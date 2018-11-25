Энергетика
Глава «Роснефти» Игорь Сечин на этой неделе летал в Каракас на встречу с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, в ходе которой глава российский компании пожаловаться на задержки в поставках нефти, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Коммерсантъ03:48
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 05:17, Ашберн
Энергетика
Сланец не спасет. Миру грозит острый дефицит нефти
Международное энергетическое агентство (МЭА) тоже предупреждает о риске существенного дефицита нефти на мировом рынке к середине следующего десятилетия.
Обновлено в 00:00
Энергетика
Project Syndicate: Африка готовится выйти на новую стадию развития
Одной из проблем, которую предстоит решить африканским лидерам, является нехватка электроэнергии, которая продолжает сдерживать развитие континента.
Обновлено 23 ноября в 23:20
Энергетика
На счет «Нафтогаза» поступило ещё $3,8 млн переплаты «Газпрома»
«НАК «Нафтогаз Украины» направила ОАО «Газпром» заявление о зачислении переплат за транзит газа в октябре этого года на сумму 3 800 000 долларов США в счет погашения пени, которая начисляется на задолженность российского монополиста согласно арбитражным решением от 28 февраля 2018 по транзитному контракту», — сообщили в компании.
Обновлено вчера в 02:18
Энергетика
Россия обогнала Саудовскую Аравию по добыче нефти в сентябре
Россия обогнала Саудовскую Аравию по среднесуточной добыче в сентябре. Об этом в пятницу, 23 ноября, информирует Росстат.
Обновлено 23 ноября в 11:31
Энергетика
Независимые АЗС начали закрываться в Забайкалье из-за нерентабельности
Независимые АЗС назвали причиной скачка цен политику крупных нефтяных компаний, которые с июня не повышали розничные цены на топливо, но подняли их на оптовом рынке.
Обновлено в 03:04
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снова снижаются, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено 23 ноября в 08:00
Энергетика
Танкер «Псков» занимается перевалкой СПГ в Норвегии
Обновлено вчера в 11:00
Энергетика
Кудрин: падение цен на нефть может продлиться несколько месяцев
"Может оно несколько месяцев продлиться", - отметил Кудрин в кулуарах конференции, организованной ЕАБР.
Обновлено 22 ноября в 10:02
Энергетика
В Дагестане наложили три штрафа на «Газпром межрегионгаз Пятигорск»
На предприятие был наложен штраф в размере 3 млн рублей — по миллиону за каждое нарушение.
Обновлено в 00:16
Энергетика
Украина за сутки снизила запасы газа в ПХГ на 0,31% — «Укртрансгаз»
Объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины по состоянию на 21 ноября составил 16,696 миллиарда кубометров, снизившись за сутки на 0,31%, свидетельствуют данные на сайте "Укртрансгаза".
Обновлено 23 ноября в 07:33
Энергетика
Электроразряд поразил прибалтов прямо в голову
Неприятную новость сообщила в прибалтийских СМИ аналитик Международной компании в области энергетики ICIS по рынкам энергетики и двуокиси углерода Евросоюза, литовский эксперт Вия Пакалкайте.
Обновлено в 02:01
Энергетика
JP Morgan понизил прогноз по цене нефти в 2019 году на $10,5
Банк JP Morgan Chase понизил прогноз по средней цене на нефть марки Brent в 2019 году до 73 долларов за баррель с уровня предыдущего прогноза в 83,5 доллара за баррель, заявил глава отдела исследований нефти и газа Азиатско-Тихоокеанского региона в JP Morgan Скотт Дарлинг в интервью телеканалу CNBC.
Обновлено 23 ноября в 04:50
Энергетика
В Румынии австрийская OMV открыла газовое месторождение
Австрийская компания OMV сообщила об открытии нового газового месторождения.
Обновлено 23 ноября в 12:05
Энергетика
«Газпром нефть» выбрала стартап для развития топливного ритейла
«Газпром нефть» определила лучший проект для развития топливного ритейла на конкурсе технологических стартапов GoTech Arena.
Обновлено 23 ноября в 05:08
Энергетика
«Газпром» намерен заключить контракт на 42,5 млрд рублей в рамках обустройства Чаянды
ПАО «Газпром» заключило прямой контакт (на условиях закупки у единственного поставщика) на выполнение строительно-монтажных работ на установке предварительной подготовки газа (УППГ) N2 Чаяндинского НГКМ.
Обновлено 23 ноября в 20:23