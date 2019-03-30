Политика
Reuters: Трамп предлагал Ким Чен Ыну отдать ядерное оружиеREGNUM вчера в 20:26
Президент США Дональд Трамп в ходе саммита в Ханое передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну документ с просьбой передать ядерной оружие Соединенным Штатам, сообщает агентство Reuters, в распоряжении которого оказался документ.
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с чего всё началось
Предложение Трампа отдать США все наработки по ядерному оружию, уничтожить имеющиеся ракеты и впустить в Северную Корею наблюдателей встретило отказ со стороны лидера КНДР, сообщает Reuters.Вечерняя Москвавчера в 21:53
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На саммите в Ханое Дональд Трамп просил Ким Чен Ына передать ядерное оружие США
Вести.Ruвчера в 18:52
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