Энергетика

Reuters: Сечин обсудил с Мадуро задержку поставок нефти
ТАСС
вчера в 16:03

Глава "Роснефти" Игорь Сечин встретился в Каракасе с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и обсудил с ним задержку поставок нефти государственной нефтегазовой компанией PDVSA. Об этом в субботу со ссылкой на два источника сообщило агентство Reuters.
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Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“». Ранее заместитель руководителя администрации Президента России, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации.
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Николас Мадуро
Венесуэльский политик
Венесуэльский государственный и политический деятель, действующий президент Венесуэлы с 19 апреля 2013 года. В прошлом - министр иностранных дел правительства Уго Чавеса и вице-президент.
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