Экономика
Reuters: Венесуэла обходит санкции США с помощью корпорации «Роснефть»ТАСС вчера в 15:52
Власти Венесуэлы пользуются услугами российской корпорации "Роснефть" для того, чтобы обходить санкции, введенные США в отношении венесуэльской нефтяной промышленности. С таким утверждением в четверг выступило агентство Reuters.
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Армия и оружие
В Пскове принудительно посадили самолет, нарушивший границу РФ
Российские военные принудительно посадили в Псковской области небольшой самолет, предположительно, залетевший в воздушное пространство РФ со стороны Прибалтики, сообщил в пятницу "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 02:45
Шоу-бизнес
Зрители раскритиковали работу звукорежиссера на концерте Пугачевой
По словам зрителя Никиты Ковтунова, работа звукорежиссера оставляла желать лучшего Зрители юбилейного концерта российской певицы Аллы Пугачевой, который состоялся 17 апреля в Кремлевском дворце, пожаловались на плохой звук.
Обновлено вчера в 05:37
Происшествия
В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост
Обновлено вчера в 22:30
Политика
Медведев объявил о запрете экспорта нефти на Украину
Россия после недружественных действий Украины приняла решение ввести запрет на экспорт в украинское государство нефти и нефтепродуктов.
Обновлено вчера в 05:33
Происшествия
В Севастополе рухнула парковка вместе с автомобилями
По предварительным данным, ЧП случилось из-за обрушения подпорной стены. Вместе с парковкой в обвал упали три машины.
Обновлено в 02:31
Происшествия
В Москве неизвестные напали на главу управления ФАС
Нападение на начальника управления контроля программ инфраструктурного и ресурсного обеспечения в сфере ГОЗ ФАС Илью Гришина было совершено утром 18 апреля, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 03:49
Гаджеты
«Связной» из-за сбоя продавал iPhone по шесть тысяч рублей
Интернет-магазин «Связной» из-за сбоя программного обеспечения в течение 15 минут продавал смартфоны по сильно заниженной цене, сообщают РИА Новости.
Обновлено вчера в 12:34
Авто
УАЗ выпустил экспедиционную версию УАЗ «Хантер»
Ульяновский автозавод выпустил экспедиционную версию внедорожника УАЗ «Хантер».
Обновлено в 04:19
Происшествия
Житель Брянска случайно сжег 1,5 миллиона рублей
Из огня удалось спасти около 120 тысяч рублей – все остальное превратилось в пепел, сообщают «Брянские новости».
Обновлено в 02:45
Шоу-бизнес
Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи о расставании с женой
Известный российский музыкант Андрей Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи о своем конфликте с супругой Мариной Банковой.
Обновлено в 03:57
Наука
Новгородцы, псковичи и якуты когда-то были одним народом
Выяснилось, например, что в прошлом нынешние жители Пскова, Новгорода и Якутии были одной популяцией численностью около 2-х тысяч человек.
Обновлено 17 апреля в 06:06
Общество
Супруга писателя Быкова рассказала о его состоянии
Обновлено 17 апреля в 07:15
Экономика
Центральный банк России поверил в перспективы криптовалют
Финансовый регулятор представил доклад «Есть ли будущее у цифровых валют центральных банков».
Обновлено в 04:00
Происшествия
В Югре проверят игровые площадки после гибели ребенка в детсаду
Глава Югры Наталья Комарова поручила департаменту образования и молодежной политики провести проверку в связи со смертью ребенка в Нягани.
Обновлено в 04:13
Шоу-бизнес
Скончалась вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина
Ирине Цывиной было всего 55 лет. Друзья актрисы обвинили в ее смерти затяжную депрессию, с которой Цывина боролась длительное время.
Обновлено вчера в 09:33
Транспорт
Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов
Минтранс доработал проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения», согласно которым водители будут разделены на любителей и профессионалов, работающих по найму.
Обновлено вчера в 23:28
Политика
В бундестаге заявили о планах создать в Германии комиссию по Крыму
Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт сообщил на полях Ялтинского международного экономического форума о планах создать в Германии международную комиссию по мониторингу соблюдения прав человека в Крыму и Донбассе.
Обновлено вчера в 23:44
Общество
Назван самый популярный запрос на портале госуслуг
В прошлом году единый портал посетили около 1 миллиарда раз и отправили через него более 60 миллионов заявлений.
Обновлено в 03:54
Здоровье
Пропуск завтрака и поздний ужин назвали смертельно опасными
Обновлено в 00:40
Политика
Зеленский высказался о запрете въезда российских артистов на Украину
Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский считает, что запрещать въезд в страну российским артистам нужно избирательно.
Обновлено вчера в 18:50
Кино
Билеты на финал «Мстителей» на ММКФ продают за 100 тыс. рублей
В сети появились предложения о продаже билетов на премьеру фильма «Мстители: Финал», которая состоится 23 апреля на Московском Международном кинофестивале (ММКФ).
Обновлено вчера в 09:51
Происшествия
Силовики задержали председателя Совета тейпов Ингушетии
В Назрановском районе силовики задержали председателя Совета тейпов Ингушетии Малсага Ужахова и увезли его в неизвестном направлении, рассказал «Медиазоне» его сын Руслан Ужахов.
Обновлено в 03:20
Путешествия
Определены российские города с самыми дешевыми отелями
Самые бюджетные отели находятся в Санкт-Петербурге, где цены на проживание начинаются от 513 рублей с человека за ночь.
Обновлено в 00:19
Здоровье
В Германии близнецы родились с разницей в 97 дней
Близнецы, зачатые в один день, появились на свет с разницей в 97 дней. Этот случай произошел в одной из клиник немецкого города Кельн.
Обновлено в 03:41
Транспорт
ЦОДД напомнил о дачных пробках по вечерам в Москве
Mossovetinfo.ru – В связи с наступлением хорошей погоды в пятницу вечером в Москве ожидаются традиционные «дачные» пробки сообщается в официальном микроблоге Центра организации дорожного движения в Twitter.
Обновлено в 04:01
Политика
Лавров заявил о бесцеремонном вмешательстве США в «Северный поток — 2»
Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о бесцеремонном вмешательстве в процесс формирования проекта "Северный поток — 2" со стороны США.
Обновлено в 04:48
Транспорт
ГИБДД собирается ужесточить правила сдачи экзамена на права
Задачи теоретической части экзамена на водительские права собирается переработать ГИБДД. Об этом сообщает пресс-центр МВД России.
Обновлено в 04:00
Футбол
Стали известны все полуфиналисты «Лиги Европы»
В полуфинал европейского футбольного турнира «Лига Европы» вышли немецкий «Айнтрахт», английские «Арсенал» и «Челси», а также испанская «Валенсия».
Обновлено в 01:30