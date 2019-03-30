Политика

Reuters: Трамп предлагал Ким Чен Ыну отдать ядерное оружиеREGNUM вчера в 20:26

Президент США Дональд Трамп в ходе саммита в Ханое передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну документ с просьбой передать ядерной оружие Соединенным Штатам, сообщает агентство Reuters, в распоряжении которого оказался документ.
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с чего всё началось
Предложение Трампа отдать США все наработки по ядерному оружию, уничтожить имеющиеся ракеты и впустить в Северную Корею наблюдателей встретило отказ со стороны лидера КНДР, сообщает Reuters
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Вечерняя Москвавчера в 21:53

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Полный провал: США пытались забрать наработки КНДР по ядерному оружию

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Трамп попросил Ким Чен Ына передать США ядерное оружие КНДР

РБКвчера в 19:39

Reuters: Трамп на переговорах в Ханое просил Ким Чен Ына перевезти ядерное оружие в США

ТАССвчера в 18:35

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RT на русскомвчера в 18:51

СМИ: Трамп попросил Ким Чен Ына передать США ядерное оружие КНДР

РИА Новостивчера в 18:39

На саммите в Ханое Дональд Трамп просил Ким Чен Ына передать ядерное оружие США

Вести.Ruвчера в 18:52

Reuters: Трамп требовал от Ким Чен Ына передать США ядерное оружие КНДР

Газета.Ruвчера в 18:18
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Крупнейший в России производитель троллейбусов ЗАО «Тролза» в Саратовской области объявило о сокращении 500 сотрудников.
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Как отметил начальник управления ГИБДД УМВД России по Оренбургской области Андрей Костенков, в Оренбургской области удалось добиться снижения количества погибших в ДТП.
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