Reuters: Турция наращивает поставки оружия сирийской оппозицииТАСС вчера в 23:58

с чего всё началось

Анкара наращивает поставки вооружения формированиям сирийской оппозиции, которые выступают против поддерживаемой РФ армии Сирии. Об этом в воскресенье сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в сирийской оппозиции.

Политика Украина угрожает России «гамбургскими» санкциями из-за моряков "Если же Москва решит игнорировать это решение [об освобождении украинских моряков], то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - приводит агентство слова Мельника.

Политика Экс-советник Януковича заявил о роли Парубия в беспорядках 2014 года Бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича юрист Андрей Портнов потребовал расследовать возможную причастность спикера Верховной рады Андрея Парубия к организации беспорядков в Киеве и Одессе в 2014 году.

Экономика Минтруд уточнил порядок доплаты к пенсиям С 26 мая вступает в силу приказ Минтруда, которым корректируются правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.

Происшествия В Харькове горит деревообрабатывающий цех Деревообрабатывающий цех горит в Харькове на площади около 1 тыс. кв. м, сообщила в воскресенье в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Гаджеты Microsoft запатентовал новый планшет Surface Pro Организация по интеллектуальной собственности на своем сайте опубликовала новые патенты компании Microsoft.

Космос Отправил импульс после пробуждения: ученые нашли магнетар, который плотнее черной дыры К пребольшому сожалению, ученые пребывают в замешательстве, поскольку не могут понять, что побуждает магнетаров засыпать и пробуждаться.

Футбол «Ювентус» предложит «МЮ» Дибалу и Сандро в обмен на Погба «Ювентус» не обладает такими финансовыми средствами, однако готов предложить «Манчестер Юнайтед» двух игроков в обмен на Погба.

Шоу-бизнес Певица Ханна подтвердила слухи о беременности Анастасии Решетовой Все несколько лет, что Тимати встречается с Анастасией Решетовой, периодически появляются слухи о беременности модели, которые всегда опровергаются со стороны пары.

Политика Французский депутат призвал покончить с «антироссийской истерией» Депутат от партии "Национальное объединение" Жозе Эврар направил обращение министру иностранных дел Франции Жан-Иву Ле Дриану, в котором призвал нормализовать отношения с Россией, сообщает RT.

Политика Зеленский пообещал сделать из Украины «базу для покорения мира» Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что сделает все от него зависящее, чтобы способные украинцы могли реализовывать свои инициативы на родине и чтобы Украина стала для них «базой для дальнейшего покорения мира».

Кино «Золотую пальмовую ветвь» Канн получил фильм «Паразиты» «Золотую пальмовую ветвь» получил фильм «Паразиты» корейца Пон Джун-Хо – современная история о принцах и нищих: семья смекалистых бедолаг обманным путем, выдавая себя за других людей, устраивается работать в семью доверчивых богачей, которых всячески облапошивает, пока совершенно невероятным образом не оказывается у них в заложниках.

Культура Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха» Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха», которые проходили 25 мая в Октябрьском дворце в Киеве.

Общество Смерч над ростовским водохранилищем попал на видео В Сети появилось видео смерча, который образовался над водохранилищем Ростовское море в Ростове-на-Дону.

Политика Кандидат в президенты Литвы выступил за прагматичный подход к России Кандидат в президенты Литвы Гитанас Науседа выступил против "жесткой риторики" в отношениях с Россией, сообщает Associated Press.

Происшествия Британский альпинист скончался при спуске с Эвереста Британский альпинист Робин Фишер скончался сегодня при покорении Эвереста (8848 м). Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на заявление директора Управления туризма Непала Миры Ачариа.

Культура Дочь Алсу не пришла на спецвыпуск детского «Голоса» Напомним, что дочь певицы Алсу Микелла Абрамова одержала победу в финале шоу по итогам зрительского голосования, набрав 56,5% голосов.

Культура Садальский прокомментировал итоги спецвыпуска «Голос. Дети» Широкий резонанс вызвала ситуация с голосованием во время шоу, в котором 10-летняя дочь популярной певицы Алсу Микелла Абрамова набрала 56,5% голосов.

Происшествия В интернате для ветеранов в Петрозаводске произошел пожар В Петрозаводске 34 человека были эвакуированы из интерната для ветеранов на Комсомольском проспекте из-за пожара в воскресенье, 26 мая.

Происшествия Машина въехала в стену Театра Российской армии в Москве Телеканал добавляет, что машина въехала в стену Театра Российской армии. Об этом со ссылкой на очевидцев также сообщает портал News.ru.

Происшествия У берегов Японии столкнулись два грузовых судна Два японских грузовых судна столкнулись в водах Тихого океана к востоку от побережья страны, четыре человека числятся пропавшими без вести, сообщило агентство Киодо.

Футбол Александр Головин оценил итоги первого сезона в чемпионате Франции Александр Головин заявил, что по ходу первого сезона в чемпионате Франции ему потребовалось время на адаптацию.