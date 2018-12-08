Компания Slack готовится выйти на IPO в 2019 году, и наняла для этих целей банк Goldman Sachs, сообщает Reuters со ссылкой на источники. По информации агенства, Slack рассчитывает получить от первого публичного размещения акций более $10 млрд.

Reuters: Slack собирается выйти на IPO в 2019 году

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