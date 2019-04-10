Экономика

Reuters: Венесуэла продаст за границу 8 тонн золотаКоммерсантъ вчера в 16:23

Из хранилищ Венесуэлы вывезли очередную партию золота, сообщает Reuters со ссылкой на источники в правительстве страны. Объем готовящейся к вывозу за границу партии составил 8 тонн. По информации собеседника агенства, резервы золота Центрального банка Венесуэлы упали на 30 тонн с начала года.
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Reuters: из венесуэльских хранилищ вывезли очередную партию золота

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Армия и оружие

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Лондонский футбольный клуб «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
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