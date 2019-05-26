Армия и оружие

Reuters: Турция наращивает поставки оружия сирийской оппозицииТАСС вчера в 23:58

Анкара наращивает поставки вооружения формированиям сирийской оппозиции, которые выступают против поддерживаемой РФ армии Сирии. Об этом в воскресенье сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в сирийской оппозиции.
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с чего всё началось
Турция поставила новую партию оружия сирийским повстанцам в Идлибе для отражения нападений правительственных войск, сообщили
 Reuters источники среди оппозиции.
Новая газета03:51

Подробнее о событии

Турция наращивает поставки вооружения сирийским повстанцам, воюющим против правительства Башара Асада

Эхо Москвы04:30

Турция отправила оружие противникам Асада, сообщает Reuters

Газета.Ru03:56

Reuters узнал об отправке Турцией оружия противникам России и Сирии

РБКвчера в 21:25

Reuters: Турция наращивает поставки оружия сирийской оппозиции

ТАССвчера в 23:58

Турцию заподозрили в отправке оружия противникам России и Сирии

Lenta.ruвчера в 23:29

Главные новости к утру 26 мая

Коммерсантъ00:00

Турцию подозревают в отправке оружия противникам Сирии и России

Вести.Ru01:54
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 04:53, Ашберн
Политика

Украина угрожает России «гамбургскими» санкциями из-за моряков

"Если же Москва решит игнорировать это решение [об освобождении украинских моряков], то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - приводит агентство слова Мельника.
Обновлено вчера в 22:55
Политика

Экс-советник Януковича заявил о роли Парубия в беспорядках 2014 года

Бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича юрист Андрей Портнов потребовал расследовать возможную причастность спикера Верховной рады Андрея Парубия к организации беспорядков в Киеве и Одессе в 2014 году.
Обновлено вчера в 23:33
Экономика

Минтруд уточнил порядок доплаты к пенсиям

С 26 мая вступает в силу приказ Минтруда, которым корректируются правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 19:00
Общество

Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом

Обновлено вчера в 10:36
Происшествия

Трое детей погибли при пожаре в доме в Красноярском крае

Обновлено в 01:34
Происшествия

В Харькове горит деревообрабатывающий цех

Деревообрабатывающий цех горит в Харькове на площади около 1 тыс. кв. м, сообщила в воскресенье в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.
Обновлено в 04:15
Гаджеты

Microsoft запатентовал новый планшет Surface Pro

Организация по интеллектуальной собственности на своем сайте опубликовала новые патенты компании Microsoft.
Обновлено вчера в 16:49
Армия и оружие

Навальный нагло обманул героя фейкового видео об «опросах» в ВС РФ

Неназванный «боец тюменского спецназа» полностью опроверг высказывания, которые прозвучали в фейковой записи штаба Навального в Тюмени.
Обновлено вчера в 15:20
Происшествия

На алтайской трассе женщина бросилась под фуру, спасая детей

Обновлено вчера в 23:16
Космос

Отправил импульс после пробуждения: ученые нашли магнетар, который плотнее черной дыры

К пребольшому сожалению, ученые пребывают в замешательстве, поскольку не могут понять, что побуждает магнетаров засыпать и пробуждаться.
Обновлено вчера в 12:46
Происшествия

Массовая драка со стрельбой в Одинцово попала на видео

Обновлено в 02:42
Футбол

«Ювентус» предложит «МЮ» Дибалу и Сандро в обмен на Погба

«Ювентус» не обладает такими финансовыми средствами, однако готов предложить «Манчестер Юнайтед» двух игроков в обмен на Погба.
Обновлено в 03:45
Шоу-бизнес

Певица Ханна подтвердила слухи о беременности Анастасии Решетовой

Все несколько лет, что Тимати встречается с Анастасией Решетовой, периодически появляются слухи о беременности модели, которые всегда опровергаются со стороны пары.
Обновлено в 04:04
Политика

Французский депутат призвал покончить с «антироссийской истерией»

