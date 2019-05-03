Энергетика
Reuters: «Транснефть» попросила нефтекомпании сократить добычуКоммерсантъ вчера в 19:57
Российские нефтяные компании могут сократить добычу нефти на 900 тыс. т до 7 мая. С соответствующей просьбой ранее выступила «Транснефть», передает Reuters со ссылкой на источники.
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Футбол
Гол Фернандо принес «Спартаку» победу над «Уралом»
На 82-й минуте Фернандо решился на дальний удар и не прогадал. Гол бразильского полузащитника принес "Спартаку" важнейшую победу.
Обновлено в 09:05
Политика
В Госдуме оценили планы Зеленского ответить России на выдачу паспортов
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников прокомментировал RT заявление избранного президента Украины Владимира Зеленского о том, что он готовит ответ на действия России по выдаче паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 09:55
Происшествия
В Самаре на заводе «Электрощит» произошел пожар
На заводе «Электрощит» в поселке Красная Глинка загорелся одноэтажный пристрой к ремонтному цеху.
Обновлено в 09:08
Гаджеты
Apple заплатит за обман: Реальная автономность iPhone оказалась на 51% хуже
Вероятно, Apple заплатит за обман – по итогам первого квартала 2019 года компания уступила второе место на рынке смартфонов компании Huawei.
Обновлено в 08:21
Происшествия
В московском Алешкинском лесу загорелась сухая трава
Обновлено в 09:36
Экономика
Кабмин выделит почти 14 млрд рублей на поддержку фермеров
Правительство России в 2019-2021 годах выделит 13,82 миллиарда рублей на развитие сельской кооперации и поддержку фермеров.
Обновлено в 04:08
Происшествия
В Иране брата президента приговорили к тюремному сроку
Хуссейна Ферейдуна, брата президента Ирана Хасана Роухани, суд приговорил к тюремному заключению, сообщает агентство ISNA.
Обновлено в 09:28
Политика
США закрутили ещё одну гайку санкций против Ирана
"Иран не может иметь никакого пути к созданию ядерного оружия", — пояснил Хук, говоря о том, что США больше не будут делать исключений из своих же санкций.
Обновлено вчера в 14:50
Политика
Трибунал по делу украинских моряков состоится 10 мая
Слушания по делу украинских моряков в Международном трибунале по морскому праву пройдут 10 мая.
Обновлено вчера в 19:40
Хоккей
Петри Контиола перешёл в «Йокерит»
Финский хоккейный клуб «Йокерит» подписал контракт с нападающим Петри Контиолой, информирует официальный сайт команды.
Обновлено в 06:00
Экономика
Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги
Президент России Владимир Путин потребовал от правительства ко 2 декабря разработать и внести в Госдуму законопроекты, позволяющие получать налоговый вычет за оздоровительные услуги.
Обновлено вчера в 07:01
Здоровье
Семнадцать россиян не могут покинуть Монголию из-за карантина по чуме
Семнадцать российских туристов не могут покинуть провинцию Баян-Улгий на западе Монголии, после того как там ввели карантин по чуме.
Обновлено в 05:36
Общество
Байкеры проедут по центральным улицам Петербурга
В Санкт-Петербурге 4 мая официально стартует мотосезон. Байкеры будут отмечать его открытие на Дворцовой площади.
Обновлено в 04:57
Шоу-бизнес
Ставший вторым на шоу «Голос» положительно оценил проигрыш дочери Алсу
В финале шоу победила дочь Алсу Микелла Абрамова, однако после голосования гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст заявил, что активность звонков и СМС «в поддержку одного из участников» превысила количество голосов в пользу других конкурсантов.
Обновлено в 05:47
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
Музыка
В Дубае прошел фестиваль «Жара» с участием российских артистов
Обновлено в 01:24
Наука
На древней стеле обнаружили имя библейского царя
Стелу царя Меша нашли в XIX веке при раскопках руин библейского города Дибон в Моаве на территории современной Иордании.
Обновлено вчера в 22:15
Общество
Сергей Шаргунов стал главным редактором журнала «Юность»
Писатель, журналист, заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Сергей Шаргунов назначен главным редактором журнала "Юность".
Обновлено в 08:48
Футбол
Семак не включил Дзюбу в стартовый состав «Зенита» на матч с «Ахматом»
Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак объявил стартовый состав своей команды на матч с «Ахматом».
Обновлено в 08:27
Хоккей
Сборная Белоруссии вышла в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею
Сборная Белоруссии в овертайме уступила команде Казахстана со счетом 2:3 в четвертом матче первого дивизиона группы А чемпионата мира - 2019, но гарантировала себе участие в элитном дивизионе чемпионата мира по хоккею в 2020 году.
Обновлено в 09:36
Происшествия
На Украине журналист попал в реанимацию после нападения неизвестного
Председатель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил в Facebook, что речь идет о нападении на журналиста Вадима Комарова.
Обновлено в 09:15
Авто
Опубликованы снимки внедорожника УАЗ-3172
Снимки внедорожника УАЗ-3172 попали в Сеть. Автомобиль был построен в начале 90-х по специальному заказу Министерства обороны СССР.
Обновлено в 08:14
Происшествия
В Челябинской области неизвестный зарезал пять человек
Обновлено в 08:03
Политика
В делегации США рассказали о посещении Крыма
Представители делегации общественных деятелей из США посетили Крым и рассказали о своих впечатлениях. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:33
Экономика
Олег Богданов о том, к чему ведет опустошение карманов россиян
С 2017 года на фоне падения доходов населения активно растет и объем выданных потребительских кредитов и микрозаймов.
Обновлено вчера в 10:12
Происшествия
На западе Москвы обрушился башенный кран
На западе Москвы на Гжатской улице произошло падение башенного крана, в районе ЧП перекрыто движение.
Обновлено в 07:17
Политика
Скотленд-Ярд: связанная с Huawei утечка не является преступлением
Случившееся не дело полиции, — приводит The Guardian заявление замглавы столичной полиции Лондона Нила Басу.
Обновлено в 08:58
Политика
КГБ Белоруссии впервые прокомментировал задержание «агента ФСБ»
Ранее 1 мая «Росбалт» со ссылкой на источник в белорусских силовых структурах сообщил, что Втюрин был задержан за деятельность в интересах ФСБ и Федеральной службы охраны России.
Обновлено в 04:44
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Эссен» вернулся в Севастополь
Фрегат российского Черноморского флота «Адмирал Эссен» выполнил задачи в Средиземном море и прибыл в Севастополь.
Обновлено в 08:41
Авто
Внедорожный Nissan Livina не повторил успех Mitsubishi Xpander
По официальным данным, в марте 2019 года Nissan Livina нашел только 2435 покупателей, тогда как Mitsubishi Xpander разошелся тиражом в 6450 экземпляров.
Обновлено вчера в 22:20