Энергетика

Reuters: Сечин пожаловался Мадуро на задержки поставок нефти
Коммерсантъ
03:48

Глава «Роснефти» Игорь Сечин на этой неделе летал в Каракас на встречу с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, в ходе которой глава российский компании пожаловаться на задержки в поставках нефти, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Коммерсантъ03:48
с чего всё началось
Глава «Роснефти» Игорь Сечин на этой неделе летал в Каракас на встречу с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, в ходе которой глава российский компании пожаловаться на задержки в поставках нефти, сообщает Reuters
 со ссылкой на источники.
Коммерсантъ03:48

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Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“». Ранее заместитель руководителя администрации Президента России, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации.
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Николас Мадуро
Венесуэльский политик
Венесуэльский государственный и политический деятель, действующий президент Венесуэлы с 19 апреля 2013 года. В прошлом - министр иностранных дел правительства Уго Чавеса и вице-президент.
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