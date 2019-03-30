Reuters: Трамп предложил Ким Чен Ыну передать США ядерное оружиеРоссийская газета 19:00

с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп во время саммита во Вьетнаме вручил лидеру КНДР Ким Чен Ыну документ, в котором предлагалось передать Соединенным Штатам ядерное оружие и топливо для бомб. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на осведомленный источник.

Финансы Рубль ускорил падение после сообщений о новых санкциях США Курс рубля на Московской бирже ускорил падение к евро и доллару после сообщений Bloomberg о подготовке в США новых антироссийских санкций.

Армия и оружие СБУ обнаружила «русский след» у украинских радикалов из УПА и УНА СБУ удалось раздобыть доказательства "русского следа" в деятельности УНА после задержания трех участников экстремистской организации в Одессе и проведения у них обысков, в ходе которых были обнаружены и изъяты различные типы вооружения и средства поражения, агитационные материалы и "внутренние документы незаконного военного формирования, касающиеся его противоправной деятельности".

Политика В Венесуэле вновь произошли масштабные отключения электричества В Венесуэле в очередной раз произошли масштабные отключение электричества. Авария затронула двадцать один регион страны.

Политика Дмитрий Медведев призвал разделять критику власти и ее оскорбление Премьер-министр отметил, что обычная критика власти на просторах Сети, будь даже она достаточно жесткой, не должна являться причиной возникновения судебной ответственности.

Политика Порошенко уточнил свои слова о «нормандском» саммите после выборов Президент Украины Петр Порошенко уточнил, что будет инициировать саммит в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия и Украина) после выборов главы украинского государства.

Происшествия Землетрясение в Иркутске произошло утром в субботу Рано утром в субботу, 30 марта, на территории Байкальского региона произошло землетрясение.

Происшествия Геймера приговорили к 20 годам тюрьмы за пранк в США Суд в США приговорил геймера Тайлера Барриса к 20 годам лишения свободы за многочисленные ложные звонки властям.

Политика Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год Президент России Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год.

Политика Венесуэла получила 65 тонн медикаментов от Китая Венесуэла в пятницу получила 65 тонн медикаментов от Китая, сообщило гостелевидение латиноамериканской страны со ссылкой на вице-президента Венесуэлы Тарека Эль-Айссами.

Политика Президент Сербии вновь привел в пример Косово, говоря про Крым Президент Сербии Александр Вучич вновь привел в пример ситуацию с Косово, объясняя, почему Белград не может признать Крым частью России.

Армия и оружие Болгария отказалась открывать базы НАТО на своей территории Вице-премьер и министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов заявил, что страна не намерена открывать на своей территории базы НАТО.

Происшествия СК возбудил дело после гибели солдата в Тверской области Военные следователи Следственного комитета (СК) возбудили уголовное дело по факту гибели военнослужащего, сбежавшего из воинской части № 51592 в Тверской области.

Авто Lexus анонсировал премиальный минивэн Компания Lexus представит на апрельском автосалоне в Шанхае таинственную модель «нового уровня».

Религия В 2019 году отменяется третья Родительская суббота Великого поста Согласно Уставу Церкви, особое поминовение усопших в храмах – великопостные Родительские субботы – совершается во вторую, третью и четвертую субботы Великого поста, если нет изменений в церковном богослужебном календаре.

Политика Прокурор настаивает на депортации Бутиной из США Россиянка Мария Бутина, обвиняемая в незаконной работе иностранным агентом в США, будет депортирована из страны.

Общество Россиянин обвинил ресторан в сексизме, пошел в суд и выиграл Житель Саратова отсудил у отказавшему ему в должности хостес ресторана 50 тысяч рублей компенсации из-за дискриминации по половому признаку.

Политика В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг объединения двух театров Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию, которая сложилась вокруг объединения Александринского театра и Театра драмы имени Волкова.

Экономика Александр Дрозденко рассказал о судьбе завода Ford во Всеволожске Сегодня, 29 марта, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Instagram-аккаунте сообщил о завершении первого этапа переговоров с компанией Ford.

Общество В постпредстве России при ООН рассказали о темпах потепления в стране Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Чумаков заявил, что глобальное потепление в стране опережает в 2,5 раза темпы роста данного показателя в мировом масштабе.

Политика Хезер Науэрт покинула пост главы пресс-службы Госдепартамента США Глава пресс-службы Государственного департамента США Хезер Науэрт оставила свой пост и перешла на работу в программу Фулбрайта – образовательную программу, которую основал в 1946 году сенатор США Джеймс Уильям Фулбрайт.

Здоровье Минздрав назвал самые распространенные среди россиян половые инфекции Министерство здравоохранения перечислило наиболее часто встречающиеся у россиян венерические заболевания.

Политика Путин не поддержал проект ВСМ Москва — Казань Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев согласовал строительство первого участка ВСМ Москва – Казань.

Общество Замглавы Владимирской области озаботилась пургеном для малоимущих Заместитель врио губернатора Владимирской области Марина Чекунова, отчитываясь перед депутатами местного заксобрания о состоянии здравоохранения в регионе, неожиданно заговорила о слабительном для малоимущих, которое перестали производить лет двадцать тому назад.