Энергетика
Reuters: «Транснефть» попросила нефтекомпании сократить добычуКоммерсантъ вчера в 19:57
Российские нефтяные компании могут сократить добычу нефти на 900 тыс. т до 7 мая. С соответствующей просьбой ранее выступила «Транснефть», передает Reuters со ссылкой на источники.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 14:35, Ашберн
Политика
Зеленского попросили не «креативничать» из-за его ответа Путину
В Госдуме призвали избранного президента Украины Владимира Зеленского не "креативничать", а выполнять Минские соглашения, передает ТАСС.
Обновлено в 11:54
Футбол
Дзюба впервые выиграл чемпионат России
Нападающий «Зенита» Артём Дзюба впервые в карьере стал чемпионом России.
Обновлено в 13:56
Футбол
«Локомотив» проиграл тульскому «Арсеналу»
Обновлено в 14:04
Происшествия
В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве
В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве четырех взрослых и ребенка, тела которых нашли сегодня в частном доме в городе Нязепетровске.
Обновлено в 12:30
Футбол
Семак: «Зениту» удалось переломить ход матча
Напомним, матч завершился со счетом 1:1, на гол грозненцев в концовке ответил выстрелом Себастьян Дриусси.
Обновлено в 11:56
Политика
Депутаты БПП и «Народного фронта» выступили против инаугурации Зеленского 19 мая
По итогам встречи новоизбранного президента Украины Зеленского с парламентом страны, депутаты Рады от «Блока Петра Порошенко» и «Народного фронта» выступили против назначения дня инаугурации на 19 мая.
Обновлено в 12:07
Экономика
CBS поставила рекорд благодаря Super Bowl. Это не помогло акциям
Благодаря трансляции Super Bowl LIII выручка от рекламы за квартал увеличилась на 18%.
Обновлено в 02:10
Политика
Крымские пограничники усилили режим из-за потока туристов с Украины
Отдыхающим советуют рассмотреть вариант выезда не только через «Армянск» и «Джанкой», но и «Перекоп», передаёт РИА Новости.
Обновлено в 02:44
Хоккей
Чехия — Швеция 1:0 (3-й период)
Подопечные Ильи Воробьёва потерпели второе подряд поражение на Чешских играх, уступив Финляндии со счётом 1:3. Все три шайбы в ворота Александра Георгиева были заброшены при игре в неравных составах, а две из них — в результате удаления Никиты Кучерова.
Обновлено в 11:59
Футбол
ФК «Тамбов» и «Факел» голов не забили
Обновлено в 13:36
Происшествия
Руководитель штаба Навального в Петербурге подал заявление на полицейских, сбивших его с ног во время демонстрации
Руководитель штаба Навального в Петербурге Александр Шуршев подал заявление в СК на полицейских, сбивших его с ног во время первомайской демонстрации.
Обновлено в 14:00
Армия и оружие
МИД РФ сообщило о своих действиях в ответ на антииранские санкции США
Москва намерена продолжать поддерживать сохранение и устойчивую реализацию Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), несмотря на отказ США от обязательств по нему и ужесточение санкций в отношении Ирана, заявили в МИД России.
Обновлено в 14:25
Происшествия
На дне Баренцева моря нашли советский боевой корабль
"Специалистам Северного флота удалось идентифицировать подводный объект, находящийся на дне Баренцева моря неподалеку от острова Кильдин, как советский большой морской охотник БО-224 типа SC", — приводятся в сообщении слова командующего Севфлотом адмирала Николая Евменова.
Обновлено в 09:45
Происшествия
Задержанная на «Монстрации» в Махачкале рассказала об угрозе убийством в полиции
Ольга Москвитина, задержанная на первомайской «Монстрации» в Махачкале, рассказала, что полицейские угрожали ей убийством.
Обновлено в 13:24
Политика
В Госдуме ответили на слова депутата Рады о «братском народе»
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT слова депутата Верховной рады от партии «Батькивщина» Ивана Крулько о том, что украинцы «вновь станут братским народом» для русских, когда согласятся стать вассалами России.
Обновлено в 03:02
Здоровье
В Нижнекамске скончался известный врач-аллерголог Рифкат Гатупов
В Нижнекамске на 61-м году скончался главный специалист по аллергологии и иммунологии Управления здравоохранения по Нижнекамскому району Рифкат Гатупов.
Обновлено в 08:46
Политика
Трамп после разговора с Путиным оценил потенциал отношений с Россией
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter оценил прошедший накануне телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 10:27
Космос
Радиоактивные элементы появились благодаря взрыву нейтронных звезд
Обновлено вчера в 17:11
Политика
В России прокомментировали арест граждан белорусским КГБ
Ранее стало известно о том, что Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии арестовал двух обвиняемых в коррупции: генерального директора государственного оператора связи республики «Белтелеком» Сергея Сиводедова и неназванного гражданина России, который дал ему взятку размере 15 тысяч евро за содействие в поставках телекоммуникационного оборудования.
Обновлено в 07:27
Авто
Топ-5 автомобилей, которые скопировали с отечественных моделей
Эксперты назвали пятерку отечественных автомобилей, чьи перелицованные версии появились в других странах.
Обновлено в 06:57
Политика
Чистая нефть из России поступила на станцию «Мозырь» в Белоруссии
Впервые «Белнефтехим» сообщил о резком снижении качества поступающей из России нефти 19 апреля.
Обновлено в 10:57
Шоу-бизнес
Сергей Нетиевский рассказал о будущем «Уральских пельменей» после распада
Нетиевский верит, что его подопечные смогут найти новый хороший формат успеха, чего он им и желает.
Обновлено в 04:44
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
Космос
Бортовую инструкцию Нила Армстронга продадут на аукционе Christie’s
Стоимость документа может достичь 9 миллионов долларов, считают организаторы торгов Бортовую инструкцию астронавтов Нила Армстронга и Базза Олдрина, которой они пользовались при высадке на Луну, продадут на аукционе Christie s в Нью-Йорке, сказано на сайте аукционного дома.
Обновлено 02 мая в 08:06
Здоровье
Россияне умирают из-за неправильного питания
Примерно 63% смертей в РФ происходят из-за болезней, связанных с плохим питанием.
Обновлено в 11:03
Общество
Умер бывший мэр Краснодара Валерий Самойленко
Умер бывший глава Краснодара Валерий Самойленко, стоявший во главе города в общей сложности 13 лет, сообщает пресс-служба мэрии.
Обновлено в 13:53
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон мечтает о четвертом ребенке
Стоит отметить, что если герцог и герцогиня Кембриджские станут родителями в четвертый раз, то они пойдут по стопам королевы Елизаветы II, воспитавшей четверых детей.
Обновлено в 12:00