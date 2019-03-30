Политика

Reuters: Трамп призвал Ким Чен Ына передать ядерное оружие СШАRT на русском вчера в 18:51

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в ходе переговоров в Ханое призвал северокорейского лидера Ким Чен Ына передать имеющееся в стране ядерное оружие и топливо Вашингтону, передаёт Reuters со ссылкой на соответствующий документ.
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Источник рассказал агентству Reuters
, что во время саммита в Ханое президент США Дональд Трамп передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну документ с призывом перевезти ядерное оружие Пхеньяна в США.
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RT на русскомвчера в 18:51

СМИ: Трамп попросил Ким Чен Ына передать США ядерное оружие КНДР

РИА Новостивчера в 18:39

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