Reuters: Трамп предлагал Ким Чен Ыну отдать ядерное оружиеREGNUM вчера в 20:26

Президент США Дональд Трамп в ходе саммита в Ханое передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну документ с просьбой передать ядерной оружие Соединенным Штатам, сообщает агентство Reuters, в распоряжении которого оказался документ.

Общество Музеи Москвы оказались популярнее театров у иностранцев Судя по мониторингу соцсетей, туристы и болельщики совмещали прогулки по городу с посещением музеев и театров.

Политика Захарова посоветовала США прекратить толкать Венесуэлу к гражданской войне Россия готова способствовать диалогу правительства и оппозиции в Венесуэле и рекомендует США прекратить "душить" экономику Венесуэле и подталкивать страну к гражданской войне, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Экономика Переход на электронные ПТС состоится в ноябре 2019 года Переход на электронные паспорта транспортного средства состоится в ноябре 2019 года, сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов на конференции "Стратегический Форсайт развития автопрома" на Красноярском экономическом форуме.

Политика Слово «Россия» предложили писать с маленькой буквы на Украине На официальном сайте президента Украины Петра Порошенко появилась петиция, предлагающая писать слово "Россия" с маленькой буквы.

Политика Путин подписал указ о начале весеннего призыва Президент Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу. Документ размещен на сайте Кремля.

Экономика Правительство отказалось от установки «умных счетчиков» газа Правительство решило отказаться от установки "умных счетчиков" газа, поскольку считает эту идею слишком дорогостоящей, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".

Происшествия Полиция Германии задержала 11 подозреваемых в подготовке теракта Сотрудники полиции Германии задержали 11 человек по подозрению в подготовке теракта.

Общество 1 апреля – день мистики: астрологи рассказали, какой знак зодиака ждет удар Специалисты по хитросплетениям звезд определили вред первого апрельского дня на этот знак зодиака. Опасаться Дня дураков стоит Ракам.

Происшествия В США экстренно сел Boeing 737 из-за вони на борту Лайнер Boeing 737 компании United Airlines совершил экстренную посадку в Вашингтоне из-за невыносимого запаха на борту.

Авто Lexus анонсировала премиальный минивэн Еще в прошлом году от президента филиппинского офиса Lexus стало известно, что в линейке бренда появится минивэн.

Общество В Гидрометцентре рассказали, какой погоды стоит ждать в апреле Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал «Звезде», какой будет погода на следующей неделе.

Политика Сербия объяснила нежелание признавать Крым российским Сербия пока не может официально признать Крым частью России, поскольку это станет аргументом против возвращения Косово.

Происшествия Пилот, перевозивший Салу, был дальтоником и не мог управлять самолетом Пилот Дэвид Ибботсон, перевозивший погибшего в авиакатастрофе футболиста Эмилиано Салу, был дальтоником и не имел права управлять самолетом ночью, сообщает BBC.

Шоу-бизнес Анастасия и Юлиан поженились, сообщил Андрей Малахов Звезды российской эстрады 90-х годов Анастасия и Юлиан поженились. Об этом в сториз в своем инстаграме сообщил Андрей Малахов.

Шоу-бизнес Ксению Собчак уличили в лицемерии после интервью с Боженой Рынской Ксения Собчак взяла интервью у журналистки Божены Рынски, которая не так давно потеряла своего мужа Игоря Малашенко.

Политика Путин отчитался о доходах за 2018 год Президент РФ Владимир Путин подал декларацию о доходах за прошлый год.

Общество В Париже проходит 20-я по счёту акция протеста «жёлтых жилетов» Только в Париже поданы заявки на четыре демонстрации и два шествия, однако власти столицы, как и в прошлый раз, запретили акции на Елисейских Полях и в нескольких других местах в центре города.

Происшествия В отделении полиции в Казани найдено тело следователя Как сообщается на сайте республиканского МВД, тело полицейского было обнаружено в субботу утром в отделе "Сафиуллина" с огнестрельными ранениями.

Общество Почему была удалена новость с комментарием «Ростеха». Важное Поскольку в случае с «Ростехом» госкорпорация вовремя, с соблюдением всех стандартов общения со СМИ уведомила об отзыве своего пресс-релиза, публикация была удалена с сайта РБК.

Происшествия СКР начал проверку по факту гибели участника трофи-рейда в Геленджике Доследственная проверка организована следственным управлением следственного комитета по Краснодарскому краю в связи с инцидентом, произошедшим во время автомобильной гонки по преодолению бездорожья, которая проводится в городе Геленджике.

Шоу-бизнес 34-летняя Анна Калашникова выходит замуж Сегодня стало известно, что именно светская львица имела в виду: оказалось, что 34-летняя Анна выходит замуж.