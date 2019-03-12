Reuters: ВТБ передаст Росимуществу долю «Еврофинанс Моснарбанка»Коммерсантъ 11:07

с чего всё началось

ВТБ передаст Росимуществу свою долю в «Еврофинанс Моснарбанке», который попал под санкции США из-за связей с венесуэльской нефтяной компанией PDVSA, сообщил Reuters со ссылкой на два источника. Один из собеседников агентства утверждает, что сделка передачи доли была запущена в начале 2019 года.

Политика Европарламент призвал остановить «Северный поток — 2» Европарламент проголосовал за резолюцию о политических отношениях Брюсселя и Москвы, в которой содержится предложение остановить "Северный поток — 2".

Происшествия В Краснодаре горит склад с полиэтиленом В Краснодаре загорелся склад с полиэтиленовой и бумажной тарой. Об этом сообщает РИА "Новости". Площадь пожара составляет 600 кв. м.

Экономика Проект закона о доплатах к пенсиям рассмотрят в Госдуме Сегодня на заседании Госдумы планируют рассмотреть в первом чтении правительственный законопроект о доплатах к пенсиям, которые не достигают регионального прожиточного минимума.

Общество Минздрав предложил ежегодно увеличивать налог на сигареты Минздрав предложил ежегодно увеличивать налог на табачные изделия.

Политика Гуаидо заподозрили в причастности к атаке на энергосистему Венесуэлы Как сообщает генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Вильям Сааб, власти начали расследование о причастности Гуаидо к атаке на национальную энергосистему.

Политика Депутата Набиева исключили из партии за слова о пенсионерах-тунеядцах Как пояснила руководитель комиссии, депутат Госдумы Валентина Терешкова, ввиду допущенных высказываний, которые оскорбили и унизили человеческое достоинство многих людей, честно и добросовестно работавших всю свою жизнь, комиссия по этике рекомендовала Волгоградскому региональному отделению «Единой России» исключить Набиева из членов партии, передает ТАСС.

Происшествия Арашукова временно отстранили от должности сенатора В пресс-службе Совета Федерации позднее сообщили о поступлении копии постановления Басманного суда о том, что Арашуков временно отстранен от должности сенатора, передает «РИА Новости».

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Армия и оружие Пентагон запросил 13,6 миллиарда долларов на расширение ПРО Пентагон запрашивает 13,6 миллиарда долларов на противоракетную оборону (ПРО) в 2020 году, предусмотрено ее расширение, свидетельствует проект бюджета, опубликованный во вторник.

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Политика Россия направила Украине ноту из-за нарушения договора о дружбе Российский МИД направил Украине ноту, перечислив нарушения Киевом договора о дружбе с Россией.

Общество Капитан судна с россиянами пригрозил перекрыть Босфор Капитан арестованного в Турции судна Streamline с экипажем из России Бахман Багиров намерен в среду, 13 марта, перекрыть пролив Босфор, если морякам не выплатят долги по зарплате.

Политика Более половины украинцев относятся к России хорошо Результаты исследования показали, что более половины украинцев относятся к России хорошо, но 27% респондентов, напротив, заявили о плохом или очень плохом отношении к стране.

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Футбол Нападающий «Краснодара» объяснил причины перевода в фарм-клуб Форвард "Краснодара" Иван Игнатьев рассказал о причинах его перевода в фарм-клуб в начале марта, передает RT.