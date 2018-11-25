Глава "Роснефти" Игорь Сечин встретился в Каракасе с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и обсудил с ним задержку поставок нефти государственной нефтегазовой компанией PDVSA. Об этом в субботу со ссылкой на два источника сообщило агентство Reuters.

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