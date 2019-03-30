Reuters: Трамп предлагал Ким Чен Ыну отдать ядерное оружиеREGNUM вчера в 20:26

с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп в ходе саммита в Ханое передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну документ с просьбой передать ядерной оружие Соединенным Штатам, сообщает агентство Reuters, в распоряжении которого оказался документ.

Шоу-бизнес Кристина Орбакайте похвасталась успехами дочери в горных лыжах Недавно на своей странице в социальной сети Instagram певица не без гордости поделилась со своими подписчиками видео, на котором Клавдия на приличной для ребенка скорости катится на горных лыжах.

Экономика Петербург получит миллиард рублей на лекарства для тяжёлобольных Петербург получит миллиард рублей на лекарства для тех, кто страдает серьезными заболеваниями, заявил Александр Беглов.

Единоборства Мейвезер собирается вернуться на ринг и может вновь сразиться с Пакиао Американский боксер Флойд Мейвезер планирует вернуться на ринг. Об этом заявил его отец Флойд Мэйвезер-старший.

Происшествия Пять человек погибли в результате взрыва на фабрике в Китае По меньшей мере пять человек погибли в результате взрыва на фабрике в китайской провинции Шаньдун.

Политика Высылкой российской журналистки с Украины возмутились в МИДе Как отмечается, этот комментарий последовал вслед за высылкой российской журналистки Маргариты Бондарь.

Общество Обрушившийся в Магнитогорске дом признан пригодным для проживания Частично обрушившийся рано утром 31 декабря дом в Магнитогорске на проспекте Карла Маркса, 164 признан пригодным для проживания.

Шоу-бизнес Борис Грачевский похудел на 23 килограмма Создатель «Ералаша» Борис Грачевский недавно отметил юбилей — автору популярного киножурнала исполнилось 70 лет.

Экономика Правительство выделит ОАК 2,2 млрд руб. для производства Ил-114 В 2019 году правительство докапитализирует ОАК с целью развития инфраструктуры для производства и обслуживания новейшего самолета Ил-114.

Общество Гражданская панихида по Максиму Ковальскому пройдет 1 апреля в ЦДЛ Прощание с бывшим главным редактором журнала "Коммерсантъ-Власть" Максимом Ковальским, скончавшимся на 55-м году жизни, пройдет в понедельник в Центральном доме литераторов.

Происшествия По смертельному ДТП на Невском проспекте возбуждено дело Следователи ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти возбудили уголовное дело по факту тяжелого ДТП на Невском проспекте 30 марта, в котором один человек погиб, четверо получили ранения и травмы.

Общество Названы наиболее стабильные сферы труда в России Наиболее стабильными сферами труда в России оказались промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общепит, сообщает ВНИИ труда Минтруда в субботу, 30 марта.

Спорт Алдонин рассказал о встрече Началовой и Фролова в США Сразу же после развода с футболистом Началова сошлась с хоккеистом Александром Фроловым, с которым прожила с 2011 по 2016 год.

Происшествия В Саратове произошло частичное обрушение жилого дома По данным следствия, 30 марта около 11 часов утра произошло частичное обрушение фасада кирпичной кладки под кровлей 4-этажного жилого дома № 71 по проспекту 50-летия Октября города Саратова.

Общество Почему была удалена новость с комментарием «Ростеха». Важное Поскольку в случае с «Ростехом» госкорпорация вовремя, с соблюдением всех стандартов общения со СМИ уведомила об отзыве своего пресс-релиза, публикация была удалена с сайта РБК.

Футбол «Леганес» победил «Хетафе» в гостевом матче "Леганес" обыграл "Хетафе" в гостевом матче 29-го тура чемпионата Испании (2:0). Голами отметились нападающий Майкл Сантос и защитник Хуан Хуанфран.

Политика Порошенко поучаствовал в молитвенном мероприятии в день тишины Президент Украины Петр Порошенко в день тишины поучаствовал в молитвенном мероприятии «Боже, нам единство подай», где вместе с представителями духовенства помолился за мудрость жителей страны во время голосования.

Политика На Украине перед выборами президента наступит день тишины Седьмая в постсоветской истории Украины кампания по выборам президента подходит к концу. В полночь на Украине наступает день тишины.

Политика «Нафтогаз» рассказал о плане на случай остановки транзита газа РФ Глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев сообщил, что Киев рассматривает план действий на случай прекращения транзита российского газа по территории страны.

Общество Вторжение полярного воздуха ожидает москвичей в первые дни апреля Вторжение очередного полярного воздуха ожидает местные синоптики в первые дни апреля 2019 года, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.

Политика Зюганов призвал распустить ЦИК из-за отказа передать мандат Грудинину Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал грубейшим нарушением отказ ЦИК передать мандат Жореса Алфёрова Павлу Грудинину и потребовал распустить комиссию.

Общество ЦРУ сделало ошибку в призывающей на службу русскоговорящих рекламе В социальных сетях высмеяли грамматическую ошибку, которую допустило Центральное разведывательное управление (ЦРУ) в рекламном постере, передает РИА "Новости".