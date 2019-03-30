Политика

Reuters: Трамп предлагал Ким Чен Ыну отдать ядерное оружиеREGNUM 20:26

Президент США Дональд Трамп в ходе саммита в Ханое передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну документ с просьбой передать ядерной оружие Соединенным Штатам, сообщает агентство Reuters, в распоряжении которого оказался документ.
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Предложение Трампа отдать США все наработки по ядерному оружию, уничтожить имеющиеся ракеты и впустить в Северную Корею наблюдателей встретило отказ со стороны лидера КНДР, сообщает Reuters
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 22:14, Ашберн
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