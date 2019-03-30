Политика
Reuters: Трамп призвал Ким Чен Ына передать ядерное оружие СШАRT на русском вчера в 18:51
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в ходе переговоров в Ханое призвал северокорейского лидера Ким Чен Ына передать имеющееся в стране ядерное оружие и топливо Вашингтону, передаёт Reuters со ссылкой на соответствующий документ.
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с чего всё началось
Источник рассказал агентству Reuters, что во время саммита в Ханое президент США Дональд Трамп передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну документ с призывом перевезти ядерное оружие Пхеньяна в США.Аргументы и Фактывчера в 20:24
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На саммите в Ханое Дональд Трамп просил Ким Чен Ына передать ядерное оружие США
Вести.Ruвчера в 18:52
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