Экономика
Reuters: Венесуэла продолжает распродавать свое золотоГазета.Ru вчера в 19:49
Из хранилищ Венесуэлы вывезены 8 т золота, их планируется продать за границу, сообщает Reuters со ссылкой на источники в правительстве латиноамериканской страны.
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Reuters: из венесуэльских хранилищ вывезли очередную партию золота
Московский Комсомолецвчера в 18:48
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