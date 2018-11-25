с чего всё началось

Глава «Роснефти» Игорь Сечин на этой неделе летал в Каракас на встречу с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, в ходе которой глава российский компании пожаловаться на задержки в поставках нефти, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Энергетика Энергетика Трамп похвалил себя за снижение цен на нефть Президент США Дональд Трамп похвалил самого себя за снижение цены на нефть. Соответствующее заявление он опубликовал в Twitter.

Энергетика Энергетика Кудрин предупредил о риске роста цен на бензин из-за повышения акцизов Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что повышение акцизов на бензин с 2019 года создает риски роста цен.

Энергетика Энергетика Новое золото: цены на палладий резко пошли вверх Цены на палладий достигли рекордных уровней, поднявшись на 9% на Нью-Йоркской фондовой бирже, что является лучшим показателем в этом году среди основных металлов.

Энергетика Энергетика Цены на большинство видов топлива повышаются на АЗС Белоруссии Розничные цены на автомобильное топливо, за исключением бензина АИ-92, с 25 ноября в очередной раз вырастут в Белоруссии на одну белорусскую копейку (около 0,3 российского рубля, или 0,005 доллара) за литр, сообщил в субботу госконцерн "Белнефтехим".

Энергетика Энергетика На счет «Нафтогаза» поступило ещё $3,8 млн переплаты «Газпрома» «НАК «Нафтогаз Украины» направила ОАО «Газпром» заявление о зачислении переплат за транзит газа в октябре этого года на сумму 3 800 000 долларов США в счет погашения пени, которая начисляется на задолженность российского монополиста согласно арбитражным решением от 28 февраля 2018 по транзитному контракту», — сообщили в компании.

Энергетика Энергетика CNN: цена нефти WTI в США упала ниже $51 Цена на нефть марки WTI в США опустилась до $50,39 за баррель.

Энергетика Энергетика Добыча нефти в Югре в 2018 году планируется на уровне 235 млн тонн Добыча нефти в Югре в 2018 году ожидается на уровне 235 миллионов тонн.

Энергетика Энергетика Россия обогнала Саудовскую Аравию по добыче нефти в сентябре Россия обогнала Саудовскую Аравию по среднесуточной добыче в сентябре. Об этом в пятницу, 23 ноября, информирует Росстат.

Энергетика Энергетика Танкер «Псков» занимается перевалкой СПГ в Норвегии

Энергетика Энергетика В Якутии по иску «Янзолото» отменен результат аукциона Арбитражный суд Якутии отменил результат аукциона по участку на ручье Нямнягинджа по иску ООО «Янзолото», которое Якутнедра не допустило до торгов.

Энергетика Энергетика В Дагестане наложили три штрафа на «Газпром межрегионгаз Пятигорск» На предприятие был наложен штраф в размере 3 млн рублей — по миллиону за каждое нарушение.

Энергетика Энергетика Украина за сутки снизила запасы газа в ПХГ на 0,31% — «Укртрансгаз» Объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины по состоянию на 21 ноября составил 16,696 миллиарда кубометров, снизившись за сутки на 0,31%, свидетельствуют данные на сайте "Укртрансгаза".

Энергетика Энергетика В Румынии австрийская OMV открыла газовое месторождение Австрийская компания OMV сообщила об открытии нового газового месторождения.

Энергетика Энергетика В Саратовской области открыли 7 новых месторождений газа и нефти В Саратовской области в этом году открыли 7 месторождений газа и нефти.