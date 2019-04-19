Экономика
Reuters: Венесуэла обходит санкции США с помощью корпорации «Роснефть»ТАСС вчера в 15:52
Власти Венесуэлы пользуются услугами российской корпорации "Роснефть" для того, чтобы обходить санкции, введенные США в отношении венесуэльской нефтяной промышленности. С таким утверждением в четверг выступило агентство Reuters.
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Происшествия
В Петербурге возбудили дело об избиении инвалида
Полиция Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело в отношении гражданина, который подозревается в избиении инвалида, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 05:24
Шоу-бизнес
Панин признался, что водит дочь на нудистский пляж
Актер Алексей Панин заявил в эфире НСН, что ему не стыдно перед детьми за свои обнаженные фото в социальных сетях.
Обновлено вчера в 06:54
Здоровье
Диетологи рассказали, как избавиться от жира на животе
Специалисты рассказали, что нужно делать, чтобы стать обладателем идеально плоского живота. Об этом сообщает портал Медикфорум.
Обновлено в 01:19
Армия и оружие
В Пскове принудительно посадили самолет, нарушивший границу РФ
Российские военные принудительно посадили в Псковской области небольшой самолет, предположительно, залетевший в воздушное пространство РФ со стороны Прибалтики, сообщил в пятницу "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 02:45
Шоу-бизнес
Телеведущий Норкин прервал молчание после исчезновения из эфира
Телеведущий Андрей Норкин сегодня прервал продолжительное молчание.
Обновлено вчера в 11:24
Происшествия
В Москве загорелся жилой комплекс «Зиларт»
В Москве загорелся жилой комплекс «Зиларт». В сети появилось несколько видео пожара.
Обновлено в 05:38
Шоу-бизнес
Умерла вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина
Заслуженная артистка России, вдова актера Евгения Евстигнеева Ирина Цывина скончалась в Москве.
Обновлено вчера в 06:55
Происшествия
Следователи задержали совладельца банка «Югра» Алексея Хотина
Следователи задержали мажоритарного акционера, совладельца банка «Югра» Алексея Хотина по подозрению в хищении 7,5 млрд рублей у финансового учреждения, сообщила 10 апреля официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Обновлено в 05:37
Кино
Путин приветствовал участников Дельфийских игр
Президент России Владимир Путин приветствовал гостей и участников Восемнадцатых молодежных Дельфийских игр.
Обновлено в 04:10
Происшествия
В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост
Обновлено вчера в 22:30
Наука
Обнаружены останки одного из крупнейших хищных млекопитающих на Земле
Ученые обнаружили в музее в Кении останки гигантского ископаемого млекопитающего, обитающего на Земле около 22 миллионов лет назад.
Обновлено вчера в 14:25
Политика
Россия запретила экспортировать нефть на Украину
Ранее глава кабмина на заседании правительства сообщил об ответных мерах в отношении Украины, которая пошла на очередные запреты для российских товаров.
Обновлено вчера в 06:52
Общество
Жители КНДР полюбили российскую сметану, черный хлеб и пиво
Отмечается, что корейцы полюбили российское пиво, а не китайское. Особое внимание они уделяют черному хлебу и сметане.
Обновлено в 05:13
Происшествия
В Москве неизвестные напали на главу управления ФАС
Нападение на начальника управления контроля программ инфраструктурного и ресурсного обеспечения в сфере ГОЗ ФАС Илью Гришина было совершено утром 18 апреля, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 03:49
Игры
GTA 6 может выйти в конце 2020 года
Релиз шестой части Grand Theft Auto может состояться в рождественские праздники 2020 года.
Обновлено в 04:43
Политика
Лукашенко потребовал прекратить поднимать языковой вопрос в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что языковой вопрос в стране закрыт, потеря русского языка означает "потерю разума".
Обновлено в 04:50
Транспорт
ГИБДД собирается ужесточить правила сдачи экзамена на права
Задачи теоретической части экзамена на водительские права собирается переработать ГИБДД. Об этом сообщает пресс-центр МВД России.
Обновлено в 04:00
Здоровье
Нефрологи рассказали о вреде бесконтрольного приема витамина D
Группа ученых из Канады изучили историю болезни пациента в возрасте 54-х лет, попавшего в больницу с подозрением на острое повреждение почек, и пришли к выводу, что всему виной стала передозировка «солнечного витамина».
Обновлено в 05:30
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова решилась на весеннее преображение
Звезда российского телевидения Анфиса Чехова решилась на весеннее преображение.
Обновлено в 02:02
Футбол
Стали известны все полуфиналисты «Лиги Европы»
В полуфинал европейского футбольного турнира «Лига Европы» вышли немецкий «Айнтрахт», английские «Арсенал» и «Челси», а также испанская «Валенсия».
Обновлено в 01:30
Происшествия
Мужчину, гревшего воду на Вечном огне в Волгограде, отправили лечиться
Жителя Свердловской области, который подогрел воду на Вечном огне в Волгограде, отправили на лечение, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Волгоградской области.
Обновлено в 03:35
Экономика
Состояние Билла Гейтса спустя 20 лет вновь превысило $100 млрд
Состояние основателя компании Microsoft Билла Гейтса превысило отметку в $100 млрд впервые с 1999 года.
Обновлено в 05:26
Политика
Посол рассказал о программе Путина во время визита в Китай
Президента России Владимира Путина во время визита в КНР ждет насыщенная программа, он как почетный гость форума "Один пояс, один путь" выступит там с речью и встретится с председателем КНР Си Цзиньпином, поездок в другие китайские города не будет, рассказал на пресс-конференции в пятницу посол России в Китае Андрей Денисов.
Обновлено в 05:05
Авто
Заводу Saab нашли применение немцы
Обновлено в 05:15
Общество
Назван самый популярный запрос на портале госуслуг
В прошлом году единый портал посетили около 1 миллиарда раз и отправили через него более 60 миллионов заявлений.
Обновлено в 03:54
Происшествия
Во Владивостоке подростки поставили сверстника на колени и избили
«Проводится доследственная проверка по сообщению в средствах массовой информации сведений о том, что в Приморском крае группа подростков избила сверстника и под угрозой предмета, похожего на пистолет, заставила встать на колени», — сообщили в управлении.
Обновлено в 02:28
Политика
На Украине «героя Майдана» Мустафу Найема облили помоями
В ходе встречи с жителями Одессы блогера и депутата Рады Мустафу Найема облили помоями из ведра, сообщает «Русская весна».
Обновлено в 05:34
Происшествия
ЕСПЧ обязал Россию срочно оказать физику Кудрявцеву медпомощь вне СИЗО
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решение о применении «срочных мер» к 75-летнему физику Виктору Кудрявцеву, который арестован по делу о госизмене.
Обновлено в 04:29
Общество
Депутат с Ямала задекларировал 359 километров земли
Депутат Заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа и гендиректор авиакомпании «Ямал» Василий Крюк задекларировал в собственности землю общей площадью 359 квадратных километров.
Обновлено в 03:46