Энергетика
Reuters: Сечин обсудил с Мадуро задержку поставок нефти
Reuters: Сечин обсудил с Мадуро задержку поставок нефтиТАСС16:03
Глава "Роснефти" Игорь Сечин встретился в Каракасе с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и обсудил с ним задержку поставок нефти государственной нефтегазовой компанией PDVSA. Об этом в субботу со ссылкой на два источника сообщило агентство Reuters.
ТАСС16:03
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Энергетика
CNN: цена нефти WTI в США упала ниже $51
Цена на нефть марки WTI в США опустилась до $50,39 за баррель.
Обновлено вчера в 18:31
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Впервые за 10 лет объемы добычи нефти в Югре начинают расти
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Обновлено в 10:00
Энергетика
Project Syndicate: Африка готовится выйти на новую стадию развития
Одной из проблем, которую предстоит решить африканским лидерам, является нехватка электроэнергии, которая продолжает сдерживать развитие континента.
Обновлено вчера в 23:20
Энергетика
В Оренбуржье стоимость бензина вырастет в начале 2019 года
В Оренбуржье топливный рынок был стабилен несколько недель, но в начале 2019 года ожидается рост стоимости бензина.
Обновлено вчера в 21:14
Энергетика
На счет «Нафтогаза» поступило ещё $3,8 млн переплаты «Газпрома»
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Обновлено в 02:18
Энергетика
Россия обогнала Саудовскую Аравию по добыче нефти в сентябре
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Обновлено вчера в 11:31
Энергетика
«Газпром нефть» выбрала стартап для развития топливного ритейла
«Газпром нефть» определила лучший проект для развития топливного ритейла на конкурсе технологических стартапов GoTech Arena.
Обновлено вчера в 05:08
Энергетика
Половина АЗС России может закрыться
Ситуация на топливном рынке является настолько критической, что большое количество независимых автозаправочных станций в стране может просто закрыться, так как начинает работать себе в убыток.
Обновлено вчера в 14:16
Энергетика
Танкер «Псков» занимается перевалкой СПГ в Норвегии
Обновлено в 11:00
Энергетика
«Газпром» построит на Киринском месторождении еще пять скважин
Как отметили в "Газпроме", Киринское газоконденсатное месторождение является первоочередным объектом освоения в проекте "Сахалин-3".
Обновлено вчера в 20:51
Энергетика
Кудрин: падение цен на нефть может продлиться несколько месяцев
"Может оно несколько месяцев продлиться", - отметил Кудрин в кулуарах конференции, организованной ЕАБР.
Обновлено 22 ноября в 10:02
Энергетика
На Украине опять вырастут цены на газ
Новый министр финансов Украины Оксана Маркарова анонсировала новое повышение цен на газ для населения.
Обновлено вчера в 07:16
Энергетика
Итальянцы помогут Узбекистану утилизировать попутные нефтяные газы
Итальянская компания Turboden S.p.A. планирует реализовать в Узбекистане проекты по производству электроэнергии в результате утилизации попутных нефтяных газов (ПНГ), следует из проекта постановления правительства, опубликованного на портале системы оценки воздействия актов законодательства (СОВАЗ) для общественного обсуждения.
Обновлено вчера в 03:08
Энергетика
Электроразряд поразил прибалтов прямо в голову
Неприятную новость сообщила в прибалтийских СМИ аналитик Международной компании в области энергетики ICIS по рынкам энергетики и двуокиси углерода Евросоюза, литовский эксперт Вия Пакалкайте.
Обновлено в 07:50
Энергетика
В Красноярском крае разработали программу газификации до 2023 года
В Красноярском крае разработали программу газификации на 2019-2023 годы.
Обновлено вчера в 12:05