Происшествия
Reuters: число жертв нападения в Кении возросло до 15
Reuters: число жертв нападения в Кении возросло до 15ТАСС17:07
Число жертв нападения на гостинично-офисный комплекс в Найроби увеличилось до 15. Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на работника местного морга. Среди жертв есть британец и американец, еще 11 - граждане Кении.
ТАСС17:07
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Происшествия
Число жертв ДТП под Воронежем возросло до восьми
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Происшествия
Число погибших при взрыве газа в Шахтах увеличилось до четырех
Спасатели обнаружили на месте взрыва газа в жилом доме в городе Шахты Ростовской области тела двух человек - мужчины и женщины.
Обновлено в 09:53
Происшествия
«Победа» может с апреля прекратить международные рейсы из Петербурга
По словам собеседника агентства, 14 и 15 января международные рейсы "Победы" из Санкт-Петербурга были задержаны сотрудниками пограничных служб аэропорта, "требующими в процессе подготовки к вылету вскрытие всех надлежащим образом заблокированных и опломбированных кухонных отсеков в салоне самолета".
Обновлено в 10:22
Происшествия
Два автомобиля провалились под землю в Санкт-Петербурге
Владелец легкового автомобиля заявил, что во время движения его транспортное средство ушло под землю.
Обновлено в 19:48
Происшествия
На юге Москвы водитель сбил женщину и двоих детей
Водитель автомобиля сбил женщину и двоих детей на юге Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Обновлено в 12:40
Происшествия
В Краснодаре военного судью заподозрили в ДТП со сбитой девушкой
Обновлено в 10:31
Происшествия
Прокуратура нашла у Шестуна 565 земельных участков и 22 машины
По словам Куренного, надзорное ведомство обнаружило у обвиняемого в мошенничестве Шестуна 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе, в том числе 565 участков, оформленных на подконтрольных ему 40 юрлиц и на номинальных директоров этих юрлиц.
Обновлено в 04:52
Происшествия
В Уфе двух полицейских подозревают в избиении следователей
В Уфе завели дело против полицейских, которые избили двух следователей, сообщает республиканское управление Следственного комитета.
Обновлено в 07:48
Происшествия
Суд Петербурга прекратил дело об экстремизме из-за политического юмора
Невский районный суд Санкт-Петербурга прекратил производство по уголовному делу Эдуарда Никитина, которого обвинили в экстремизме за публикацию в соцсети «ВКонтакте» анекдота про выборы и карикатуры.
Обновлено в 16:06
Происшествия
Товарный поезд насмерть сбил ребенка в Санкт-Петербурге
Обновлено в 12:10
Происшествия
В автосервисе в Санкт-Петербурге произошел пожар
В здании автосервиса на Екатерининском проспекте Санкт-Петербурга произошел пожар, сообщает пресс-служба МЧС Северной столицы.
Обновлено в 18:23
Происшествия
Директора одного из магазинов «Евросети» нашли мертвым в Новой Москве
Тело 29-летнего Дмитрия Ефимова, который являлся директором одного из магазинов «Евросети», было обнаружено в лесополосе недалеко от поселка Мосрентген в Новой Москве, сообщает агентство «Москва».
Обновлено в 18:26
Происшествия
Клирика великолукского собора запретили в служении после ДТП
Заведующий канцелярией Великолукского епархиального управления, клирик Свято-Вознесенского кафедрального собора города Великие Луки Псковской области Андрей Парфёнов запрещен в служении за ДТП, говорится в указе епископа Великолукского и Невельского Сергия.
Обновлено в 15:43
Происшествия
СКА оказал помощь пострадавшим в Магнитогорске
Санкт-петербургский хоккейный клуб СКА оказал помощь пострадавшим в результате взрыва бытового газа в жилом доме Магнитогорска, сообщается на официальном сайте команды.
Обновлено в 13:40
Происшествия
Посетителя контактного зоопарка в Реутове покусала обезьяна
Обновлено в 15:17