. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на источники в нефтяной отрасли и статистику мировых танкерных морских перевозок.

Reuters: экспорт нефти Ирана упал ниже 500 тыс. баррелей в сутки

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