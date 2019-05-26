Армия и оружие
Reuters: Турция наращивает поставки оружия сирийской оппозицииТАСС вчера в 23:58
Анкара наращивает поставки вооружения формированиям сирийской оппозиции, которые выступают против поддерживаемой РФ армии Сирии. Об этом в воскресенье сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в сирийской оппозиции.
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с чего всё началось
Турция поставила новую партию оружия сирийским повстанцам в Идлибе для отражения нападений правительственных войск, сообщили Reuters источники среди оппозиции.Новая газета03:51
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