Reuters: Трамп предлагал Ким Чен Ыну отдать ядерное оружиеREGNUM 20:26

с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп в ходе саммита в Ханое передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну документ с просьбой передать ядерной оружие Соединенным Штатам, сообщает агентство Reuters, в распоряжении которого оказался документ.

Происшествия Неизвестные напали на главврача больницы в Петербурге Ранее в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщали, что "в полицию Курортного района 29 марта поступила информация о том, что двое неизвестных злоумышленников ворвались в здание медицинского учреждения в Курортном районе города Санкт-Петербурга и похитили, по предварительным данным, около 200 тыс. рублей", решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Экономика В ПФР назвали размер социальной пенсии после индексации Пенсионный фонд России рассказал, как изменится размер социальных пенсий после индексации на 2%, которая пройдёт 1 апреля.

Авто Volvo запустит в России сервис подписки на автомобили Компания Volvo в июне 2019 года первой среди автопроизводителей запустит в России сервис аренды автомобилей по подписке.

Экономика ВЭБ в 2018 году сократил убыток до 175,8 млрд рублей Напомним, убыток ВЭБа по МСФО в первом полугодии 2018 года вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 75,6 млрд руб. Подробнее об отчетности госкорпорации читайте в публикации "Ъ" "ВЭБ.РФ вновь получил многомиллиардные убытки".

Политика Очередное масштабное отключение электричества произошло в Венесуэле Часть территории Венесуэлы вновь осталась без электричества. Как пишет газета El Nacional, отключение произошло в 21 регионе.

Общество Вокалиста The Prodigy похоронили под массовое веселье фанатов Вокалиста британской группы The Prodigy Кита Флинта похоронили в городе Брейнтри графства Эссекс.

Наука Ученые научили роботов с ИИ «размножаться» В рамках экспериментального проекта ученые создали двух роботов "родителей", которые обменялись программным кодом и создали "ребенка" (пока только в виде кода), унаследовавшего их специфические особенности.

Армия и оружие В России создают уникальный высокоточный артиллерийский снаряд В России создают высокоточный управляемый артиллерийский снаряд калибра 57 миллиметров, который не имеет аналогов в мире, заявил управляющий директор предприятия-разработчика боеприпаса КБ Точмаш им. Нудельмана Валерий Макеев.

Общество Юнармейцы получат преимущества при поступлении в вузы Участники детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия» получат при поступлении в вузы дополнительные баллы к ЕГЭ за личные достижения.

Политика Порошенко заявил о прослушке Москвой переговоров президентов Украины Президент Украины Петр Порошенко заявил, что до 2014 года Москва могла прослушивать телефонные разговоры украинских лидеров, которые велись по конфиденциальной связи.

Общество Умер журналист Максим Ковальский Умер бывший главный редактор журнала «Коммерсантъ-Власть» Максим Ковальский. Об этом в своем Facebook сообщила его коллега Вероника Куцылло.

Происшествия В Мексике похитители мигрантов получили более 6 тыс. лет тюрьмы Как сообщает генеральная прокуратура страны, осужденные получили в общей сложности более 6 тыс. лет тюрьмы.

Общество Ходорковский заступился за Навального, уличенного в шантаже Пригожина Михаил Ходоровский, беглый олигарх, которого подозревают в убийстве, в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» заступился за Алексея Навального.

Политика Коломойский назвал организатора провокации в Черном море Украинский бизнесмен-миллиардер Игорь Коломойский заявил, что произошедший в ноябре прошлого года инцидент в Керченском проливе с кораблями ВМСУ был провокацией президента Украины Петра Порошенко.

Общество Медведев рассказал, как выступал на дискотеках Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе прямой линии с пользователями "ВКонтакте" заявил, что в своей молодости ставил музыку на дискотеках.

Политика Дмитрий Гудков оспорил в суде закон об оскорблении власти Оппозиционер Дмитрий Гудков подал в Верховный суд иск с требованием признать недействительным закон об оскорблении власти.

Происшествия Игрок сборной Италии попал в ДТП Нападающий "Фиорентины" Федерико Кьеза попал в ДТП, сообщает Corriere dello sport.

Происшествия Экс-следователь заочно арестована по делу о вымогательстве взятки По решению Пресненского суда Москвы экс-старший следователь по особо важным делам управления Мария Слезкина была заочно арестована.

Финансы Долги россиян приблизились к историческому рекорду Уровень долговой нагрузки россиян в 2019 году может достичь рекордного за пять лет.

Политика Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год Президент России Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год.

Культура Третьяковка расширится 1 апреля Параллельно с выставкой, которая откроется 1 апреля, будет идти показ фильмов Андрея Тарковского.