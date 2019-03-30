Политика
Reuters: Трамп предложил Ким Чен Ыну передать США ядерное оружиеРоссийская газета вчера в 19:00
Президент США Дональд Трамп во время саммита во Вьетнаме вручил лидеру КНДР Ким Чен Ыну документ, в котором предлагалось передать Соединенным Штатам ядерное оружие и топливо для бомб. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на осведомленный источник.
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с чего всё началось
Источник рассказал агентству Reuters, что во время саммита в Ханое президент США Дональд Трамп передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну документ с призывом перевезти ядерное оружие Пхеньяна в США.Аргументы и Фактывчера в 20:24
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