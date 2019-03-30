Политика
Reuters: Трамп предлагал Ким Чен Ыну отдать ядерное оружиеREGNUM 20:26
Президент США Дональд Трамп в ходе саммита в Ханое передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну документ с просьбой передать ядерной оружие Соединенным Штатам, сообщает агентство Reuters, в распоряжении которого оказался документ.
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с чего всё началось
Предложение Трампа отдать США все наработки по ядерному оружию, уничтожить имеющиеся ракеты и впустить в Северную Корею наблюдателей встретило отказ со стороны лидера КНДР, сообщает Reuters.Вечерняя Москва21:53
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 22:14, Ашберн
Происшествия
Неизвестные напали на главврача больницы в Петербурге
Ранее в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщали, что "в полицию Курортного района 29 марта поступила информация о том, что двое неизвестных злоумышленников ворвались в здание медицинского учреждения в Курортном районе города Санкт-Петербурга и похитили, по предварительным данным, около 200 тыс. рублей", решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Обновлено в 08:53
Экономика
В ПФР назвали размер социальной пенсии после индексации
Пенсионный фонд России рассказал, как изменится размер социальных пенсий после индексации на 2%, которая пройдёт 1 апреля.
Обновлено в 09:56
Авто
Volvo запустит в России сервис подписки на автомобили
Компания Volvo в июне 2019 года первой среди автопроизводителей запустит в России сервис аренды автомобилей по подписке.
Обновлено в 04:50
Экономика
ВЭБ в 2018 году сократил убыток до 175,8 млрд рублей
Напомним, убыток ВЭБа по МСФО в первом полугодии 2018 года вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 75,6 млрд руб. Подробнее об отчетности госкорпорации читайте в публикации "Ъ" "ВЭБ.РФ вновь получил многомиллиардные убытки".
Обновлено в 14:25
Политика
Очередное масштабное отключение электричества произошло в Венесуэле
Часть территории Венесуэлы вновь осталась без электричества. Как пишет газета El Nacional, отключение произошло в 21 регионе.
Обновлено в 20:54
Общество
Вокалиста The Prodigy похоронили под массовое веселье фанатов
Вокалиста британской группы The Prodigy Кита Флинта похоронили в городе Брейнтри графства Эссекс.
Обновлено в 21:43
Политика
Саакашвили объяснил, почему жевал галстук
Обновлено в 19:49
Наука
Ученые научили роботов с ИИ «размножаться»
В рамках экспериментального проекта ученые создали двух роботов "родителей", которые обменялись программным кодом и создали "ребенка" (пока только в виде кода), унаследовавшего их специфические особенности.
Обновлено в 03:03
Армия и оружие
В России создают уникальный высокоточный артиллерийский снаряд
В России создают высокоточный управляемый артиллерийский снаряд калибра 57 миллиметров, который не имеет аналогов в мире, заявил управляющий директор предприятия-разработчика боеприпаса КБ Точмаш им. Нудельмана Валерий Макеев.
Обновлено в 02:33
Общество
Юнармейцы получат преимущества при поступлении в вузы
Участники детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия» получат при поступлении в вузы дополнительные баллы к ЕГЭ за личные достижения.
Обновлено в 10:25
Политика
Порошенко заявил о прослушке Москвой переговоров президентов Украины
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что до 2014 года Москва могла прослушивать телефонные разговоры украинских лидеров, которые велись по конфиденциальной связи.
Обновлено в 16:17
Происшествия
Учителя ОБЖ уволили за аморальное поведение
Обновлено в 13:17
Общество
Умер журналист Максим Ковальский
Умер бывший главный редактор журнала «Коммерсантъ-Власть» Максим Ковальский. Об этом в своем Facebook сообщила его коллега Вероника Куцылло.
Обновлено в 17:53
Культура
Ведущая «Орла и решки» отказалась от украинского гражданства
Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева стала гражданкой Италии.
Обновлено в 16:59
Происшествия
В Мексике похитители мигрантов получили более 6 тыс. лет тюрьмы
Как сообщает генеральная прокуратура страны, осужденные получили в общей сложности более 6 тыс. лет тюрьмы.
Обновлено в 22:09
Общество
Ходорковский заступился за Навального, уличенного в шантаже Пригожина
Михаил Ходоровский, беглый олигарх, которого подозревают в убийстве, в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» заступился за Алексея Навального.
Обновлено в 19:42
Политика
Коломойский назвал организатора провокации в Черном море
Украинский бизнесмен-миллиардер Игорь Коломойский заявил, что произошедший в ноябре прошлого года инцидент в Керченском проливе с кораблями ВМСУ был провокацией президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 02:57
Общество
Медведев рассказал, как выступал на дискотеках
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе прямой линии с пользователями "ВКонтакте" заявил, что в своей молодости ставил музыку на дискотеках.
Обновлено в 09:29
Политика
Дмитрий Гудков оспорил в суде закон об оскорблении власти
Оппозиционер Дмитрий Гудков подал в Верховный суд иск с требованием признать недействительным закон об оскорблении власти.
Обновлено в 08:28
Происшествия
Игрок сборной Италии попал в ДТП
Нападающий "Фиорентины" Федерико Кьеза попал в ДТП, сообщает Corriere dello sport.
Обновлено в 16:49
Происшествия
Экс-следователь заочно арестована по делу о вымогательстве взятки
По решению Пресненского суда Москвы экс-старший следователь по особо важным делам управления Мария Слезкина была заочно арестована.
Обновлено вчера в 17:08
Финансы
Долги россиян приблизились к историческому рекорду
Уровень долговой нагрузки россиян в 2019 году может достичь рекордного за пять лет.
Обновлено в 11:10
Политика
Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год
Президент России Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год.
Обновлено в 12:54
Культура
Третьяковка расширится 1 апреля
Параллельно с выставкой, которая откроется 1 апреля, будет идти показ фильмов Андрея Тарковского.
Обновлено в 12:26
Общество
Историк рассказал о девизе авиаконструктора Ильюшина
Заместитель главного редактора журнала «Историк» Арсений Замостьянов в публикации для газеты «Известия» рассказал о девизе советского авиаконструктора Сергея Ильюшина.
Обновлено в 21:02