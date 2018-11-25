Энергетика
Глава "Роснефти" Игорь Сечин встретился в Каракасе с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и обсудил с ним задержку поставок нефти государственной нефтегазовой компанией PDVSA. Об этом в субботу со ссылкой на два источника сообщило агентство Reuters.
ТАССвчера в 16:03
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 02:19, Ашберн
Энергетика
На нефтяном рынке появился «крест смерти»
Обновлено вчера в 15:42
Энергетика
В ХМАО стабилизировались объемы добычи нефти
Объемы добычи нефти в 2018 году стабилизировались в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре впервые за 10 лет.
Обновлено вчера в 10:00
Энергетика
Project Syndicate: Африка готовится выйти на новую стадию развития
Одной из проблем, которую предстоит решить африканским лидерам, является нехватка электроэнергии, которая продолжает сдерживать развитие континента.
Обновлено 23 ноября в 23:20
Энергетика
На счет «Нафтогаза» поступило ещё $3,8 млн переплаты «Газпрома»
«НАК «Нафтогаз Украины» направила ОАО «Газпром» заявление о зачислении переплат за транзит газа в октябре этого года на сумму 3 800 000 долларов США в счет погашения пени, которая начисляется на задолженность российского монополиста согласно арбитражным решением от 28 февраля 2018 по транзитному контракту», — сообщили в компании.
Обновлено вчера в 02:18
Энергетика
В Оренбуржье стоимость бензина вырастет в начале 2019 года
В Оренбуржье топливный рынок был стабилен несколько недель, но в начале 2019 года ожидается рост стоимости бензина.
Обновлено 23 ноября в 21:14
Энергетика
Россия обогнала Саудовскую Аравию по добыче нефти в сентябре
Россия обогнала Саудовскую Аравию по среднесуточной добыче в сентябре. Об этом в пятницу, 23 ноября, информирует Росстат.
Обновлено 23 ноября в 11:31
Энергетика
Половина АЗС России может закрыться
Ситуация на топливном рынке является настолько критической, что большое количество независимых автозаправочных станций в стране может просто закрыться, так как начинает работать себе в убыток.
Обновлено 23 ноября в 14:16
Энергетика
Танкер «Псков» занимается перевалкой СПГ в Норвегии
Обновлено вчера в 11:00
Энергетика
В Дагестане наложили три штрафа на «Газпром межрегионгаз Пятигорск»
На предприятие был наложен штраф в размере 3 млн рублей — по миллиону за каждое нарушение.
Обновлено в 00:16
Энергетика
Кудрин: падение цен на нефть может продлиться несколько месяцев
"Может оно несколько месяцев продлиться", - отметил Кудрин в кулуарах конференции, организованной ЕАБР.
Обновлено 22 ноября в 10:02
Энергетика
Электроразряд поразил прибалтов прямо в голову
Неприятную новость сообщила в прибалтийских СМИ аналитик Международной компании в области энергетики ICIS по рынкам энергетики и двуокиси углерода Евросоюза, литовский эксперт Вия Пакалкайте.
Обновлено в 02:01
Энергетика
На Украине опять вырастут цены на газ
Новый министр финансов Украины Оксана Маркарова анонсировала новое повышение цен на газ для населения.
Обновлено 23 ноября в 07:16
Энергетика
«Газпром нефть» выбрала стартап для развития топливного ритейла
«Газпром нефть» определила лучший проект для развития топливного ритейла на конкурсе технологических стартапов GoTech Arena.
Обновлено 23 ноября в 05:08
Энергетика
В Красноярском крае разработали программу газификации до 2023 года
В Красноярском крае разработали программу газификации на 2019-2023 годы.
Обновлено 23 ноября в 12:05
Энергетика
«Газпром» намерен заключить контракт на 42,5 млрд рублей в рамках обустройства Чаянды
ПАО «Газпром» заключило прямой контакт (на условиях закупки у единственного поставщика) на выполнение строительно-монтажных работ на установке предварительной подготовки газа (УППГ) N2 Чаяндинского НГКМ.
Обновлено 23 ноября в 20:23