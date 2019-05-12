Энергетика
Reuters: экспорт нефти Ирана упал ниже 500 тыс. баррелей в суткиТАСС вчера в 16:57
Объем экспорта нефти Ираном под влиянием санкций США в мае упал ниже 500 тыс. баррелей в сутки. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на источники в нефтяной отрасли и статистику мировых танкерных морских перевозок.
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Баскетбол
ЦСКА обыграл «Реал» и вышел в финал Евролиги
Обновлено вчера в 18:43
Игры
В PlayStation Store запустили распродажу игр от Ubisoft
В рамках акции «Майские скидки» в PS Store снизили цены на Grand Theft Auto V, The Witcher 3: Wild Hunt, Devil May Cry V, Anthem и Red Dead Redemption 2. 14 мая в магазине также началась распродажа игр от японских разработчиков.
Обновлено вчера в 09:44
Хоккей
Гол Барбашева помог «Сент-Луису» сравнять счет в серии с «Сан-Хосе»
У "Шаркс" шайбу забросил Томаш Гертль (47). Счет в серии до четырех побед стал 2-2. Пятый матч состоится в воскресенье в Сан-Хосе.
Обновлено в 00:52
Музыка
«Крик» привёл Сергея Лазарева в финал «Евровидения»
Российский певец Сергей Лазарев прошёл в финал 64-го конкурса «Евровидение». Об этом сообщается в Twitter песенного конкурса.
Обновлено 16 мая в 18:03
Транспорт
Azur Air отменяет питание на рейсах короче пяти часов
Один из крупнейших чартерных перевозчиков России Azur Air отменяет питание на рейсах короче пяти часов.
Обновлено вчера в 12:00
Транспорт
Движение по Шлюзовому мосту ограничат с 20 мая по 14 августа
Движение транспорта по Шлюзовому мосту ограничат с 20 мая по 14 августа в связи с проведением строительных работ, передает Агентство "Москва".
Обновлено вчера в 20:15
Происшествия
Юлия Скрипаль намерена выступить с заявлением, пишут СМИ
Родственница пострадавшей от "Новичка" в Солсбери Юлии Скрипаль Виктория рассказала, что Юлия может сделать заявление "в ближайшее время".
Обновлено вчера в 23:31
Политика
Глава СНБО Украины Турчинов подал в отставку
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов подал в отставку в связи со сменой президента страны.
Обновлено вчера в 10:43
Происшествия
У бывших сотрудников ФСБ изъяли 12 млрд рублей
Черкалин, Фролов и Васильев – бывшие сотрудники управления «К» службы экономической безопасности ФСБ, они были уволены с военной службы по компрометирующим обстоятельствам после задержания в апреле.
Обновлено вчера в 08:51
Происшествия
«Аэрофлот» ответил на сообщения об ошибках пилотов SSJ-100
Авиакомпания «Аэрофлот» опровергла сообщения о том, что экипаж самолета Sukhoi Superjet 100, загоревшегося при посадке в аэропорту Шереметьево, нарушил инструкции.
Обновлено вчера в 20:28
Авто
Определены лучшие кроссоверы и внедорожники в РФ
В номинации "Компактный внедорожник" лучшим был признан Mitsubishi Eclipse Cross, а среди средних внедорожников почетное первое место досталось Volkswagen Touareg.
Обновлено вчера в 23:42
Политика
У России прорезается право голоса в ПАСЕ
Комитет министров выступил с примирительным заявлением Россия в пятницу стала на шаг ближе к восстановлению своих прав в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), которых она была лишена в 2014 году из-за событий в Крыму.
Обновлено вчера в 13:48
Происшествия
Глава Минэкономики Дагестана оставлен под арестом до 20 июня
Хасбулатов был задержан 30 апреля в махачкалинском аэропорту.
Обновлено вчера в 23:34
Здоровье
Названы причины роста заболеваемости раком кишечника
Число случаев заболеваемости колоректальным раком (злокачественная опухоль прямой кишки) среди людей младше 50 лет значительно возросло за последние 10 лет в странах с высоким уровнем дохода, пишет Medicalxpress.
Обновлено вчера в 23:54
Происшествия
Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали
Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Происшествия
Полицейский сбил насмерть подростка
Обновлено вчера в 16:36
Путешествия
Федор Конюхов запланировал три новых экспедиции
Обновлено вчера в 23:55
Общество
Nestle прекратила производство каши, в которой нашли ГМО
"Нестле Россия" не использует генномодифицированные ингредиенты в производстве овсяной каши "Быстров" и после обнаружения случайного товара с ГМО компания прекратила производство данного продукта и его отгрузку со складов.
Обновлено вчера в 14:04
Происшествия
Бастрыкин допустил наличие помогавших керченскому стрелку
Студенту Керченского политехнического колледжа Владиславу Рослякову, открывшему стрельбу в учебном заведении вероятно помогли войти в здание через запасной вход, заявил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин в интервью «Петербургскому юристу», проекту студентов юрфака СПбГУ.
Обновлено вчера в 20:12
Общество
В Екатеринбурге власти разработают форму опроса о строительстве храма
Обновлено вчера в 09:12
Политика
Экс-спикер Рады предсказал исчезновение Украины через пять лет
Бывший спикер Рады Владимир Литвин заявил, что через пять лет Украина может исчезнуть.
Обновлено вчера в 13:11
Политика
Кучма назвал причиной проблем Украины «написанную в Москве историю»
Бывший президент Украины Леонид Кучма в ходе встречи с литовской делегацией заявил, что причиной всех проблем страны является ее история, "написанная в Москве".
Обновлено вчера в 20:22
Политика
Великобритания отменит миграционные карты для иностранцев
Бумажные миграционные карты выдаются каждому иностранному гражданину, въезжающему в Великобританию из-за пределов Европейской экономической зоны.
Обновлено вчера в 13:30
Авто
Вседорожную Lada Granta Cross везут дилерам
Компания АвтоВАЗ начала отгружать дилерам вседорожные версии универсалов Lada Granta с приставкой Cross.
Обновлено вчера в 05:39
Экономика
Мировые банки вложат 50 млн долл в свою криптовалюту
Ряд крупнейших мировых банков находится в процессе разработки собственной цифровой финансовой системы на базе технологии блокчейн: в создание криптовалюты они инвестируют порядка 50 млн долл, пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.
Обновлено вчера в 00:37
Происшествия
В Красноармейском районе Волгограда ночью загорелся огромный ангар
На улице Бахтурова в заканальной части Красноармейского района горел ангар площадью 50х20 метров.
Обновлено в 01:03
Политика
В команде Зеленского заявили о планах провести аудит на Украине
Член штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Руслан Стефанчук заявил, что задачей номер один для Зеленского будет проведение «масштабного аудита» в стране, включая перепись населения.
Обновлено вчера в 18:58
Политика
Глава ДНР: установлены заказчики убийства Захарченко
Пушилин рассказал об итогах расследования гибели первого лидера самопровозглашенной республики Глава ДНР Денис Пушилин в интервью РИА "Новости" рассказал о том, как продвигается расследование убийства первого лидера самопровозглашенной республики Александра Захарченко.
Обновлено вчера в 12:33
Армия и оружие
Сирийские силы ПВО отразили удар по Дамаску
Обновлено вчера в 15:52
Шоу-бизнес
Звезда «Вечного зова» Екатерина Жемчужная рассказала о потере ребенка
Обновлено вчера в 07:00