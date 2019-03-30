Политика

Reuters: Трамп предлагал Ким Чен Ыну отдать ядерное оружиеREGNUM вчера в 20:26

Президент США Дональд Трамп в ходе саммита в Ханое передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну документ с просьбой передать ядерной оружие Соединенным Штатам, сообщает агентство Reuters, в распоряжении которого оказался документ.
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Источник рассказал агентству Reuters
, что во время саммита в Ханое президент США Дональд Трамп передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну документ с призывом перевезти ядерное оружие Пхеньяна в США.
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