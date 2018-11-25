Глава «Роснефти» Игорь Сечин на этой неделе летал в Каракас на встречу с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, в ходе которой глава российский компании пожаловаться на задержки в поставках нефти, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Энергетика Энергетика Сланец не спасет. Миру грозит острый дефицит нефти Международное энергетическое агентство (МЭА) тоже предупреждает о риске существенного дефицита нефти на мировом рынке к середине следующего десятилетия.

Энергетика Энергетика Project Syndicate: Африка готовится выйти на новую стадию развития Одной из проблем, которую предстоит решить африканским лидерам, является нехватка электроэнергии, которая продолжает сдерживать развитие континента.

Энергетика Энергетика На счет «Нафтогаза» поступило ещё $3,8 млн переплаты «Газпрома» «НАК «Нафтогаз Украины» направила ОАО «Газпром» заявление о зачислении переплат за транзит газа в октябре этого года на сумму 3 800 000 долларов США в счет погашения пени, которая начисляется на задолженность российского монополиста согласно арбитражным решением от 28 февраля 2018 по транзитному контракту», — сообщили в компании.

Энергетика Энергетика Россия обогнала Саудовскую Аравию по добыче нефти в сентябре Россия обогнала Саудовскую Аравию по среднесуточной добыче в сентябре. Об этом в пятницу, 23 ноября, информирует Росстат.

Энергетика Энергетика Росстат сообщил о подорожании дизтоплива в России С 12 по 19 ноября цена дизельного топлива на автозаправочных станциях в России выросла в среднем на один рубль, об этом сообщается на сайте Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

Энергетика Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Мировые цены на нефть снова снижаются, свидетельствуют данные торгов.

Энергетика Энергетика Танкер «Псков» занимается перевалкой СПГ в Норвегии

Энергетика Энергетика Кудрин: падение цен на нефть может продлиться несколько месяцев "Может оно несколько месяцев продлиться", - отметил Кудрин в кулуарах конференции, организованной ЕАБР.

Энергетика Энергетика В Дагестане наложили три штрафа на «Газпром межрегионгаз Пятигорск» На предприятие был наложен штраф в размере 3 млн рублей — по миллиону за каждое нарушение.

Энергетика Энергетика Украина за сутки снизила запасы газа в ПХГ на 0,31% — «Укртрансгаз» Объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины по состоянию на 21 ноября составил 16,696 миллиарда кубометров, снизившись за сутки на 0,31%, свидетельствуют данные на сайте "Укртрансгаза".

Энергетика Энергетика Электроразряд поразил прибалтов прямо в голову Неприятную новость сообщила в прибалтийских СМИ аналитик Международной компании в области энергетики ICIS по рынкам энергетики и двуокиси углерода Евросоюза, литовский эксперт Вия Пакалкайте.

Энергетика Энергетика JP Morgan понизил прогноз по цене нефти в 2019 году на $10,5 Банк JP Morgan Chase понизил прогноз по средней цене на нефть марки Brent в 2019 году до 73 долларов за баррель с уровня предыдущего прогноза в 83,5 доллара за баррель, заявил глава отдела исследований нефти и газа Азиатско-Тихоокеанского региона в JP Morgan Скотт Дарлинг в интервью телеканалу CNBC.

Энергетика Энергетика В Румынии австрийская OMV открыла газовое месторождение Австрийская компания OMV сообщила об открытии нового газового месторождения.

Энергетика Энергетика «Газпром нефть» выбрала стартап для развития топливного ритейла «Газпром нефть» определила лучший проект для развития топливного ритейла на конкурсе технологических стартапов GoTech Arena.