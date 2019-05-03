Энергетика
Reuters: «Транснефть» попросила нефтекомпании сократить добычуКоммерсантъ вчера в 19:57
Российские нефтяные компании могут сократить добычу нефти на 900 тыс. т до 7 мая. С соответствующей просьбой ранее выступила «Транснефть», передает Reuters со ссылкой на источники.
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Авто
Опубликован рейтинг автомобилей-амфибий времен СССР
С 1948 года советские инженеры трудились над грузоподъемной амфибией, которой и стала модель ЗИС/ЗИЛ-485 БАВ.
Обновлено в 01:44
Происшествия
В Оренбургской области шесть жилых домов загорелись из-за пала травы
В Орске Оренбургской области из-за пала травы произошло возгорание шести частных домов.
Обновлено вчера в 14:31
Армия и оружие
Северная Корея запустила ракету в сторону Японского моря
Обновлено вчера в 21:03
Авто
Опубликованы фото таинственного внедорожника УАЗ-3172
Журнал «За рулем» напомнил об одной из самых перспективных моделей в истории Ульяновского автозавода – внедорожнике УАЗ-3172.
Обновлено вчера в 12:10
Происшествия
Задержан вандал, осквернивший в Саратове памятник танкистам
Обновлено вчера в 02:05
Футбол
«Эвертон» обыграл «Бёрнли» в матче АПЛ
В матче 37-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» обыграл «Бёрнли» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк».
Обновлено вчера в 16:50
Общество
Икона стиля Одри Хепберн: чем актриса покоряла зрителей
Слава пришла, когда на экраны вышли "Римские каникулы", где начинающая актриса снялась с Грегори Пеком.
Обновлено в 01:00
Происшествия
СМИ сообщили о гибели участников Stand Up в ДТП на Кубани
Участники общероссийского комедийного проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева стали жертвой крупной аварии в Белореченском районе Краснодарского края, сообщает "Пятый канал".
Обновлено в 02:33
Общество
Короля Таиланда официально короновали
Состоялась официальная церемония коронации 66-летнего короля Таиланда Махи Ватчиралонгкона (Рамы X), передает Reuters.
Обновлено в 01:24
Происшествия
Полиция установила виновников пожара в иркутском ТЦ Сильвер Молл
Сотрудники полиции серьезно продвинулись в выяснении обстоятельств возгорания кровли ТЦ Сильвер Молл в Иркутске.
Обновлено в 01:43
Происшествия
В Кургане три человека пострадали при крупном пожаре в жилом доме
Количество пострадавших при пожаре в жилом доме в Кургане, который вспыхнул после взрыва баллона с газом, увеличилось до трех человек.
Обновлено вчера в 12:02
Здоровье
Пиво или водка? Как правильно пить, чтобы избежать похмелья
Исследователи из Германии провели серию экспериментов и сравнили, насколько сильным будет похмелье, если сначала употреблять пиво, а потом вино и наоборот.
Обновлено в 01:00
Авто
Предшественники современных ГАЗелей в СССР
Обновлено в 03:00
Армия и оружие
Пентагон готовится окончательно исключить Турцию из программы F-35
Министерство обороны США готовится окончательно исключить Турцию из программы по созданию новейших американских истребителей-бомбардировщиков F-35 в связи с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400.
Обновлено вчера в 19:55
Политика
Коломойский назвал конфликт на Донбассе гражданской войной
Коломойский добавил, что в стране есть два конфликта – горячий и холодный.
Обновлено вчера в 03:30
Хоккей
«Каролина» пробилась в финал Восточной конференции НХЛ
Обновлено в 03:13
Экономика
Правительство выделило регионам 14 млрд рублей на поддержку фермеров
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении между 83 регионами страны почти 14 млрд руб. на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации.
Обновлено в 02:23
Политика
Ведущий CNN сравнил Трампа с представителем Путина после их разговора
Президент США Дональд Трамп представляет точку зрения своего российского коллеги Владимира Путина так, будто является его официальным представителем, заявил журналист CNN Джейк Таппер в эфире телеканала.
Обновлено в 02:29
Армия и оружие
Турецкая газета объяснила страх США перед российскими С-400 в Турции
США опасаются того, что Турция станет вести более самостоятельную и активную политику на Ближнем Востоке, когда получит российские комплексы противовоздушной обороны С-400.
Обновлено вчера в 21:29
Общество
В Хабаровске без света остались 92 тысячи человек
Из-за аварии в Хабаровске без света остались около 92,8 тыс. человек, говорится в сообщении на сайте ситуационно-аналитического центра Минэнерго России.
Обновлено в 02:04
Космос
Разрушение космической капсулы SpaceX может сорвать полет Crew Dragon
Обновлено вчера в 04:04
Шоу-бизнес
Экс-супруг Ани Лорак потерял бизнес после развода
Ходят слухи, что Мурат потерял бизнес из-за Лорак.
Обновлено вчера в 09:07
Гаджеты
Apple Watch занимают более трети рынка «умных» часов
В течение первых трех месяцев нынешнего года на Apple Watch приходилось 35,8% от всех продаж умных часов. тогда как в аналогичный период прошлого года эта цифра достигала 35,5%. За год объемы поставок часов «яблочного» производителя увеличились на 49%.
Обновлено вчера в 06:54
Политика
Политолог заявил об утрате Коломойским влияния на Зеленского
Предприниматель Игорь Коломойский теряет влияние на избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 21:03
Наука
Программист-самоучка решил криптографическую задачку, которую не могли отгадать более 20 лет
Для решения криптографической задачки необходимо было как можно быстрее выполнить последовательное возведение в квадрат исходного числа 80 трлн раз.
Обновлено вчера в 11:39
Общество
Британские СМИ сообщили о тайных родах Меган Маркл
Британские журналисты заподозрили, что герцогиня Сассекская Меган тайно родила девочку.
Обновлено вчера в 09:08
Энергетика
Украина оценила потери от остановки транзита российской нефти в $1 млн
Украинская нефтегазовая компания «Укртранснафта» от остановки транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» недополучила 29,2 млн гривен (около $1 млн) выручки.
Обновлено вчера в 19:02
Политика
Планы по отстранению Мадуро сорвались в последний момент
Обновлено в 01:33