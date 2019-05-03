Reuters: «Транснефть» попросила нефтекомпании сократить добычуКоммерсантъ вчера в 19:57

Российские нефтяные компании могут сократить добычу нефти на 900 тыс. т до 7 мая. С соответствующей просьбой ранее выступила «Транснефть», передает Reuters со ссылкой на источники.

Авто Опубликован рейтинг автомобилей-амфибий времен СССР С 1948 года советские инженеры трудились над грузоподъемной амфибией, которой и стала модель ЗИС/ЗИЛ-485 БАВ.

Авто Опубликованы фото таинственного внедорожника УАЗ-3172 Журнал «За рулем» напомнил об одной из самых перспективных моделей в истории Ульяновского автозавода – внедорожнике УАЗ-3172.

Футбол «Эвертон» обыграл «Бёрнли» в матче АПЛ В матче 37-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» обыграл «Бёрнли» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк».

Общество Икона стиля Одри Хепберн: чем актриса покоряла зрителей Слава пришла, когда на экраны вышли "Римские каникулы", где начинающая актриса снялась с Грегори Пеком.

Происшествия СМИ сообщили о гибели участников Stand Up в ДТП на Кубани Участники общероссийского комедийного проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева стали жертвой крупной аварии в Белореченском районе Краснодарского края, сообщает "Пятый канал".

Общество Короля Таиланда официально короновали Состоялась официальная церемония коронации 66-летнего короля Таиланда Махи Ватчиралонгкона (Рамы X), передает Reuters.

Происшествия Полиция установила виновников пожара в иркутском ТЦ Сильвер Молл Сотрудники полиции серьезно продвинулись в выяснении обстоятельств возгорания кровли ТЦ Сильвер Молл в Иркутске.

Происшествия В Кургане три человека пострадали при крупном пожаре в жилом доме Количество пострадавших при пожаре в жилом доме в Кургане, который вспыхнул после взрыва баллона с газом, увеличилось до трех человек.

Здоровье Пиво или водка? Как правильно пить, чтобы избежать похмелья Исследователи из Германии провели серию экспериментов и сравнили, насколько сильным будет похмелье, если сначала употреблять пиво, а потом вино и наоборот.

Армия и оружие Пентагон готовится окончательно исключить Турцию из программы F-35 Министерство обороны США готовится окончательно исключить Турцию из программы по созданию новейших американских истребителей-бомбардировщиков F-35 в связи с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400.

Политика Коломойский назвал конфликт на Донбассе гражданской войной Коломойский добавил, что в стране есть два конфликта – горячий и холодный.

Экономика Правительство выделило регионам 14 млрд рублей на поддержку фермеров Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении между 83 регионами страны почти 14 млрд руб. на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации.

Политика Ведущий CNN сравнил Трампа с представителем Путина после их разговора Президент США Дональд Трамп представляет точку зрения своего российского коллеги Владимира Путина так, будто является его официальным представителем, заявил журналист CNN Джейк Таппер в эфире телеканала.

Армия и оружие Турецкая газета объяснила страх США перед российскими С-400 в Турции США опасаются того, что Турция станет вести более самостоятельную и активную политику на Ближнем Востоке, когда получит российские комплексы противовоздушной обороны С-400.

Общество В Хабаровске без света остались 92 тысячи человек Из-за аварии в Хабаровске без света остались около 92,8 тыс. человек, говорится в сообщении на сайте ситуационно-аналитического центра Минэнерго России.

Гаджеты Apple Watch занимают более трети рынка «умных» часов В течение первых трех месяцев нынешнего года на Apple Watch приходилось 35,8% от всех продаж умных часов. тогда как в аналогичный период прошлого года эта цифра достигала 35,5%. За год объемы поставок часов «яблочного» производителя увеличились на 49%.

Политика Политолог заявил об утрате Коломойским влияния на Зеленского Предприниматель Игорь Коломойский теряет влияние на избранного президента Украины Владимира Зеленского.

Наука Программист-самоучка решил криптографическую задачку, которую не могли отгадать более 20 лет Для решения криптографической задачки необходимо было как можно быстрее выполнить последовательное возведение в квадрат исходного числа 80 трлн раз.

Общество Британские СМИ сообщили о тайных родах Меган Маркл Британские журналисты заподозрили, что герцогиня Сассекская Меган тайно родила девочку.