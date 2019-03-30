Reuters: Трамп предлагал Ким Чен Ыну отдать ядерное оружиеREGNUM вчера в 20:26

с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп в ходе саммита в Ханое передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну документ с просьбой передать ядерной оружие Соединенным Штатам, сообщает агентство Reuters, в распоряжении которого оказался документ.

Авто Новый Honda Jazz будет только гибридным Хэтчбек Honda Jazz четвертого поколения будет предлагаться только с гибридной силовой установкой.

Политика Новак исключил задержку в стройке «Северного потока-2» из-за Дании Попытка Дании затянуть процесс согласования маршрута газопровода "Северный поток-2" не отразится на плановых сроках реализации проекта, то есть он будет введен в строй до конца текущего года.

Армия и оружие Минобороны показало галлюциногенный щит Министерство обороны России опубликовало видео тренировок штурмового подразделения инженерных войск на нижегородском полигоне Мулино, в ходе которых применен бронещит с ослепляющими фонарями.

Армия и оружие Истребители ВВС Великобритании сопроводили российские Ту-160 Истребители Typhoon ВВС Великобритании в пятницу были подняты с авиабазы Лоссимут в Шотландии для контроля полета российских Ту-160 над акваторией Северного моря.

Происшествия Сбежавший военнослужащий в Тверской области найден мертвым В Тверской области нашли мертвым военнослужащего, который сбежал 29 марта с территории воинской части в Ржевском районе.

Наука Ученые нашли способ защитить человека от комаров Как известно, комары находят людей по запаху молочной кислоты, которая входит в состав человеческого пота.

Энергетика Бензин из угля хотят делать в Красноярском крае Завод по производству синтетического бензина, дизельного топлива и моторных масел из каменного угля собираются построить в Мотыгинском районе Красноярского края.

Политика Вучич объяснил, почему Сербия не признает Крым частью России Президент Сербии Александр Вучич сослался на ситуацию с Косово, объясняя, почему Белград не может признать Крым частью России.

Шоу-бизнес Сын Павла Воли «начал готовить» свой stand up Накануне в Хайфе с успехом прошел концерт stand up-комика, о чем на своей странице в социальной сети Instagram написала жена Павла Ляйсан Утяшева.

Общество Медведев рассказал о полезной стороне соцсетей Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что социальные сети помогают ему оперативно реагировать на проблемы в стране — граждане пишут ему о волнующих их вопросах.

Происшествия Педагога-депутата заподозрили в домогательствах к школьнице В одной из школ в Башкирии камера видеонаблюдения запечатлела странные действия педагога по ОБЖ по отношению к ученице.

Гаджеты Названы цены на Samsung Galaxy S10 5G Точные цены на смартфон Samsung Galaxy S10, работающих в сетях пятого поколения, назвали осведомленные корейские источники.

Экономика На крупнейшем в России троллейбусном заводе пройдут сокращения Крупнейший в России производитель троллейбусов ЗАО «Тролза» в Саратовской области объявило о сокращении 500 сотрудников.

Здоровье В Оренбургской области снизилось количество погибших в ДТП Как отметил начальник управления ГИБДД УМВД России по Оренбургской области Андрей Костенков, в Оренбургской области удалось добиться снижения количества погибших в ДТП.

Общество Ученый рассказал о влиянии перевода часов на здоровье Нейробиолог из Открытого университета Каталонии Диего Редолар заявил, что организм человека почти не ощущает перевода часов на зимнее и летнее время.

Армия и оружие В Крыму отреагировали на заход в акваторию Черного моря кораблей НАТО Сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди прокомментировала телеканалу RT заход в черноморскую акваторию боевых кораблей НАТО.

Единоборства Корешков победил Джаспера на турнире Bellator 219 Бывший чемпион Bellator в полусредней весовой категории Андрей Корешков одолел американца Майкла Джаспера на турнире Bellator 219 в калифорнийской Темекуле, сообщает "Советский спорт".

Важное за сутки Назван идеальный способ похудения для диабетиков Медики из университета Торонто (Канада) заявили, что переход на жидкую пищу помогает диабетикам сбросить примерно 2,4 кг лишнего веса за полгода, а также избавиться от высокого давления и проблем с метаболизмом.

Происшествия Кадыров пообещал новую «Ниву» выжившему в ДТП на Можайке Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал помощь и новый автомобиль «Нива» Роману Роменкову, пострадавшему в аварии на Можайском шоссе в Москве.

Политика «День тишины» наступил на Украине В субботу, 30 марта, в 00.00 на Украине начался "день тишины", который предполагает полный запрет на предвыборную агитацию, сообщает "Страна.ua".