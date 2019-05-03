Энергетика

Reuters: «Транснефть» попросила нефтекомпании сократить добычуКоммерсантъ вчера в 19:57

Российские нефтяные компании могут сократить добычу нефти на 900 тыс. т до 7 мая. С соответствующей просьбой ранее выступила «Транснефть», передает Reuters со ссылкой на источники.
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Транснефть просит российские нефтедобывающие компании сократить производство сырья на 900 тысяч тонн до 7 мая

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