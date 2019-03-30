Reuters: Трамп предложил Ким Чен Ыну передать США ядерное оружиеРоссийская газета вчера в 19:00

с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп во время саммита во Вьетнаме вручил лидеру КНДР Ким Чен Ыну документ, в котором предлагалось передать Соединенным Штатам ядерное оружие и топливо для бомб. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на осведомленный источник.

Происшествия Пилот, перевозивший Салу, был дальтоником и не мог управлять самолетом Пилот Дэвид Ибботсон, перевозивший погибшего в авиакатастрофе футболиста Эмилиано Салу, был дальтоником и не имел права управлять самолетом ночью, сообщает BBC.

Общество ЦРУ сделало ошибку в призывающей на службу русскоговорящих рекламе В социальных сетях высмеяли грамматическую ошибку, которую допустило Центральное разведывательное управление (ЦРУ) в рекламном постере, передает РИА "Новости".

Армия и оружие В Крыму призвали пересмотреть конвенцию Монтре по Черному морю Конвенция Монтре от 1936 года определяет режим черноморских проливов Босфор и Дарданеллы.

Происшествия Пожар на мебельном складе в Краснодаре локализован Спасатели локализовали пожар на мебельном складе в Краснодаре на площади 500 кв. м. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.

Происшествия В Подмосковье из-за угрозы взрыва эвакуирован жилой дом Осведомленный источник в экстренных службах уточнил, что речь идет о жилом доме на Октябрьском проспекте.

Транспорт «Яндекс.Такси» допустил рост цен на поездки Ранее сообщалось, что сервис «Яндекс.Такси» рассматривает возможность ведения гарантированного дохода для водителей — дополнительные выплаты таксистам уже тестируют в регионах, в том числе в Казани.

Общество Почему была удалена новость с комментарием «Ростеха». Важное Поскольку в случае с «Ростехом» госкорпорация вовремя, с соблюдением всех стандартов общения со СМИ уведомила об отзыве своего пресс-релиза, публикация была удалена с сайта РБК.

Политика Рогозин по-украински ответил на критику дизайна самолёта Ту-204-300 Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин на украинском языке ответил пользователю Twitter, который подверг критике дизайн салона самолёта Ту-204-300.

Шоу-бизнес Шнуров рассказал о доставшемся Матильде после развода имуществе Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров после развода оставил больше половины совместно нажитого имущества бывшей супруге Матильде Мозговой.

Политика Саакашвили пошутил про отказ от жевания галстука Ранее Саакашвили пояснил, почему во время телевизионного эфира на фоне конфликта в Южной Осетии в 2008 году жевал галстук.

Здоровье Каноистка из Португалии родила в коме В португальском Лиссабоне каноистка Катарина Секейра родила ребенка, находясь в состоянии искусственного поддержания жизни.

Политика Telegraph: Мэй намерена провести еще одно голосование по Brexit Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена провести четвертое голосование по Brexit. Об этом сообщает The Telegraph.

Политика Венгрия захотела получать газ в обход Украины Сийярто заявил, что Венгрия заинтересована в том, чтобы с 2021 года «приобщиться» к увеличенной добыче природного газа в Азербайджане и поставкам, предназначенным для Европы.

Общество Посол Австралии в России рассказал о роли Москвы в его жизни Посол Австралии Петер Теш, который в марте завершил миссию в Москве, рассказал, что этот месяц и российская столица играют магическую роль в его жизни.

Футбол «Реал» предложил 145 млн евро за Погба Как сообщает источник, мадридский клуб готов заплатить за форварда 45 млн евро.В услугах Погба заинтересован лично главный тренер «Реала» Зинедин Зидан.

Армия и оружие Раскрыто ноу-хау новейшего автомата АК-12 Автомат «Калашникова» АК-12 обзавелся ноу-хау — на его дульном тормозе появилась корона, которая значительно облегчает выполнение некоторых задач, рассказал директор оружейного производства концерна Виктор Копытцев.

Гаджеты Наушники AirPods 2 от Apple не подлежат ремонту Эксперты протестировали новые беспроводные наушники AirPods 2, представленные ранее американской компанией Apple.

Общество Обрушившийся в Магнитогорске дом признан пригодным для проживания Частично обрушившийся рано утром 31 декабря дом в Магнитогорске на проспекте Карла Маркса, 164 признан пригодным для проживания.

Экономика Компания Ford Sollers продаст заводы в России Правительство стимулирует коммерческие переговоры по продаже российских заводов компании Ford Sollers, совместного предприятия Ford Motor Company и группы «Соллерс».

Армия и оружие Австралия направит дополнительно более $400 млн на укрепление национальной безопасности Как сообщается в заявлении министра внутренних дел Питера Даттона, опубликованном в субботу на сайте главы ведомства, в бюджете государства на 2019-2020 год дополнительно предусмотрены 570 млн австралийских долларов ($404,1 млн) на укрепление национальной безопасности.

Происшествия В Удомле Тверской области неизвестные покрасили пса в синий цвет Фото: Олег Окунев, Юлия Араратова, архив Afanasy.biz Жители города Удомля Тверской области обсуждают печальную историю пса с улицы Новой, которого сначала покрасили в синий цвет неизвестные живодеры, а 30 марта 2019 года его задавила машина.