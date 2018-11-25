Энергетика

Reuters: Сечин пожаловался Мадуро на задержки поставок нефти
Коммерсантъ
03:48

Глава «Роснефти» Игорь Сечин на этой неделе летал в Каракас на встречу с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, в ходе которой глава российский компании пожаловаться на задержки в поставках нефти, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Коммерсантъ03:48

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Reuters: Сечин пожаловался Мадуро на задержки поставок нефти

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Энергетика

Сланец не спасет. Миру грозит острый дефицит нефти

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Одной из проблем, которую предстоит решить африканским лидерам, является нехватка электроэнергии, которая продолжает сдерживать развитие континента.
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Обновлено вчера в 02:18
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Россия обогнала Саудовскую Аравию по добыче нефти в сентябре

Россия обогнала Саудовскую Аравию по среднесуточной добыче в сентябре. Об этом в пятницу, 23 ноября, информирует Росстат.
Обновлено 23 ноября в 11:31
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Независимые АЗС начали закрываться в Забайкалье из-за нерентабельности

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Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снова снижаются, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено 23 ноября в 08:00
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Обновлено вчера в 11:00
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Кудрин: падение цен на нефть может продлиться несколько месяцев

"Может оно несколько месяцев продлиться", - отметил Кудрин в кулуарах конференции, организованной ЕАБР.
Обновлено 22 ноября в 10:02
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В Дагестане наложили три штрафа на «Газпром межрегионгаз Пятигорск»

На предприятие был наложен штраф в размере 3 млн рублей — по миллиону за каждое нарушение.
Обновлено в 00:16
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Украина за сутки снизила запасы газа в ПХГ на 0,31% — «Укртрансгаз»

Объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины по состоянию на 21 ноября составил 16,696 миллиарда кубометров, снизившись за сутки на 0,31%, свидетельствуют данные на сайте "Укртрансгаза".
Обновлено 23 ноября в 07:33
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Электроразряд поразил прибалтов прямо в голову

Неприятную новость сообщила в прибалтийских СМИ аналитик Международной компании в области энергетики ICIS по рынкам энергетики и двуокиси углерода Евросоюза, литовский эксперт Вия Пакалкайте.
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JP Morgan понизил прогноз по цене нефти в 2019 году на $10,5

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Обновлено 23 ноября в 04:50
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В Румынии австрийская OMV открыла газовое месторождение

Австрийская компания OMV сообщила об открытии нового газового месторождения.
Обновлено 23 ноября в 12:05
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«Газпром нефть» выбрала стартап для развития топливного ритейла

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«Газпром» намерен заключить контракт на 42,5 млрд рублей в рамках обустройства Чаянды

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Обновлено 23 ноября в 20:23
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Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“». Ранее заместитель руководителя администрации Президента России, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации.
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Николас Мадуро
Венесуэльский политик
Венесуэльский государственный и политический деятель, действующий президент Венесуэлы с 19 апреля 2013 года. В прошлом - министр иностранных дел правительства Уго Чавеса и вице-президент.
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