Энергетика
Reuters: «Транснефть» попросила нефтекомпании сократить добычуКоммерсантъ вчера в 19:57
Российские нефтяные компании могут сократить добычу нефти на 900 тыс. т до 7 мая. С соответствующей просьбой ранее выступила «Транснефть», передает Reuters со ссылкой на источники.
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