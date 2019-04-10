Экономика

Reuters: Венесуэла продолжает распродавать свое золотоГазета.Ru вчера в 19:49

Из хранилищ Венесуэлы вывезены 8 т золота, их планируется продать за границу, сообщает Reuters со ссылкой на источники в правительстве латиноамериканской страны.
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Из хранилища Центрального банка Венесуэлы вывезено 8 тонн золота

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