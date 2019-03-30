Политика

Reuters: Трамп предложил Ким Чен Ыну передать США ядерное оружиеРоссийская газета 19:00

Президент США Дональд Трамп во время саммита во Вьетнаме вручил лидеру КНДР Ким Чен Ыну документ, в котором предлагалось передать Соединенным Штатам ядерное оружие и топливо для бомб. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на осведомленный источник.
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Источник рассказал агентству Reuters
, что во время саммита в Ханое президент США Дональд Трамп передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну документ с призывом перевезти ядерное оружие Пхеньяна в США.
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