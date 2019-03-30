Reuters: Трамп призвал Ким Чен Ына передать ядерное оружие СШАRT на русском вчера в 18:51

с чего всё началось

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в ходе переговоров в Ханое призвал северокорейского лидера Ким Чен Ына передать имеющееся в стране ядерное оружие и топливо Вашингтону, передаёт Reuters со ссылкой на соответствующий документ.

Политика Бывшего вице-президента США Байдена обвинили в домогательствах Бывший член ассамблеи штата Невада Люси Флорес обвинила вице-президента времен Барака Обамы Джо Байдена в домогательствах.

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Политика Вучич сравнил признание Крыма российским и ситуацию с Косово Белград не может признать Крым территорией России, поскольку это бы поставило под угрозу разрешение ситуации с Косово.

Политика Трамп сократит прямую поддержку центральноамериканским странам Президент США Дональд Трамп отдал указание сократить прямую поддержку странам так называемого северного треугольника: Сальвадору, Гондурасу и Гватемале, сообщил телеканал ABC News.

Общество Сапсаны вернулись на шпиль высотки МИД На шпиль здания МИДовской высотки на Смоленской площади вернулись соколы-сапсаны, обитавшие здесь еще до его реконструкции, продолжавшейся год и завершившейся в сентябре 2017 года.

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Общество ЦРУ сделало ошибку в призывающей на службу русскоговорящих рекламе В социальных сетях высмеяли грамматическую ошибку, которую допустило Центральное разведывательное управление (ЦРУ) в рекламном постере, передает РИА "Новости".

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Армия и оружие Завершающий этап госиспытаний ЗРК «Витязь» проходит на полигоне Ашулук На полигоне Ашулук в Астраханской области проходит завершающий этап государственных испытаний зенитного ракетного комплекса С-350 "Витязь".