Депутат от партии "Национальное объединение" Жозе Эврар направил обращение министру иностранных дел Франции Жан-Иву Ле Дриану, в котором призвал нормализовать отношения с Россией, сообщает RT.
Обновлено в 03:10
Политика

Зеленский пообещал сделать из Украины «базу для покорения мира»

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что сделает все от него зависящее, чтобы способные украинцы могли реализовывать свои инициативы на родине и чтобы Украина стала для них «базой для дальнейшего покорения мира».
Обновлено вчера в 23:12
Кино

«Золотую пальмовую ветвь» Канн получил фильм «Паразиты»

«Золотую пальмовую ветвь» получил фильм «Паразиты» корейца Пон Джун-Хо – современная история о принцах и нищих: семья смекалистых бедолаг обманным путем, выдавая себя за других людей, устраивается работать в семью доверчивых богачей, которых всячески облапошивает, пока совершенно невероятным образом не оказывается у них в заложниках.
Обновлено в 03:04
Культура

Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха»

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха», которые проходили 25 мая в Октябрьском дворце в Киеве.
Обновлено вчера в 19:55
Общество

Без труда с деньгами. Как обеспечить себя работой без официальной зарплаты

По официальным данным, нетрудоустроенными в регионе числятся 5,1% населения.
Обновлено в 01:11
Общество

Смерч над ростовским водохранилищем попал на видео

В Сети появилось видео смерча, который образовался над водохранилищем Ростовское море в Ростове-на-Дону.
Обновлено вчера в 16:25
Хоккей

Сборная России по хоккею уступила финнам в полуфинале ЧМ

Обновлено вчера в 11:25
Политика

Кандидат в президенты Литвы выступил за прагматичный подход к России

Кандидат в президенты Литвы Гитанас Науседа выступил против "жесткой риторики" в отношениях с Россией, сообщает Associated Press.
Обновлено в 00:36
Происшествия

Британский альпинист скончался при спуске с Эвереста

Британский альпинист Робин Фишер скончался сегодня при покорении Эвереста (8848 м). Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на заявление директора Управления туризма Непала Миры Ачариа.
Обновлено вчера в 11:54
Культура

Дочь Алсу не пришла на спецвыпуск детского «Голоса»

Напомним, что дочь певицы Алсу Микелла Абрамова одержала победу в финале шоу по итогам зрительского голосования, набрав 56,5% голосов.
Обновлено 24 мая в 15:01
Общество

Выпускница заступилась за директора школы после БДСМ-флешмоба

Обновлено в 02:52
Культура

Садальский прокомментировал итоги спецвыпуска «Голос. Дети»

Широкий резонанс вызвала ситуация с голосованием во время шоу, в котором 10-летняя дочь популярной певицы Алсу Микелла Абрамова набрала 56,5% голосов.
Обновлено вчера в 22:55
Происшествия

В интернате для ветеранов в Петрозаводске произошел пожар

В Петрозаводске 34 человека были эвакуированы из интерната для ветеранов на Комсомольском проспекте из-за пожара в воскресенье, 26 мая.
Обновлено в 04:05
Происшествия

Машина въехала в стену Театра Российской армии в Москве

Телеканал добавляет, что машина въехала в стену Театра Российской армии. Об этом со ссылкой на очевидцев также сообщает портал News.ru.
Обновлено в 01:03
Происшествия

У берегов Японии столкнулись два грузовых судна

Два японских грузовых судна столкнулись в водах Тихого океана к востоку от побережья страны, четыре человека числятся пропавшими без вести, сообщило агентство Киодо.
Обновлено вчера в 21:12
Футбол

Александр Головин оценил итоги первого сезона в чемпионате Франции

Александр Головин заявил, что по ходу первого сезона в чемпионате Франции ему потребовалось время на адаптацию.
Обновлено в 03:57
Экономика

Турманидзе уволили с поста директора собственного турагентства «Летур»

Как стало известно «СуперОмску», Леван Турманидзе покинул должность директора туристического агентства ООО «Летур».
Обновлено в 02:20
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