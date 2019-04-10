Экономика
Reuters: Венесуэла продаст за границу 8 тонн золотаКоммерсантъ вчера в 16:23
Из хранилищ Венесуэлы вывезли очередную партию золота, сообщает Reuters со ссылкой на источники в правительстве страны. Объем готовящейся к вывозу за границу партии составил 8 тонн. По информации собеседника агенства, резервы золота Центрального банка Венесуэлы упали на 30 тонн с начала года.
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Reuters: из венесуэльских хранилищ вывезли очередную партию золота
Московский Комсомолецвчера в 18:48
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В сирийской провинции Эль-Кунейтра восстанавливают инфраструктуру
Масштабные работы по восстановлению инфраструктуры развернулись в юго-западной сирийской провинции Эль-Кунейтра.
Обновлено вчера в 22:06
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Страшное видео ссоры Антона Гусева с пьяной Романец попало в Интернет
Обновлено вчера в 02:23
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Обновлено вчера в 09:13
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Президент России Владимир Путин в ходе международного форума «Арктика — территория диалога» ответил на вопрос о приглашении американского коллеги Дональда Трампа приехать в Вашингтон.
Обновлено вчера в 10:18
Футбол
Экс-арбитр АПЛ: Салах должен был быть наказан красной карточкой
Бывший арбитр английской Премьер-лиги Фил Дауд отметил, что, по его мнению, нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах должен был быть удален во время первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Порту» (2:0). На 85-й минуте египтянин в штрафной «Порту» выставил прямую ногу против защитника «драконов» Данилу.
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LIGO поймала первую гравитационную волну нового сезона
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Девушка отказалась от поступления в университет ради спасения брата
Девушка из китайского города Ляньюньган, провинция Цзянсу, пожертвовала поступлением в университет, чтобы помочь младшему брату, страдающему от апластической анемии.
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Шойгу осудил подчиненных за бездушие и формализм
Министр обороны Сергей Шойгу осудил «вопиющие случаи» проявления бездушия должностных лиц при работе с людьми.
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«Фиорентина» подтвердила отставку Пиоли
«Фиорентина» на своем официальном сайте объявила об уходе Стефано Пиоли с поста главного тренера.
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Футбол
«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов
Лондонский футбольный клуб «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 17:05