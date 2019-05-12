Энергетика

Reuters: экспорт нефти Ирана упал ниже 500 тыс. баррелей в суткиТАСС вчера в 16:57

Объем экспорта нефти Ираном под влиянием санкций США в мае упал ниже 500 тыс. баррелей в сутки. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на источники в нефтяной отрасли и статистику мировых танкерных морских перевозок.
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СМИ сообщили о падении экспорта нефти из Ирана ниже 500 тысяч баррелей в сутки

Life.ruвчера в 18:53

Reuters: экспорт нефти Ирана упал ниже 500 тыс. баррелей в сутки

ТАССвчера в 16:57

Экспорт нефти из Ирана опустился до 250-500 тыс баррелей в день

ПРАЙМвчера в 16:14
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В PlayStation Store запустили распродажу игр от Ubisoft

В рамках акции «Майские скидки» в PS Store снизили цены на Grand Theft Auto V, The Witcher 3: Wild Hunt, Devil May Cry V, Anthem и Red Dead Redemption 2. 14 мая в магазине также началась распродажа игр от японских разработчиков.
Обновлено вчера в 09:44
Хоккей

Гол Барбашева помог «Сент-Луису» сравнять счет в серии с «Сан-Хосе»

У "Шаркс" шайбу забросил Томаш Гертль (47). Счет в серии до четырех побед стал 2-2. Пятый матч состоится в воскресенье в Сан-Хосе.
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Музыка

«Крик» привёл Сергея Лазарева в финал «Евровидения»

Российский певец Сергей Лазарев прошёл в финал 64-го конкурса «Евровидение». Об этом сообщается в Twitter песенного конкурса.
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Транспорт

Azur Air отменяет питание на рейсах короче пяти часов

Один из крупнейших чартерных перевозчиков России Azur Air отменяет питание на рейсах короче пяти часов.
Обновлено вчера в 12:00
Транспорт

Движение по Шлюзовому мосту ограничат с 20 мая по 14 августа

Движение транспорта по Шлюзовому мосту ограничат с 20 мая по 14 августа в связи с проведением строительных работ, передает Агентство "Москва".
Обновлено вчера в 20:15
Происшествия

Юлия Скрипаль намерена выступить с заявлением, пишут СМИ

Родственница пострадавшей от "Новичка" в Солсбери Юлии Скрипаль Виктория рассказала, что Юлия может сделать заявление "в ближайшее время".
Обновлено вчера в 23:31
Политика

Глава СНБО Украины Турчинов подал в отставку

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов подал в отставку в связи со сменой президента страны.
Обновлено вчера в 10:43
Происшествия

У бывших сотрудников ФСБ изъяли 12 млрд рублей

Черкалин, Фролов и Васильев – бывшие сотрудники управления «К» службы экономической безопасности ФСБ, они были уволены с военной службы по компрометирующим обстоятельствам после задержания в апреле.
Обновлено вчера в 08:51
Происшествия

«Аэрофлот» ответил на сообщения об ошибках пилотов SSJ-100

Авиакомпания «Аэрофлот» опровергла сообщения о том, что экипаж самолета Sukhoi Superjet 100, загоревшегося при посадке в аэропорту Шереметьево, нарушил инструкции.
Обновлено вчера в 20:28
Авто

Определены лучшие кроссоверы и внедорожники в РФ

В номинации "Компактный внедорожник" лучшим был признан Mitsubishi Eclipse Cross, а среди средних внедорожников почетное первое место досталось Volkswagen Touareg.
Обновлено вчера в 23:42
Политика

У России прорезается право голоса в ПАСЕ

Комитет министров выступил с примирительным заявлением Россия в пятницу стала на шаг ближе к восстановлению своих прав в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), которых она была лишена в 2014 году из-за событий в Крыму.
Обновлено вчера в 13:48
Происшествия

Глава Минэкономики Дагестана оставлен под арестом до 20 июня

Хасбулатов был задержан 30 апреля в махачкалинском аэропорту.
Обновлено вчера в 23:34
Здоровье

Названы причины роста заболеваемости раком кишечника

Число случаев заболеваемости колоректальным раком (злокачественная опухоль прямой кишки) среди людей младше 50 лет значительно возросло за последние 10 лет в странах с высоким уровнем дохода, пишет Medicalxpress.
Обновлено вчера в 23:54
Происшествия

Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали

Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Происшествия

Полицейский сбил насмерть подростка

Обновлено вчера в 16:36
Путешествия

Федор Конюхов запланировал три новых экспедиции

Обновлено вчера в 23:55
Общество

Nestle прекратила производство каши, в которой нашли ГМО

"Нестле Россия" не использует генномодифицированные ингредиенты в производстве овсяной каши "Быстров" и после обнаружения случайного товара с ГМО компания прекратила производство данного продукта и его отгрузку со складов.
Обновлено вчера в 14:04
Происшествия

Бастрыкин допустил наличие помогавших керченскому стрелку

Студенту Керченского политехнического колледжа Владиславу Рослякову, открывшему стрельбу в учебном заведении вероятно помогли войти в здание через запасной вход, заявил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин в интервью «Петербургскому юристу», проекту студентов юрфака СПбГУ.
Обновлено вчера в 20:12
Общество

В Екатеринбурге власти разработают форму опроса о строительстве храма

Обновлено вчера в 09:12
Политика

Экс-спикер Рады предсказал исчезновение Украины через пять лет

Бывший спикер Рады Владимир Литвин заявил, что через пять лет Украина может исчезнуть.
Обновлено вчера в 13:11
Политика

Кучма назвал причиной проблем Украины «написанную в Москве историю»

Бывший президент Украины Леонид Кучма в ходе встречи с литовской делегацией заявил, что причиной всех проблем страны является ее история, "написанная в Москве".
Обновлено вчера в 20:22
Политика

Великобритания отменит миграционные карты для иностранцев

Бумажные миграционные карты выдаются каждому иностранному гражданину, въезжающему в Великобританию из-за пределов Европейской экономической зоны.
Обновлено вчера в 13:30
Авто

Вседорожную Lada Granta Cross везут дилерам

Компания АвтоВАЗ начала отгружать дилерам вседорожные версии универсалов Lada Granta с приставкой Cross.
Обновлено вчера в 05:39
Экономика

Мировые банки вложат 50 млн долл в свою криптовалюту

Ряд крупнейших мировых банков находится в процессе разработки собственной цифровой финансовой системы на базе технологии блокчейн: в создание криптовалюты они инвестируют порядка 50 млн долл, пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.
Обновлено вчера в 00:37
Происшествия

В Красноармейском районе Волгограда ночью загорелся огромный ангар

На улице Бахтурова в заканальной части Красноармейского района горел ангар площадью 50х20 метров.
Обновлено в 01:03
Политика

В команде Зеленского заявили о планах провести аудит на Украине

Член штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Руслан Стефанчук заявил, что задачей номер один для Зеленского будет проведение «масштабного аудита» в стране, включая перепись населения.
Обновлено вчера в 18:58
Политика

Глава ДНР: установлены заказчики убийства Захарченко

Пушилин рассказал об итогах расследования гибели первого лидера самопровозглашенной республики Глава ДНР Денис Пушилин в интервью РИА "Новости" рассказал о том, как продвигается расследование убийства первого лидера самопровозглашенной республики Александра Захарченко.
Обновлено вчера в 12:33
Армия и оружие

Сирийские силы ПВО отразили удар по Дамаску

Обновлено вчера в 15:52
Шоу-бизнес

Звезда «Вечного зова» Екатерина Жемчужная рассказала о потере ребенка

Обновлено вчера в 07:00
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