Энергетика
Reuters: «Транснефть» попросила нефтекомпании сократить добычуКоммерсантъ вчера в 19:57
Российские нефтяные компании могут сократить добычу нефти на 900 тыс. т до 7 мая. С соответствующей просьбой ранее выступила «Транснефть», передает Reuters со ссылкой на источники.
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Происшествия
Гендиректора «Белтелекома» задержали за взятку
Во время обысков по месту жительства гендиректора были найдены и изъяты 470 тысяч долларов.
Обновлено в 05:17
Происшествия
В ДТП на Кубани погибли два комика Stand Up
На Кубани в страшном ДТП трассе Белореченск - Нижневеденеевский погибли два комика из телевизионного развлекательного шоу Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 05:11
Религия
Радоница в этом году выпала на 7 мая
Один из самых важных поминальных дней в году отмечается на девятый день после Христова Воскресения и всегда приходится на вторник.
Обновлено в 05:26
Космос
Шесть астероидов пролетят мимо Земли в течение двух лет
Обновлено вчера в 17:19
Шоу-бизнес
Вся правда о победе дочери Алсу: что сказал финалист «Голоса»
Несмотря на скандал с возможной фальсификацией голосов в пользу дочери Алсу, юные артисты продолжают общение в общем чате.
Обновлено в 04:39
Политика
Захарова прокомментировала слова Климкина про «Бессмертный полк»
Обновлено вчера в 09:36
Кино
В Крыму начались съемки фильма «Гардемарины-4»
Съемки фильма «Гардемарины-4» начались в Крыму. Информацию об этом распространил Пятый канал в субботу, 4 мая.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
Северная Корея запустила ракету в сторону Японского моря
Обновлено вчера в 21:03
Хоккей
«Каролина» впервые за 10 лет вышла в финал Восточной конференции
«Каролина Харрикейнз» впервые с 2009 года пробилась в финал Восточной конференции в рамках розыгрыша Кубка Стэнли, сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Обновлено в 02:17
Политика
Пограничники в Крыму усилили режим работы из-за потока украинцев
В Крыму пограничники перешли на усиленный пропускной режим работы в связи с возросшим в несколько раз пассажирским и транспортным потоком с Украины.
Обновлено в 03:37
Гаджеты
Рынок «умных часов» вырос на 48%
Глобальные поставки «умных часов» выросли на 48% по итогам первого квартала в годовом исчислении.
Обновлено вчера в 02:02
Политика
Группу по расследованию преступлений Порошенко создали на Украине
На Украине создали группу специалистов, которая займется расследованием преступлений президента Петра Порошенко и людей из его окружения.
Обновлено в 04:16
Авто
Внедорожный Nissan Livina не повторил успех Mitsubishi Xpander
По официальным данным, в марте 2019 года Nissan Livina нашел только 2435 покупателей, тогда как Mitsubishi Xpander разошелся тиражом в 6450 экземпляров.
Обновлено вчера в 22:20
Происшествия
В больницу к пострадавшей в аварии МакSим пригласили священника
Певица МакSим продолжает восстанавливаться после страшного ДТП, происшедшего за границей несколько недель назад.
Обновлено вчера в 06:00
Общество
Короля Таиланда официально короновали
Состоялась официальная церемония коронации 66-летнего короля Таиланда Махи Ватчиралонгкона (Рамы X), передает Reuters.
Обновлено в 01:24
Происшествия
В США Boeing 737 с сотней пассажиров на борту упал в реку
Самолет Boeing 737 со 136 пассажирами на борту упал в реку в городе Джексонвилл, штат Флорида.
Обновлено в 00:19
Происшествия
В Оренбургской области загорелись шесть домов
Шесть жилых домов загорелись от пала сухой травы на окраине Орска в Оренбургской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено вчера в 12:01
Армия и оружие
Российские инструкторы в ЦАР подготовили почти 2000 бойцов FACA
Российские инструкторы подготовили почти две тысячи бойцов Вооруженных сил ЦАР (FACA).
Обновлено в 04:12
Космос
Ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Dragon стартовала к МКС
Ракета-носитель Falcon 9 с космическим кораблем Dragon, который должен доставить груз для Международной космической станции (МКС), стартовала с космодрома на мысе Канаверал (Флорида).
Обновлено в 02:53
Авто
Предшественники современных ГАЗелей в СССР
Обновлено в 03:00
Политика
В Крыму объяснили, когда Зеленский сможет пользоваться своей квартирой
Украинский политик Владимир Зеленский, который 21 апреля победил во втором туре президентских выборов на Украине, не сможет воспользоваться семейной квартирой в Ливадии, пока он считает Крым частью Украины.
Обновлено вчера в 14:35
Театры
Ушел из жизни актер Саид Алибеков
Заслуженному артисту России на момент смерти было 69 лет. На семидесятом году жизни скончался заслуженный артист России Саид Алибеков.
Обновлено в 01:45
Политика
В Госдуме ответили на слова депутата Рады о «братском народе»
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT слова депутата Верховной рады от партии «Батькивщина» Ивана Крулько о том, что украинцы «вновь станут братским народом» для русских, когда согласятся стать вассалами России.
Обновлено в 03:02
Политика
40 лет назад к власти пришла «железная леди» Маргарет Тэтчер
Занять место Тэтчер в британской истории сегодня стремится Тереза Мэй, которая в 2016 году стала второй женщиной на посту премьер-министра Великобритании.
Обновлено в 05:14
Общество
Новый император Японии Нарухито впервые обратился к народу
Новый император Японии Нарухито, который 1 мая вступил на престол, вместе с императрицей Масако впервые появились на публике.
Обновлено в 00:35
Футбол
«Спартак» отправился в Екатеринбург на матч с «Уралом»
Футболисты московского «Спартака» отправились в Екатеринбург, где сыграют с «Уралом» в рамках 27-го тура Российской Премьер-Лиги.
Обновлено вчера в 07:52
Шоу-бизнес
Шеф-редактор шоу «Голос. Дети» госпитализирован с инфарктом
Бородина сообщила, что Подъяпольский находится в реанимации, пока его состояние тяжелое.
Обновлено вчера в 15:01
Происшествия
Российский военный погиб из-за взрыва на полигоне
В Свердловской области на полигоне произошел взрыв, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.
Обновлено в 04:51
Общество
В Москве стартовал парад мотоциклистов
Обновлено в 04:53