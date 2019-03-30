Политика
Reuters: Трамп предлагал Ким Чен Ыну отдать ядерное оружиеREGNUM вчера в 20:26
Президент США Дональд Трамп в ходе саммита в Ханое передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну документ с просьбой передать ядерной оружие Соединенным Штатам, сообщает агентство Reuters, в распоряжении которого оказался документ.
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Общество
Музеи Москвы оказались популярнее театров у иностранцев
Судя по мониторингу соцсетей, туристы и болельщики совмещали прогулки по городу с посещением музеев и театров.
Обновлено в 10:08
Политика
Захарова посоветовала США прекратить толкать Венесуэлу к гражданской войне
Россия готова способствовать диалогу правительства и оппозиции в Венесуэле и рекомендует США прекратить "душить" экономику Венесуэле и подталкивать страну к гражданской войне, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обновлено в 11:39
Экономика
Переход на электронные ПТС состоится в ноябре 2019 года
Переход на электронные паспорта транспортного средства состоится в ноябре 2019 года, сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов на конференции "Стратегический Форсайт развития автопрома" на Красноярском экономическом форуме.
Обновлено в 06:05
Политика
Слово «Россия» предложили писать с маленькой буквы на Украине
На официальном сайте президента Украины Петра Порошенко появилась петиция, предлагающая писать слово "Россия" с маленькой буквы.
Обновлено в 11:34
Политика
Путин подписал указ о начале весеннего призыва
Президент Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу. Документ размещен на сайте Кремля.
Обновлено в 11:31
Экономика
Правительство отказалось от установки «умных счетчиков» газа
Правительство решило отказаться от установки "умных счетчиков" газа, поскольку считает эту идею слишком дорогостоящей, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".
Обновлено в 09:22
Футбол
Ахмат — Спартак 1:3
Обновлено в 11:22
Происшествия
Полиция Германии задержала 11 подозреваемых в подготовке теракта
Сотрудники полиции Германии задержали 11 человек по подозрению в подготовке теракта.
Обновлено в 09:25
Общество
1 апреля – день мистики: астрологи рассказали, какой знак зодиака ждет удар
Специалисты по хитросплетениям звезд определили вред первого апрельского дня на этот знак зодиака. Опасаться Дня дураков стоит Ракам.
Обновлено в 01:28
Политика
Хизер Науэрт покинула Госдепартамент
Обновлено вчера в 21:39
Происшествия
В США экстренно сел Boeing 737 из-за вони на борту
Лайнер Boeing 737 компании United Airlines совершил экстренную посадку в Вашингтоне из-за невыносимого запаха на борту.
Обновлено в 10:09
Авто
Lexus анонсировала премиальный минивэн
Еще в прошлом году от президента филиппинского офиса Lexus стало известно, что в линейке бренда появится минивэн.
Обновлено вчера в 13:13
Общество
В Гидрометцентре рассказали, какой погоды стоит ждать в апреле
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал «Звезде», какой будет погода на следующей неделе.
Обновлено в 10:33
Политика
Сербия объяснила нежелание признавать Крым российским
Сербия пока не может официально признать Крым частью России, поскольку это станет аргументом против возвращения Косово.
Обновлено в 02:32
Происшествия
Пилот, перевозивший Салу, был дальтоником и не мог управлять самолетом
Пилот Дэвид Ибботсон, перевозивший погибшего в авиакатастрофе футболиста Эмилиано Салу, был дальтоником и не имел права управлять самолетом ночью, сообщает BBC.
Обновлено в 04:57
Шоу-бизнес
Анастасия и Юлиан поженились, сообщил Андрей Малахов
Звезды российской эстрады 90-х годов Анастасия и Юлиан поженились. Об этом в сториз в своем инстаграме сообщил Андрей Малахов.
Обновлено в 07:14
Шоу-бизнес
Ксению Собчак уличили в лицемерии после интервью с Боженой Рынской
Ксения Собчак взяла интервью у журналистки Божены Рынски, которая не так давно потеряла своего мужа Игоря Малашенко.
Обновлено в 10:33
Армия и оружие
ДНР: ВСУ привели группировку в Донбассе в высшую боевую готовность
Накануне выборов президента Украины оперативно-тактическая группировка "Восток" переведена в высшую степень боевой готовности.
Обновлено в 11:23
Политика
Путин отчитался о доходах за 2018 год
Президент РФ Владимир Путин подал декларацию о доходах за прошлый год.
Обновлено вчера в 11:15
Общество
В Париже проходит 20-я по счёту акция протеста «жёлтых жилетов»
Только в Париже поданы заявки на четыре демонстрации и два шествия, однако власти столицы, как и в прошлый раз, запретили акции на Елисейских Полях и в нескольких других местах в центре города.
Обновлено в 08:42
Музыка
The Rolling Stones отложили тур из-за здоровья Мика Джаггера
Обновлено в 11:47
Происшествия
В отделении полиции в Казани найдено тело следователя
Как сообщается на сайте республиканского МВД, тело полицейского было обнаружено в субботу утром в отделе "Сафиуллина" с огнестрельными ранениями.
Обновлено в 03:31
Происшествия
В российском городе погибла замученная синяя собака
Обновлено в 10:48
Общество
Почему была удалена новость с комментарием «Ростеха». Важное
Поскольку в случае с «Ростехом» госкорпорация вовремя, с соблюдением всех стандартов общения со СМИ уведомила об отзыве своего пресс-релиза, публикация была удалена с сайта РБК.
Обновлено в 06:25
Футбол
Футбол. РПЛ, Динамо Москва - Локомотив Москва, прямая текстовая онлайн трансляция
SPORT.RU проведёт прямую текстовую онлайн трансляцию этого поединка: РПЛ, 21-й тур, Динамо Москва Локомотив Москва, прямая текстовая онлайн трансляция .
Обновлено в 00:28
Происшествия
СКР начал проверку по факту гибели участника трофи-рейда в Геленджике
Доследственная проверка организована следственным управлением следственного комитета по Краснодарскому краю в связи с инцидентом, произошедшим во время автомобильной гонки по преодолению бездорожья, которая проводится в городе Геленджике.
Обновлено в 11:19
Шоу-бизнес
34-летняя Анна Калашникова выходит замуж
Сегодня стало известно, что именно светская львица имела в виду: оказалось, что 34-летняя Анна выходит замуж.
Обновлено в 05:56
Политика
Марию Бутину потребовали депортировать из США
Депортировать россиянку на родину предлагается в день приговора 26 апреля. Марию Бутину задержали в июле прошлого года в США.
Обновлено в 00:35